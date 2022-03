Xiaomi lance les 12, 12 Pro et 12X en Europe à partir de 590€

Après plusieurs mois d’attente, Xiaomi a enfin lancé ses nouveaux smartphones Xiaomi 12, 12 Pro et 12X en Europe. Le fabricant a donc profité de sa conférence pour dévoiler le prix de tous les modèles.

Xiaomi vient de lancer trois nouveaux smartphones en Europe, les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X. Les fans du fabricant connaissent déjà bien ces appareils, puisque le fabricant chinois les avait lancés le 28 décembre dernier en Chine. Cependant, il aura fallu attendre près de 3 mois avant de les voir arriver chez nous.

Xiaomi 12 et 12X : deux smartphones compacts qui se ressemblent beaucoup

Les Xiaomi 12 et 12X partagent beaucoup de caractéristiques techniques en commun. Tous deux proposent un format plus compact que les générations précédentes. En effet, ils sont équipés d’un écran AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) 120 Hz de seulement 6,28 pouces. On peut noter la présence de verre Gorilla Glass Victus sur tous les modèles ainsi que d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Les haut-parleurs stéréo sont toujours signés Harman Kardon.

Les smartphones sont alimentés par une batterie de 4500 mAh et compatibles avec la recharge rapide 67 W. Côté photo, les smartphones misent sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un capteur macro de 5 MP. On regrettera l’absence d’un téléobjectif, Xiaomi refusant toujours d’opter pour un tel capteur sur son smartphone. La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP.

Les Xiaomi 12 et 12X ne présentent que deux différences majeures : leur processeur et la recharge rapide sans fil. En effet, tandis que le Xiaomi 12 est propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme de Qualcomm, le Xiaomi 12X doit lui se contenter d’un Snapdragon 870, qui reste tout de même un processeur très puissant. De plus, le Xiaomi 12 est compatible avec la recharge rapide sans fil 50 W, alors que le Xiaomi 12X ne peut pas se recharger par induction. Ce dernier est donc légèrement plus léger, avec ses 176 grammes contre 180 grammes pour le Xiaomi 12.

Le Xiaomi 12 Pro est le nouveau fleuron de Xiaomi

Le Xiaomi 12 Pro utilise les dernières technologies du fabricant chinois. On retrouve toujours un SoC Snapdragon 8 Gen 1, mais la batterie passe cette fois-ci à 4600 mAh avec une recharge rapide de 120 W. Grâce à une puce maison Surge P1, le smartphone est capable de se recharger intégralement en seulement 18 minutes. La recharge rapide sans fil 50 W est toujours de la partie, avec la recharge inversée de 10 W.

L’écran du Xiaomi 12 Pro est beaucoup plus grand avec une diagonale de 6,73 pouces, mais reste plus petit que celui du Xiaomi Mi 11 et ses 6,81 pouces. Il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO 2.0 qui varie de 1 Hz à 120 Hz avec une définition 2K (3200 x 1400 pixels).

Le Xiaomi 12 Pro propose une configuration photo à trois caméras très différente du Xiaomi 12. On retrouve un capteur principal de 50 MP Sony IMX707 beaucoup plus gros que celui du Xiaomi 12, ce qui lui permet de capturer de bien meilleurs clichés dans l’obscurité. Le capteur ultra grand-angle est un Samsung JN1 de 50 MP, et le troisième capteur est un téléobjectif JN1 offrant un zoom optique 2X. Côté selfie, on retrouve néanmoins toujours un capteur de 32 MP.

Prix et disponibilité

Contrairement à la Chine, Xiaomi a été beaucoup moins agressif sur les tarifs en Europe. En effet, le Xiaomi 12 est proposé au même prix que le Xiaomi Mi 11 de l’année dernière, mais le prix indiqué est pour l'instant en dollars, et non en euros. Cette année, le Xiaomi 12 est proposé à partir de 749 dollars dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, alors qu’il était pourtant sorti moins cher que son prédécesseur en Chine. Bien que sa fiche technique soit presque identique, le Xiaomi 12X est lui beaucoup moins cher, avec un tarif de départ fixé à seulement 649 dollars avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Enfin, le Xiaomi 12 Pro est proposé à partir de 999 dollars avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et est donc presque aussi cher que le Xiaomi Mi 11 Ultra de l’année dernière. On peut également noter qu’il est seulement quelques dizaines d’euros plus onéreux que son concurrent principal, le Galaxy S22+ de Samsung à 1059 euros.

Xiaomi lancera ses smartphones en France d’ici quelques jours. Malheureusment pour nous, il semblerait que les prix en euros seront bien plus élevés que les prix annoncés aujourd'hui. Nous vous tiendrons bien sûr au courant au moment de l’annonce des smartphones chez nous.

Récapitulatif des prix :