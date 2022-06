Xiaomi 12 Ultra : le design se dévoile dans de nouveaux rendus, voici à quoi il va ressembler

Xiaoml va bientôt lever le voile sur son smartphone le plus puissant de cette année : le Xiaomi 12 Ultra. Avant sa sortie, on sait déjà à quoi le smartphone va ressembler grâce à de nouveaux rendus détaillés.

Il y a quelques semaines, Xiaomi a officiellement annoncé l’arrivée de son Xiaomi 12 Ultra pour cet été. C’est plus précisément au mois de juillet que nous devrions découvrir le nouveau smartphone haut de gamme du fabricant chinois, mais avant son lancement, nous savons désormais à quoi s’attendre en matière de design.

En effet, le célèbre leaker OnLeaks vient de partager de nouveaux rendus qui dévoilent tout du design du smartphone. On découvre alors un énorme module photo à l’arrière, qui abritera tout une panoplie de capteurs différents. Il n’est finalement pas très étonnant que Xiaomi ait décidé d’utiliser ce design puisqu’on le rappelle, nous savions que le module photo allait adopter cette forme depuis le mois de décembre 2021.

Que sait-on sur le Xiaomi 12 Ultra ?

Comme le dévoile OnLeaks, le Xiaomi 12 Ultra va bénéficier d’un écran de 6,6 pouces. C’est donc étrangement moins que les 6,73 pouces du Xiaomi 12 Pro. OnLeaks est également en mesure de confirmer les dimensions de l’appareil : 161.9 x 74.3 x 9.5 mm. Le smartphone devrait donc être assez compact par rapport à ses concurrents, mais reste tout de même assez épais.

Sur la face arrière, le leaker annonce que le smartphone disposera de pas moins de 8 ouvertures, qui comprendront pour la plupart d’entre eux une multitude de capteurs. Il est important de noter que OnLeaks ne sait pour l’instant rien de l’emplacement exact des capteurs, les rendus ne semblent donc pour l’instant pas exacts.

Ainsi, il semble très peu probable que le Xiaomi 12 Ultra bénéficie de 4 caméras à l’arrière comme le montrent les rendus. Toutes les fuites précédentes s’accordaient à dire que le smartphone ne bénéficierait que de trois caméras. Le Xiaomi 12 Ultra étant plus compact que son prédécesseur, on imagine mal Xiaomi avoir assez de place pour ajouter un autre capteur. Quoi qu’il en soit, on en saura probablement davantage sur le design final au cours des prochaines semaines.

Source : Zouton