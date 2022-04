Xiaomi 12 Lite : la fiche technique complète du smartphone dévoilée avant le lancement

Xiaomi s’apprête à lancer un nouveau smartphone appartenant à sa nouvelle série 12, le Xiaomi 12 Lite. Comme c’était le cas l’année dernière, il devrait s’agir du modèle le plus abordable, et on en sait déjà plus sur ses caractéristiques techniques.

Lors du lancement des Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, le fabricant chinois n’avait dévoilé aucun modèle « Lite », contrairement aux années précédentes. Il semblerait que Xiaomi ait décidé d’attendre un peu plus longtemps avant de dévoiler un modèle plus abordable, mais ce dernier serait désormais prêt à être dévoilé d’ici les prochaines semaines.

Avant son lancement officiel, le leaker @heyitsyogesh a dévoilé sur Twitter toute la fiche technique du smartphone, du moins un récapitulatif de toutes les fuites précédentes. Tout d’abord, on sait que le Xiaomi 12 Lite sera propulsé par un processeur Snapdragon 778G de Qualcomm, le smartphone ayant déjà été repéré sur le benchmark Geekbench avec cette puce. Cependant, il ne s’agirait pas de l’aspect le plus intéressant du smartphone, puisqu’on retrouvait déjà cette puce dans le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE de 2021.

L’écran du Xiaomi 12 Lite passe au 120 Hz

Comme le dévoile Yogesh Brar, on s’attend à ce que l’écran FHD+ de 6,55 pouces du Xiaomi 12 Lite adopte enfin un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 Lite avait lui dû se contenter d’une fréquence de 90 Hz. Pour alimenter tout ça, le smartphone miserait sur une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W.

Au dos du Xiaomi 12 Lite, on retrouverait une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 5 MP. La partie selfie serait gérée par un capteur de 16 MP.

Enfin, on apprend que le smartphone utilisera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, le codec Hi-Res Audio, mais surtout qu’il sera livré sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13. Le Xiaomi 12 Lite ferait donc mieux que le Xiaomi 12X, pourtant plus cher, qui ne fonctionne que sur Android 11. Comme le modèle précédent, le Xiaomi 12 Lite devrait surtout miser sur un design très fin et très léger, de quoi séduire les clients en quête d’un smartphone discret.

Source : @heyitsyogesh