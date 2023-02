Apple travaille toujours sur un abonnement mensuel pour payer son iPhone 14

Apple se prépare à vous permettre d’acheter un iPhone par abonnement. Ce nouveau service pourrait arriver sur son site officiel et dans ses boutiques dès le printemps, si l’on en croit un célèbre journaliste.

Au début de l’année dernière, nous apprenions qu’Apple envisageait de vendre ses iPhone par le biais d’un abonnement mensuel. On pensait à l’origine que la nouvelle offre serait lancée dès la fin de l’année à l’occasion de la sortie des iPhone 14 pour faire passer la pilule après l’augmentation de prix, mais aucun service de ce type n’est encore disponible.

Apple n’a pas pour autant abandonné le projet, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Dans une nouvelle édition de sa newsletter Power On, ce dernier affirme qu’Apple a fait face à « des revers techniques et d'ingénierie qui ont conduit à des progrès lents et à des délais manqués », mais l’offre d’abonnement devrait bien arriver cette année.

Acheter un iPhone par abonnement, ça sera bientôt possible

Mark Gurman explique qu'Apple a quatre projets fintech en cours de réalisation. Deux d'entre eux, Apple Card Savings Account et Apple Pay Later, ont été annoncés publiquement. Les deux autres n'ont pas été annoncés : « Apple Pay Monthly Installments » et ce fameux programme d'abonnement au matériel iPhone dont on parle ici.

Le journaliste explique surtout que ce programme d'abonnement au matériel iPhone sera différent des autres options de financement pour les acheteurs d'iPhone, car « la charge mensuelle ne sera pas le prix de l'appareil réparti sur 12 ou 24 mois ». Au lieu de cela, il s'agirait d'une « redevance mensuelle qui reste à déterminer et qui dépend de l'appareil choisi par l'utilisateur ».

Pour rappel, on a déjà une idée des tarifs auxquels pourraient être vendus les iPhone de dernière génération dans le cadre de cet abonnement, mais il faudra attendre le lancement de l’offre pour savoir si Apple va bien les appliquer.

Si Apple travaille toujours sur l'abonnement, Gurman pense que le lancement de l'abonnement pour l'iPhone pourrait avoir lieu en mars ou en avril, et on pourrait même s’attendre à une présentation du service au cours de la keynote du printemps. La date n’est pour l’instant pas encore connue, mais on sait qu’Apple ne devrait pas présenter de nouvel iPhone SE à cette occasion, le projet ayant été abandonné il y a quelques semaines.