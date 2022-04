iPhone 14 : de nouvelles images dévoilent les différences entre les quatre smartphones

Les iPhone 14 se dévoilent encore un peu plus. Quelques mois avant l'annonce, de nouvelles images en fuite viennent corroborer le design de la face arrière des smartphones. On y découvre un bloc photo très imposant sur les modèles Pro d'Apple.

Les iPhone 14 sont en chemin. Plusieurs mois avant la keynote, Apple a validé le design des quatre smartphones de la gamme en dépit de la brusque fermeture de plusieurs usines chinoises. Le géant de Cupertino est également parvenu à s'arrêter sur la fiche technique définitive de ses appareils.

Dans ce contexte, de nouveaux schémas de fabrication sont apparus sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Ces rendus ont été fournis aux fabricants d'accessoires (coques, étuis…) afin de les permettre de concevoir des articles compatibles. Cette énième fuite confirme la plupart des rumeurs apparues sur la toile au cours des derniers mois.

Le bloc photo géant des iPhone 14 Pro se confirme

Comme prévu, la gamme se composera de 4 différentes variantes. Apple va visiblement abandonner l'iPhone mini suite à l'échec commercial de l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini. La marque proposera plutôt un iPhone 14 Max, qui combine écran géant de 6,1 pouces et prix abordable, pour séduire les amateurs de grand format. On retrouvera sans surprise un modèle standard, une édition Pro et une version Pro Max.

Contrairement aux premiers rumeurs apparues l'an dernier, les iPhone 14 Pro hériteront à nouveau d'un bloc photo très proéminent, comme leurs prédécesseurs, les iPhone 13 Pro. Les schémas de fabrication montrent une large découpe sur la face arrière. Ce set up devrait dépasser fortement de la structure. Les premiers rendus apparus en septembre laissaient pourtant penser qu'Apple allait intégrer les capteurs directement dans le dos de l'iPhone.

Le retour du module proéminent est notamment dû à l'intégration d'un nouveau capteur photo de 48 mégapixels. Le capteur 48 MP de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max aura une taille de 1/1,3 pouce, soit aussi gros que le capteur de 50 MP du Google Pixel 6, ou que le capteur de 108 MP du Galaxy S22 Ultra.Les éditions Max et standard se contenteront d'un appareil photo plus modeste.