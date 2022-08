iPhone 14 Pro : le nouveau capteur ultra grand-angle va faire s’envoler le prix du smartphone

Les iPhone 14 Pro et Pro Max promettent de meilleures performances en photo, notamment grâce à l’arrivée d’un nouveau capteur ultra grand-angle. Les premières informations à son sujet viennent d’être dévoilées.

Contrairement aux iPhone 14 et 14 Max, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient proposer un certain nombre de nouveautés par rapport aux modèles actuels. En plus du nouveau design sans encoche, c’est surtout au niveau de la photo qu’on retrouvera la plupart des changements.

En effet, on s’attend déjà à ce que les modèles Pro soient équipés d’un nouveau capteur photo principal de 48 MP, qui viendra remplacer le capteur de 12 MP. Ce nouveau capteur sera beaucoup plus grand que son prédécesseur, puisqu’il mesurera 1/1,3 pouce. Cela équivaut à une surface de capteur 21 % plus grande que le capteur de 1/1,65 pouce présent dans l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Il ne serait pas seul à voir sa taille augmenter, puisque le capteur ultra grand-angle serait également différent.

L’iPhone 14 Pro va capturer de meilleurs clichés ultra grand-angle la nuit

D’après les informations de Ming-Chi Kuo, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont être dotés d’un nouveau capteur ultra grand-angle beaucoup plus grand que celui des iPhone 13 Pro. Il offrirait des pixels individuels de 1,4 micron, contre seulement 1,0 micron pour le capteur ultra grand-angle actuel.

Cette augmentation de la taille du capteur permettra aux iPhone 14 Pro et Pro Max de capturer de meilleurs clichés dans des conditions de faible luminosité, puisqu’un plus gros capteur permet de collecter plus de lumière. Que ce soit en grand-angle ou en ultra grand-angle, les nouveaux iPhone 14 Pro vont donc être beaucoup plus performants la nuit.

Un tel capteur coûte forcément plus cher à Apple. Kuo pense que le fabricant américain va mettre à niveau le capteur d'image CMOS de l'iPhone 14 Pro, le moteur à bobine vocale et le module de caméra compacte. L’analyste souligne que ces trois nouveaux composants pourraient être respectivement 70 %, 45 % et 40 % plus chers que ceux de l'iPhone 13.

Apple n’aura donc pas d’autre choix que d’augmenter le coût de ses smartphones d’au moins 100 euros cette année s’il veut conserver sa marge. À cause de cette hausse des tarifs, l’iPhone 14 Pro Max pourrait bien frôler les 2000 euros dans sa version 1 To et ainsi devenir l’iPhone le plus cher de l’histoire.