Le Xiaomi 12 utilisera un capteur photo de 50 MP, mais toujours pas de téléobjectif

Xiaomi semble vouloir ne pas trop s’éloigner de la configuration photo qu’il proposait sur le Xiaomi Mi 11 avec la nouvelle génération. Le Xiaomi 12 miserait toujours sur un capteur macro, plutôt que sur un téléobjectif.

Le célèbre leaker Digital Chat Station a communiqué de nouvelles informations concernant la configuration photo du prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi, le Xiaomi 12. D’après lui, l’appareil utilisera trois capteurs photo à l’arrière. On retrouvera notamment un capteur principal de 50 MP pour remplacer l’ancien capteur Samsung ISOCELL HMX de 108 MP qui était utilisé depuis le Xiaomi Mi Note 10 de 2019, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle encore inconnu. Le capteur de 50 MP sera probablement l’ISOCELL GN5, que Samsung avait présenté aux côtés du HP1, le premier capteur de 200 MP au monde.

Cependant, alors que la plupart de ses concurrents utiliseront un téléobjectif pour le troisième capteur, le Xiaomi 12 devra se contenter d’un capteur macro, qui disparait pourtant petit à petit des autres smartphones. En effet, ses concurrents sont nombreux à utiliser le capteur ultra grand-angle comme capteur macro, on peut par exemple citer le Galaxy S21 Ultra ou encore l’iPhone 13 Pro.

Il faudra monter en gamme pour bénéficier d’un zoom optique

Digital Chat Station a rappelé par la même occasion que contrairement au Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Ultra bénéficiera bien d’un périscope offrant un zoom optique 5X. C’est moins que certains de ses concurrents comme le Samsung Galaxy S21 Ultra qui utilise lui un périscope 10X. Cependant, cela permet au smartphone de Xiaomi de limiter le nombre de capteurs à trois, offrant ainsi plus de place à d’autres composants.

Le Xiaomi 12 Ultra devrait utiliser un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un périscope de 50 MP 5X. Il s’agirait donc d’une des configurations photo les plus intéressantes de 2022, puisqu’il s’agira de trois grands capteurs. Xiaomi a donc vraisemblablement décidé de ne pas céder à la course aux mégapixels sur ses modèles les plus onéreux, ils devraient donc être particulièrement performants dans des conditions de basse luminosité.

Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir plus au sujet du Xiaomi 12 dans les semaines qui viennent. Le fabricant chinois aurait l’intention de dévoiler son Xiaomi 12 dès le mois de décembre, mais il faudra patienter quelques mois supplémentaires avant de voir les variantes Pro et Ultra.

Source : Digital Chat Station