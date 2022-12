iPhone 14 : la fonction d’appel par satellite permet de sauver un homme dans le Grand Nord

Apple a implémenté l’appel par satellite dans les iPhone 14 le 15 novembre 2022. Malgré toutes les mises en garde concernant les dérives que cette technologie pourrait entraîner, sa mission est accomplie, le premier récit témoignant de son utilité vient de paraître.

Les utilisateurs américains et canadiens d’iPhone 14 peuvent passer des appels d’urgence grâce à la connectivité satellitaire de leur appareil. Cette fonctionnalité devrait être accessible aux clients français dans les semaines, voire dans les prochains jours. L’appel par satellite permet de contacter gratuitement les secours depuis un smartphone même depuis une zone mal desservie par les opérateurs traditionnels.

C’est exactement la situation dans laquelle s’est retrouvé un homme coincé sur sa motoneige entre les localités de Noorvik et Kotzebue, à l’extrême ouest de l’Alaska. Tôt dans la matinée d’hier, les services d’urgences locaux, les Alaska State Troopers, en l’occurrence, ont reçu un appel d’urgence provenant d’une zone alaskienne très reculée.

La fonction d'appel par satellite a d'ores et déjà permis de sauver une personne

Le centre de secours a mobilisé les équipes locales et toutes les autorités compétentes pour envoyer des volontaires en direction de la position GPS — partagée par la fonction Appel de secours de l’iPhone — du malheureux motoneigiste. Les secours sont parvenus à retrouver le pauvre hère, qui s’est tiré de cette mauvaise situation sans aucune blessure. L’homme peut se considérer comme très chanceux. Il a, d’une part, la vie sauve, mais par ailleurs, de l’avis même d’Apple, la zone dans laquelle il se trouvait était vraiment en bordure de la couverture satellitaire.

La firme de Cupertino affirme qu’il est presque impossible d’accrocher une connexion satellitaire au-delà d’une latitude de 62°. Noorvik et Kotzebue se trouvent pourtant à 69° de latitude. Les secouristes déclarent d’ailleurs être « impressionnés par la précision et l’exhaustivité des informations données par le message d’alerte initial ». La firme de Cupertino peut se targuer d’avoir sauvé une vie, l’objectif de la fonctionnalité d’appel par satellite est d’ores et déjà rempli.