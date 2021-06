Samsung a encore réussi à rétrécir les pixels avec son nouveau capteur photo ISOCELL JN1

Samsung vient de dévoiler son dernier capteur photo ISOCELL JN1 qui bat un nouveau record de miniaturisation des photosites. Ce capteur de 50 Mp est en effet constitué de pixels d'à peine 0,64 µm. Le dernier record était détenu par le capteur ISOCELL Slim GH1 de Samsung, dont les photosites ne faisaient que 0,7 µm.

Samsung vient de dévoiler dans une vidéo son nouveau capteur photo ISOCELL JN1. Le composant est un capteur 50 mégapixels qui prend très peu de place avec un format de seulement 1/2,76″. Cette capacité ahurissante dans un format aussi réduit débouche sur des pixels extrêmement petits de 0,64 µm. Samsung, qui produit des capteurs photo depuis 2002, bat ainsi son record de 2019.

A l'époque, le constructeur avait en effet dévoilé un capteur photo 50 Mp ISOCELL Slim GH1 – dont les photosites faisaient à peine 0,7 µm. Malgré la prouesse technologique que cela représente, des pixels plus petits ne veulent pas dire qualité d'image en hausse. En fait, cela peut même être tout le contraire, car plus les pixels sont petits, moins ils captent de lumière et plus ils délivrent du “bruit” dans l'image finale.

Selon Samsung, pourtant, l'idée n'est pas de prendre à chaque fois des photos 50 Mp. Le constructeur estime que ce nouveau capteur peut délivrer plus de versatilité dans le cadre d'un système de photographie computationnelle. D'un côté, grâce à sa petite taille, ce capteur peut se retrouver sur d'autres objectifs, notamment le grand angle.

De l'autre, via diverses optimisations logicielles, Samsung peut simuler des pixels plus grands et délivrer des clichés de définition inférieure mais plus lumineux et nets si nécessaire – sans totalement sacrifier la possibilité de prendre en photo des scènes très détaillées lorsqu'elles sont bien éclairées avec tout le niveau de détail disponible.

Ce capteur ISOCELL JN1 est ainsi compatible avec la technologie de pixel binning qui délivre des clichés de 12,5 Mp avec un équivalent taille de photosites de 1,28 µm.Par ailleurs, grâce à la technologie ISOCELL 2.0 ce capteur est capable de booster sa sensibilité à la lumière de 16% par rapport à la génération précédente.