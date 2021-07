iPhone 14 : Apple remplacerait l’acier de la coque par du titane pour réduire son poids

Serait-ce bientôt la fin de l’acier sur les iPhone ? C’est ce que rapporte JPMorgan Chase, qui prévoit que l’iPhone 14 sera plutôt composé de titane. Cette transition aura plusieurs avantages, comme le rendre beaucoup moins lourd tout en conservant sa résistance actuelle.

L’iPhone 13 n’existe pas encore que les rumeurs à propos de son successeur se bousculent déjà. Plus d’un an avant la sortie de l’iPhone 14, nous savons notamment qu’Apple prévoit de lancer un modèle avec un écran 6,7 pouces, commercialisé à un prix avoisinant les 1000 euros. Comme de coutume, ce ne sera pas là la seule innovation que le constructeur a en stock. Selon un rapport de JPMorgan Chase, ce dernier a également prévu que le modèle Pro sera composé de titane, en remplacement de l’acier ordinairement utilisé. La production serait déléguée à Foxconn, fabricant habituel des smartphones d’Apple.

Pourquoi ce changement ? Le titane présente plusieurs avantages par rapport aux autres alliages. Premièrement, il est beaucoup plus résistant que l’aluminium tout étant 60 % plus lourd. Pour autant, il est tout aussi efficace en protection que l’acier, mais est tout de même 40 % plus léger. À noter que le titane est beaucoup utilisé dans la fabrication de montres traditionnelles. Depuis l’Apple Watch 5, Apple a également adopté ce matériau.

Des iPhone 14 plus légers, mais aussi plus sujets aux rayures

Malgré tout, le titane n’est pas exempt de défaut. Pour commencer, il est plus cher que l’acier, ce qui expliquerait pourquoi Apple le réserverait aux modèles plus haut de gamme dans un premier temps. De plus, il se salit plus facilement et a tendance à se rayer rapidement. Apple semble avoir conscience de ces problèmes, puisqu’il a récemment déposé un brevet pour une solution chimique censée réduire les risques de dégradation. Espérons donc qu’elle sera à la hauteur.

En outre, le rapport de JPMorgan Chase évoque l’absence d’iPhone 14 Mini dans la gamme. Ce n’est pas la première fois qu’une telle éventualité est avancée, sachant qu’elle corroborerait avec l’échec commercial cuisant de l’iPhone 12 Mini, dont Apple a été obligé de stopper la production. À la place, la firme de Cupertino proposerait un iPhone plus grand, mais qui resterait entrée de gamme.

Source : MacRumors