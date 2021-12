iPhone 14 Pro : Apple miserait sur un capteur photo 48 mégapixels, ça se confirme

Les iPhone 14 Pro continuent de se dévoiler. D'après un analyste réputé, Apple miserait sur un capteur photo grand angle de 48 mégapixels sur ses futurs smartphones afin de proposer de la 8K.

Plusieurs mois avant la keynote, les fuites et rumeurs concernant les iPhone 14 se multiplient d'ores et déjà sur la toile. Récemment, nous avons ainsi appris qu'Apple remplacerait l'encoche des iPhone 14 Pro par un trou dans l'écran similaire à ce qu'on trouve déjà chez la concurrence depuis plusieurs années.

Plus récemment, un analyste réputé appelé Jeff Pu a donné des informations concernant la fiche technique de l'appareil des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, les deux modèles haut de gamme de la future génération. L'expert affirme qu'Apple misera sur un capteur principal grand-angle de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP.

Un capteur photo 48 mégapixels pour filmer en 8K sur les iPhone 14 Pro

Dans une nouvelle note relayée par MacRumors, Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, corrobore les prédictions de Jeff Pu. Pour la première fois, Apple intégrerait un objectif principal grand-angle de 48 mégapixels sur ses smartphones. Pour mémoire, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devaient encore se contenter d'un capteur grand angle de 12 mégapixels.

Sur les iPhone 14 Pro, Apple utiliserait une technologie appelée “pixel binning”. Déjà utilisée sur plusieurs smartphones Android, dont les Pixel 6, cette technologie consiste à combiner plusieurs photopiles en un seul photosite plus gros et plus lumineux. Dans ce cas-ci, elle devrait permettre de prendre des photos de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses et des photos de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité afin d'en préserver la qualité.

Grâce à capteur 48 mégapixels, l'iPhone 14 Pro serait également capable de filmer des séquences en 8K, contre de la 4K pour les éditions actuelles. L'ajout de la 8K serait lié à la sortie du casque de réalité virtuelle et augmentée Apple Glass. L'accessoire serait en effet capable de diffuser du contenu en 8K.

Sur le même thème : L’iPhone 14 Pro embarquerait un port USB-C, une première pour Apple

Enfin, Ming-Chi Kuo évoque brièvement la fiche technique des futurs iPhone 15. Réitérant les conclusions d'un précédent rapport, il assure qu'Apple utilisera un téléobjectif périscopique sur les modèles les plus premium de cette future gamme, attendue dans le courant de l'automne 2023.