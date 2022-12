iPhone 14 : vous pouvez désormais passer des appels d’urgence par satellite en France

Une des fonctionnalités exclusives aux iPhone 14, permettant de passer des appels par satellite dans les zones dites « blanches », est enfin accessible depuis la France. Vous n’aurez plus à vous inquiéter si vous souhaitez aller camper dans des zones reculées.

Avec ses iPhone 14, Apple a inauguré une fonctionnalité permettant de connecter son smartphone à un satellite pour alerter les secours en cas d’accident dans des zones sans réseau ou Wi-Fi. Depuis son lancement en Amérique du Nord mi-novembre, la fonctionnalité d’appels d’urgence a déjà permis de sauver un homme dans le Grand Nord. Nous l’attendions donc avec impatience en France, Apple promettant qu’elle allait être déployée avant la fin de l’année chez nous.

Bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’iPhone 14, depuis 11h aujourd’hui, les appels d’urgence peuvent désormais être passés depuis la France, mais également depuis le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Irlande.

Votre iPhone 14 peut désormais appeler les secours par satellite

La fonction de connectivité par satellite est uniquement conçue pour être utilisée en cas d'urgence. Vous ne pouvez pas envoyer librement des messages à vos amis ou à votre famille en remplacement des SMS. Ainsi, si vous êtes en difficulté, la nouvelle fonctionnalité offre un moyen de contacter les services d'urgence et d'alerter les personnes à contacter en cas d'urgence, pour autant que vous puissiez avoir une vue dégagée du ciel.

Si vous êtes à l'extérieur, dans une zone sans couverture cellulaire, il vous suffit de pointer votre iPhone 14 vers le ciel. Apple a intégré un logiciel qui sait exactement où se trouvent les satellites et peut vous montrer à l'écran où vous devez pointer.

Un bref questionnaire apparaîtra pour aider l'utilisateur à répondre à des questions essentielles en quelques clics. Ce questionnaire est transmis aux répartiteurs dans le message initial, afin qu'ils soient en mesure de comprendre rapidement la situation et la localisation de l'utilisateur. Ceux-ci seront donc théoriquement au courant de votre situation au moment où vous serez en communication avec les secours.

De plus, vous pouvez également partager votre position actuelle dans l'application Localiser en utilisant le satellite. Par exemple, si vous vous lancez dans une randonnée en pleine nature, vous pouvez utiliser la connexion satellite pour actualiser votre position et informer votre famille que vous êtes bien arrivé. Tous les utilisateurs de l'iPhone 14 sous iOS 16.1 devraient désormais avoir accès à la fonctionnalité, et on rappelle que son utilisation est gratuite pendant deux ans.