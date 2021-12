Xiaomi 12 et 12 Pro : design, recharge rapide 120 W…dernières infos avant l’annonce !

La présentation des Xiaomi 12 et 12 Pro aura lieu dans un peu moins d’une semaine, et nous avons déjà l’occasion de découvrir le design officiel du modèle classique, et en apprendre un peu plus sur la variante Pro.

Comme à son habitude, le leaker Evan Blass a dévoilé les premières images officielles du Xiaomi 12 avant leur annonce la semaine prochaine. Les images du design correspondent bien aux rendus que OnLeaks avait partagés un peu plus tôt ce mois-ci, et viennent confirmer quelques caractéristiques techniques. En effet, d’après les images d’Evan Blass, le Xiaomi 12 classique utilisera bien un écran de 6,28 pouces, et on sait que celui-ci se limitera à la définition FHD+, largement suffisante pour un écran aussi petit.

Les rendus officiels confirment également la présence d’un capteur principal de 50 MP à l’arrière. Contrairement aux années précédentes, Xiaomi miserait cette fois-ci sur un capteur IMX7XX de Sony, et non un capteur de Isocell Samsung. Chaque section du module photo est délimitée par des lignes blanches. Enfin, les images confirment l’arrivée d’au moins trois coloris : bleu, gris clair ainsi qu’un modèle vert assez particulier, puisque celui-ci remplace le verre Gorilla Glass Victus au dos par du cuir vegan.

Le Xiaomi 12 Pro utilisera la recharge rapide 120 W avec une puce dédiée

Sur le réseau social Weibo, Xiaomi a confirmé que le modèle Pro sera bien compatible avec sa technologie de recharge rapide filaire 120 W. Cette dernière ne sera pas identique à celles des Xiaomi MIX 4 ou Xiaomi 11T Pro, puisque la batterie du Xiaomi 12 Pro n’utilisera qu’un seul groupe de cellules, contre deux pour les batteries précédentes.

Le smartphone devrait donc se recharger un petit peu plus lentement, et la batterie devrait moins chauffer que les générations précédentes. Xiaomi promet deux options de rechargement différentes, dont une qui limite la chauffe à 37 degrés, et une plus rapide qui prend seulement « le temps d’un café ». Pour bien gérer la recharge sur son smartphone, Xiaomi va utiliser pour la première fois sa propre puce Surge P1. De son côté, le Xiaomi 12 classique se contentera d’une puissance maximale de 67 W.

Enfin, Xiaomi a confirmé que le refroidissement du Xiaomi 12 Pro était efficace. Le smartphone n’atteint que 43,5 degrés après 30 minutes de jeu sur King of Glory à 120 FPS. L’appareil devrait donc moins chauffer par rapport aux générations précédentes.