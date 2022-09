iPhone 14 vs iPhone 13 : quelles différences, faut-il acheter le nouvel iPhone ?

Chaque année, Apple sort de nouveaux iPhone avec leur lot de nouveautés technologiques pour nous donner envie de craquer pour le dernier modèle sorti. Mais avec la hausse des prix en France de tous les iPhone 14, on peut se demander si il faut vraiment l'acheter. D’autant plus que l’iPhone 13 était et reste un excellent smartphone sous iOS. Voici un comparatif de l’ensemble des caractéristiques des deux modèles pour vous faire une idée précise des différences et pour pouvoir faire le choix le plus éclairé possible.

Le 7 septembre dernier, Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPhone. Quatre nouveaux modèles ont été dévoilés avec une petite surprise cette année, l’iPhone mini et son petit écran ont été remplacés par l’iPhone Plus et son grand écran. Les nouveaux iPhone sont donc l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Lire aussi : Les iPhone 14 sont officiels, mais la pilule va être dure à avaler

Les précommandes ont déjà démarré. Les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront disponibles à partir du 16 septembre 2022. l’iPhone 14 Plus sera disponible un peu plus tard, à partir du 7 octobre 2022.

Ces nouveaux smartphones présentent quelques nouveautés, comme toujours. Un SoC amélioré. De nouvelles fonctionnalités. Arrivée d’une nouvelle version d’iOS, numérotée 16. Module photo et vidéo perfectionné…

Cependant, même si Apple a eu de bonnes idées, l’iPhone 14 ne révolutionne pas ce qu’était l’iPhone 13. On peut donc se poser la question : Faut-il mieux passer à l’iPhone 14 ou à l’iPhone 13 ? Le premier est affiché à partir de 1019 euros et le second à partir de 909 euros. Même si l’iPhone 13 n’a pas bénéficié d’une baisse de prix cette année, il reste 110 euros moins cher que l’iPhone 14.

Les nouveautés annoncées par Apple méritent-elles de renouveler son smartphone si on possède déjà un iPhone 13 ? Nous allons tenter de répondre au mieux à ces questions pour juger au mieux ce duel fratricide. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les modèles ”classiques”, iPhone 14 et iPhone 13.

Quelles sont les différences sur la fiche technique ?

iPhone 13 iPhone 14 Ecran 6,1"

Super Retina XDR OLED

1170 x 2532 pixels

460 pixels par pouce

HDR10, HLG, Dolby Vision

800 nits 6,1"

Super Retina XDR OLED

1170 x 2532 pixels

460 pixels par pouce

HDR10, HLG, Dolby Vision

800 nits Chipset A15 Bionic (5nm)

CPU 6 cœurs GPU 4 cœurs A15 Bionic (5nm) CPU 6 cœurs GPU 5 cœurs RAM 4 Go 6 Go Stockage 128 / 256 / 512Go 128 / 256 / 512Go microSD Non Non Capteur principal Principal : 12 MP, f/1.6, 1,7 micron, PDAF Dual Pixel, stabilisateur Sensor Shift



Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.4, 120° Principal : 12 MP, f/1.5, 1,7 micron, PDAF Dual Pixel, stabilisateur Sensor Shift



Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.4, 120° Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/1.9 avec autofocus Batterie 3227 mAh

Recharge rapide 20W

Charge MagSage 15W

Charge sans fil Qi 7,5W Capacité inconnue

Recharge rapide 20W

Charge MagSage 15W

Charge sans fil Qi 7,5W 5G Oui Oui Biométrie Face ID Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68

Quelles différences de design entre l'iPhone 14 et iPhone 13 ?

C’est bien simple, à l’oeil nu, les différences de design sont tout simplement imperceptibles. L’iPhone 14 reprend complètement le design de l’iPhone 13. La largeur (71,5 mm) et la hauteur (146,7 mm) sont conservées. En revanche, la profondeur est très légèrement différente. L’iPhone 14 est très légèrement plus épais avec une profondeur de 7,8 mm contre 7,65 mm pour le modèle précédent. Au niveau du poids, l’iPhone 14 perd un tout petit gramme et passe à 172 grammes contre 173 grammes l’année dernière.

Pour le reste, c’est du pareil au même. On retrouve les mêmes matériaux : verre minéral sur les deux faces (et Ceramic Shield pour protéger l’écran) et aluminium sur les tranches. Le design reprend toujours les traits de l’iconique iPhone 4 de 2010 avec des coins arrondis et des lignes de séparation visibles sur les tranches.

À l’arrière, le module photo est également identique. On retrouve deux objectifs protégés par du saphir synthétique, placés en diagonale.

La seule différence entre les deux modèles au niveau du design réside en fait dans le choix de couleur. Chaque année, Apple présente son nouveau modèle avec une couleur inédite. L’iPhone 14 a donc été dévoilé avec la couleur mauve.

Verdict : On ne change pas une équipe qui gagne. Les deux iPhone sont pratiquement identiques en tout point. L’ergonomie n’a pas été améliorée et le design est inchangé. Sur ce point, à moins d’être amoureux transi de la couleur mauve, il n’y a donc aucune raison de choisir l’iPhone 14 plutôt que l’iPhone 13.

Quelles différences sur l'écran ?

Côté écran, vous ne trouverez pas plus de différences. On retrouve ni plus ni moins le même écran que sur la génération précédente, le Super Retina XDR. Nous avons donc une dalle de OLED LTPS de 6,1 pouces, une résolution de 460 pixels par pouce et une définition de 1170 pixels en largeur pour 2532 pixels en hauteur. Soit un peu plus que le Full HD.

C’est au niveau du taux de rafraichissement que l’iPhone 14 déçoit puisqu’il supporte toujours 60 Hz. C’est moins bien que certains smartphones Android à moins de 200 euros qui supporte 90 Hz…

En revanche, l’iPhone 14 est toujours compatible HDR10+, Dolby Vision et DCI-P3 qui assure l'affichage d’une plus large gamme de couleurs. En utilisation normale, la luminosité maximale est de 800 nits et, sous certaines conditions, elle peut aller jusqu’à 1200 nits.

Verdict : Une fois encore, l’iPhone 14 ne se démarque pas de la génération précédente au niveau de l’écran puisqu’il s’agit de la même dalle. Sur ce point, la seule différence notable cette année est en fait l’arrivée de l’iPhone 14 Plus et son écran de 6,7 pouces à la place de l’iPhone 13 Mini et ses 5,4 pouces.

Quelles différences sur les performances entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13 ?

Côté performances, l’iPhone 14 ne semble pas apporter plus de nouveautés sur le papier. En effet, l’iPhone 14 est toujours équipé de la puce A15 Bionic déjà présente sur l’iPhone 13. Pour autant, il existe bien une différence de puissance. En effet, la puce A15 de l’iPhone 14 dispose d’un CPU 6 cœurs et d’un GPU 5 cœurs alors que la puce A15 de l’iPhone 13 disposait d’un CPU 6 cœurs et d’un GPU 4 cœurs. De plus, l’iPhone 14 bénéficie de 6 Go de mémoire vive là où l’iPhone 13 stagnait à 4 Go.

En réalité, l’iPhone 14 reprend les mêmes caractéristiques techniques que l’iPhone 13 Pro. Il est donc un peu plus performant que l’iPhone 13. Cette année, Apple a fait le choix d’équiper seulement ses versions Pro de l’iPhone 14 avec la toute nouvelle puce A16 Bionic.

Si on peut légitimement trouver cela dommage, il ne faut pas oublier que le SoC A15 Bionic, avec ses 15 milliards de transistors, reste une des puces les plus puissantes du marché et qu’elle restera largement assez performante pour tous les usages, même les plus gourmands.

La finesse de la gravure est toujours fixée à 5 nm. Ce type de gravure permet de meilleures performances tout en optimisant la consommation énergétique.

Niveau stockage interne, pas de surprise. On retrouve le palier de base à 128 Go puis les paliers de 256 Go et 512 Go de stockage.

Verdict : Le duel reste encore une fois très serré. L’iPhone 14 l’emporte d’une courte tête. Cependant, à l’usage, il est fort peu probable que vous puissiez constater une réelle différence. Les performances déjà très élevées de l’iPhone 13 sont déjà largement suffisantes, notamment grâce à l’excellente optimisation d’iOS. C’est sur le long terme que la différence pourrait se faire sentir. Dans quelques années, la puissance supplémentaire présente sur l’iPhone 14 pourra lui permettre d’être un peu moins rapidement obsolète.

Quelle différence d'autonomie entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13 ?

Apple a la particularité de ne jamais révéler officiellement la capacité des batteries de ses iPhone. En effet, cette information pourrait donner l’impression que les iPhone ont une moins bonne autonomie que la concurrence alors qu’il s’agit d’un sujet bien plus complexe que cela. Si la capacité de la batterie a son importance, l’optimisation hardware et software est au mois aussi importante pour obtenir un smartphone réellement endurant.

Pour connaitre la capacité de la batterie, il faudra donc attendre que le smartphone passe dans les mains expertes de sites spécialisés comme iFixit qui pourront démonter entièrement l’iPhone 14 et vérifier quels sont les composants utilisés.

Sur l’iPhone 13, la capacité de la batterie est de 3227 mAh. Selon un leak de juin dernier, l’iPhone 14 serait équipé d’une batterie légèrement plus puissante de 3279 mAh. Si cette information reste à vérifier, Apple a en tout cas confirmé une petite augmentation de l’autonomie de l’iPhone 14 qui passe à 20 heures d’autonomie annoncée en lecture vidéo alors que l’iPhone 13 atteignait 19 heures. Cette augmentation de 5% reste à vérifier en conditions réelles.

Côté recharge, certains attendaient l’arrivée de l’USB-C mais il devront encore attendre un an ou deux. L’iPhone 14 conserve la connectique Lightning et son module de recharge sans fil MagSafe. La puissance de la charge est similaire : 20 watts en filaire, 15 watts avec un chargeur MagSafe et 7,5 watts avec un chargeur Qi. En utilisant un chargeur 20 watts (non fourni), Apple promet une recharge de 50 % de la batterie en 30 minutes.

Verdict : C’était le gros point faible des iPhone il y a encore 2 ans. Mais depuis l’iPhone 13, Apple a corrigé le tir est propose maintenant de bonnes autonomies. L’iPhone 14 continue dans cette voix avec une amélioration annoncée d’environ 5%. Ce n’est pas une révolution mais c’est toujours bon à prendre. En revanche, on regrettera toujours l’absence de l’USB-C et d’une recharge réellement rapide.

Quelles différences en photo et vidéo ?

Côté photo, comme nous l’avions vu plus haut, il n’y a pas grand changement au premier abord. Nous restons sur un capteur grand angle 12 MP, un ultra grand angle 12 MP et un capteur frontal de 12 MP pour les selfies.

Mais le diable se cache dans les détails. En effet, le capteur principal avait une ouverture de f/1.6 sur l’iPhone 13 et passe à f/1.5. Il a donc d’une meilleure luminosité. Pour faire de meilleures photos en basse luminosité, l’iPhone 14 bénéficie de la toute nouvelle technologie Photonic Engine développée par les ingénieurs d’Apple.

La caméra avant est également améliorée avec une ouverture qui passe de f/2.2 à f/1.9. Il est aussi doté pour la première fois de l’auto-focus.

Côté vidéo, le mode cinématique passe en 4K HDR 30 i/s au lieu du 1080p HDR 30 i/s sur l’iPhone 13. l’iPhone 14 propose également le mode Action qui permet d’avoir une vidéo stabilisée même en filmant en courant.

Verdict : L'iPhone 14 apporte de belles améliorations, surtout en ce qui concerne la qualité des photos en basse lumière. En vidéo, le mode Action plaira certainement énormément aux sportifs.

Quelles différences sur les fonctionnalités ?

Chaque année, Apple sort une nouvelle fonctionnalité innovante pour donner envie de passer sur sa nouvelle version. Cette année, c’est certainement la fonction Crash Detection qui a marqué les esprits. Présente également sur l’Apple Watch Séries 8, cette fonctionnalité exploite le gyroscope et l'accéléromètre pour détecter automatiquement un accident de la route et appeler les secours. Si cette fonction ne vous sera pas utile au quotidien, elle pourrait sauver de nombreuses vies.

Verdict : Ce n’est pas tous les jours qu’une technologie présente sur un smartphone peut sauver des vies. Au vue du nombre d’utilisateurs d’iPhone, le Crash Detection est loin d’être un détail. On ne peut que saluer cette avancée présente sur l’ensemble des iPhone 14.

Quelle est la différence de prix entre l'iPhone 14 et iPhone 13 ?

Dernier point à prendre en compte dans ce duel (et pas des moindres) : le prix. Cette année, c’est un élément qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, pour la première fois, le prix de l’iPhone 14 ”de base” passe la barre symbolique des 1000 euros avec un prix de lancement à 1019 euros en France.

Pourtant, le prix des iPhone n’a pas augmenter aux États-Unis. En réalité, le prix a augmenté en Europe mécaniquement car l’Euro s’est déprécié face au Dollars depuis la guerre en Ukraine. L’augmentation des coûts de logistique peut également expliquer cette flambée des prix.

Pour autant, cette augmentation des prix de l’iPhone 14 ne donne pas un avantage décisif à l’iPhone 13 car, en parallèle, celui-ci n’a pas bénéficié de la baisse de prix de 100 euros habituellement appliqué sur les modèles plus anciens. Il reste donc au tarif de 909 euros.

Si vous voulez un iPhone avec une plus grande capacité de stockage, qu’en est-il ? À 256 Go, l’iPhone 14 est à 1149 euros tandis que l’iPhone 13 s’affiche à 1029 euros, soit une différence de prix de 120 euros. À 512 Go, l’iPhone 14 passe à 1409 euros contre 1259 euros pour l’iPhone 13, soit une différence de prix de 150 euros.

Verdict : En passant le cap symbolique des 1000 euros, l’iPhone 14 perd certainement la bataille du prix face à l’iPhone 13.

iPhone 13 vs iPhone 14 : lequel acheter ?

Il est temps d’en venir à la conclusion de notre face à face entre l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Certaines nouveautés de l’iPhone 14 sont intéressantes comme la détection des accidents, le mode Action, le mode cinématique 4K, l’arrivée de l’autofocus sur le capteur frontal… Pour autant, l’iPhone 14 n’est pas la révolution espérée. Il s’agit plutôt d’une version peaufinée de l’iPhone 13. Alors, lequel faut-il l’acheter ?

Si vous êtes déjà en possession d’un iPhone 13, le changement ne semble vraiment pas indispensable. L’iPhone 13 reste un excellent smartphone et les améliorations qu’apportent l’iPhone 14 ne sont pas indispensables. Vous allez payer plus cher mais votre expérience au quotidien ne sera pas réellement transformée. Il serait peut-être donc plus intéressant d’attendre l’iPhone 15.

Si vous souhaitez acheter votre premier iPhone ou si vous avez un modèle plus ancien, le choix peut être plus complexe. Le meilleur rapport qualité-prix reste certainement l’iPhone 13, surtout si vous souhaitez un smartphone avec une grosse capacité de stockage. Pour autant, l’iPhone 14 apporte quelques améliorations qui pourraient vous plaire. De plus, même si la différence de performances n’est pas flagrante, l’iPhone 14 aura certainement une plus longue durée de vie que l’iPhone 13. C’est un élément à prendre en compte si vous gardez vos téléphones longtemps.

À lire également :