iPhone 14 Pro : des retards de livraison et des bugs d’activation sont à prévoir

C’est un jour très spécial pour les fans d’Apple, puisque c’est aujourd’hui que doivent arriver les premiers iPhone 14 Pro ! Certains acheteurs ont pourtant été informés par Apple que leur smartphone arriverait en retard.

Apple est, en temps normal, plutôt prudent en ce qui concerne les dates de livraison de l’iPhone : la compagnie préfère annoncer une date et livrer ses appareils en avance. La première fournée d’iPhone 14 Pro semble connaître un retard à l’allumage. La semaine de précommande était peut-être révélatrice des problèmes de logistique à venir.

Pour préparer sa boutique en ligne, Apple met traditionnellement son site hors-ligne pendant quelques heures à la veille du lancement. La semaine dernière pourtant, au moment de confirmer leur commande, certains acheteurs avaient eu la désagréable surprise de constater que leur panier était vide, alors qu’à l’inverse, certains clients se sont vus facturer plusieurs iPhone 14 ! Si de manière générale Apple préfère annoncer une date de livraison plus que réaliste, afin de pouvoir livrer ses appareils avant la date prévue, il semblerait que cette année les logisticiens de la firme se soient légèrement trompés.

L'iPhone 14 Pro connaît des débuts compliqués

L'iPhone 13 avait rencontré le même scénario l'année dernière. À en croire le témoignage de certains clients sur les réseaux sociaux, certains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pourraient subir des retards de livraison allant d’une à deux semaines. Un désagrément qui ne semble toucher qu’une minorité d’acheteurs d’iPhone 14 Pro et Pro Max. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ne sont pas concernés par cette pénurie et seront livrés en temps et en heure. Les modèles les moins onéreux d’Apple ont rencontré beaucoup moins de succès que leurs grands frères haut-de-gamme lors des préventes. De ce fait , ils seront immédiatement disponibles en Apple Store le 7 octobre.

Selon MacRumors, le démarrage de certains iPhone 14 serait également problématique. Certains utilisateurs seraient dans l’impossibilité d’installer iOS 16 et de l'activer en passant par le Wifi, se voyant ainsi obligés de configurer leur appareil à travers iTunes, depuis leur ordinateur. La mise à jour iOS 16.0.1 est censée régler le problème, mais l’expérience se révèle pour l’instant fastidieuse et frustrante au possible pour les utilisateurs les plus malchanceux. C’est la légendaire facilité d’utilisation des gadgets d’Apple qui en prend un coup. Nul doute cependant que la firme à la pomme travaille d’arrache-pied pour trouver une solution rapide à ce problème.

