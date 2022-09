iPhone 14 : la Chine n’est plus le seul pays à fabriquer le smartphone

Dans le but de mettre fin à sa dépendance à la Chine, Apple a annoncé que l’Inde allait désormais se charger d’une partie de la production des iPhone 14. Seuls les modèles iPhone 14 et 14 Plus seraient concernés.

Apple a annoncé cette semaine qu'elle commencerait à fabriquer ses nouveaux modèles d'iPhone 14 en Inde plutôt qu'en Chine, marquant ainsi l'un des détours les plus importants de l'entreprise par rapport à ce pays, dans un contexte de réévaluation par l'industrie des relations avec les chaînes d'approvisionnement chinoises.

Dans une déclaration à TechCrunch, Apple a déclaré qu'elle était « ravie de fabriquer l'iPhone 14 en Inde », quelques semaines seulement après son lancement. Depuis 2017, l'Inde servait déjà de centre de production pour les modèles d'iPhone d'ancienne génération, tandis que la production des modèles plus récents ne commençait localement que plusieurs mois après leur lancement mondial.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont toujours produits en Chine

Pour l’instant, l’Inde ne serait seulement en charge que d’une petite partie de la production totale des iPhone 14 et 14 Plus. TechCrunch rapporte que le pays pourrait ne pas produire localement l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max. Ces deux modèles ont des technologies photo plus complexes, et la demande locale concernerait majoritairement l'iPhone 14 classique. Pourtant, on sait que dans la plupart des autres pays, c’est bien l’iPhone 14 Pro Max qui est le plus populaire. De son côté, on sait que l’iPhone 14 Plus est le modèle le moins apprécié, les chiffres de précommandes ayant été encore pires que ceux de l’iPhone 13 mini.

Foxconn, l'un des principaux assembleurs d'Apple, expédiera les appareils à partir d'une installation située près de la ville de Chennai, dans le sud du pays. Apple vendra localement les téléphones produits en Inde, mais les exportera également vers d'autres marchés dans le monde. Les clients en Inde commenceront à recevoir les appareils fabriqués localement dans les prochains jours.

Cette nouvelle confirme donc un rapport de JPMorgan, qui annonçait plus tôt ce mois-ci qu’Apple transférera 5 % de sa production mondiale d'iPhone 14 en Inde d'ici à la fin 2022. Selon les analystes du cabinet, Apple pourrait fabriquer 25 % de tous les iPhone d'ici 2025 en Inde.

Source : TechCrunch