iPhone 14 Pro Max : on sait tout de son nouveau capteur photo de 48 mégapixels

Les iPhone 14 et 14 Pro Max s’annoncent très différents des iPhone 14 en photo, notamment grâce à l’arrivée d’un nouveau capteur de 48 MP. C’est la première fois depuis maintenant plusieurs années qu’Apple n’utilisera pas de capteur principal de 12 MP.

Alors que leur présentation officielle n’est pas attendue avant l’automne, nous en savons désormais un peu plus au sujet des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. En effet, @VNchocoTaco a dévoilé de nouveaux rendus 3D sur Twitter qui nous donnent un meilleur aperçu des dimensions du smartphone.

Selon eux, la nouvelle pilule en haut de l’écran aura une largeur de 7,15 mm et poinçon aura un diamètre de 5,59 mm. À titre de comparaison, l'encoche de l'iPhone 13 Pro Max a une largeur de 26,83 mm. Nous avons donc affaire à une belle réduction de la place qu’occupaient la caméra selfie et les capteurs pour le Face ID. On apprend également que l'iPhone 14 Pro Max présenterait des bordures plus petites de 1,95 mm pour son écran, par rapport aux bordures de 2,42 mm du 13 Pro Max.

Le capteur de 48 MP se dévoile avant l’heure

En plus des dimensions des nouveaux éléments de l’écran, un leaker nommé « Fishing 8 » a dévoilé sur son compte Weibo une longue liste de caractéristiques techniques du capteur principal du prochain flagship d’Apple qui lui permettra de filmer en 8K, une première sur un iPhone.

Selon ses informations, le capteur 48 MP de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max aura une taille de 1/1,3 pouce. Cela équivaut à une surface de capteur 21 % plus grande que le capteur de 1/1,65 pouce présent dans l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, et correspond aux estimations qu’avait faites l’analyste Ming-Chi Kuo il y a quelques semaines. Avec une taille de 1/1,3 pouce, le capteur serait aussi gros que le capteur de 50 MP du Google Pixel 6, ou que le capteur de 108 MP du Galaxy S22 Ultra.

Néanmoins, en raison de l'augmentation du nombre de mégapixels, les pixels de la caméra de l'iPhone 14 Pro seront plus petits, mesurant prétendument 1,22 µm. Il s'agit d'une réduction de 0,68 µm par rapport à l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. On s’attend cependant à ce que le capteur utilise la technologie de pixel-binning pour augmenter artificiellement la taille de ses pixels et capturer ainsi des clichés de 12 MP. On obtiendrait alors d’énormes pixels de 2,44 µm qui pourraient significativement améliorer les performances en conditions de basse luminosité.

Source : Weibo