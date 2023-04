Votre iPhone 14 appelle les secours sans raison ? Voici ce qu’il ne faut pas faire, selon Apple

C’est un fait, la fonction de détection des accidents a contribué à sauver des vies. Elle n’est cependant pas parfaite, et se déclenche parfois inopinément. Si cela vous arrive un jour, Apple a quelques conseils à vous donner.

Apple a étrenné la fonction de détection d’accident, Crash Detection, avec iOS 16 et les iPhone 14. Elle fonctionne à merveille et on ne compte plus le nombre de vies sauvées grâce à elle. Cela dit, les récits de déclenchements inopinés sont de plus en plus nombreux, et les propriétaires d’iPhone, tout à leur joie de dévaler les pentes neigeuses ou de savourer les frissons d’une montagne russe, ne réalisent pas qu’une personne est à l’autre bout du fil et s’inquiète pour leur santé.

Lorsqu’ils reçoivent ce type d’appel d’urgence, les répartiteurs ont pour mission d’évaluer la gravité de la situation et d’envoyer le service de secours adéquat. Apple a constaté que très souvent, lorsque ses clients constatent que leur iPhone a appelé les secours pour rien, ils raccrochent immédiatement, sans même dire un mot à l’opérateur.

Voici le comportement à adopter si votre iPhone appelle les secours par erreur

De l’avis de la firme de Cupertino, ce comportement est indélicat et contre-productif. En effet, sans indication claire que « tout va bien », les opérateurs téléphoniques se voient obligés d’envoyer une équipe de recherche et de secours à l’emplacement géographique localisé par l’iPhone. Un déploiement de ressources qui peut coûter cher à la communauté, quand l’incident arrive en montagne, dans une station de ski, par exemple.

À lire — iPhone 14 : les appels d’urgence par satellite, une idée dangereuse selon certains experts

Apple a publié une page de support sur son site dans laquelle elle détaille la procédure à suivre en cas d’accident. Une lecture fort recommandable, notamment pour configurer vos appareils (Apple Watch et iPhone, si vous possédez les deux), et avoir l’esprit tranquille. Dans ce document, on peut lire que « si un appel [au secours] a été passé, mais que vous n’avez pas besoin de services d’urgence, ne raccrochez pas. Attendez qu’un intervenant réponde, puis expliquez que vous n’avez pas besoin d’aide ».