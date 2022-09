Les iPhone 14 Pro font un carton, des utilisateurs de Galaxy S22 Ultra changent de smartphone

Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont apporté de nombreuses nouveautés aux smartphones d’Apple cette année, si bien que de nombreux utilisateurs de smartphones Android envisagent désormais de vendre leurs appareils pour passer sur iOS.

La semaine dernière, Apple a levé le voile sur 4 nouveaux iPhone : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro ainsi que l’iPhone 14 Pro Max. Alors que les deux premiers sont plutôt une grosse déception au vu du manque de changements par rapport à la génération précédente, les modèles Pro sont eux truffés de nouveautés.

Depuis leur lancement, nous avons d’ailleurs pu constater que les modèles Pro ont été les plus prisés, ceux-ci ayant vu leurs délais de livraison s’allonger considérablement. Apple s’attendait d’ailleurs à ce que son modèle Pro Max devienne le plus populaire cette année, et il semble désormais que de nombreux utilisateurs de smartphones Android aient décidé de passer sur iOS.

Les ventes de smartphones Android sur le marché de l’occasion explosent

Les premiers tests des iPhone 14 sont tombés il y a quelques jours, et nous avons déjà pu constater sur les réseaux sociaux que de nombreux propriétaires de smartphones Android ont mis leurs appareils en vente pour passer chez la pomme.

Cette tendance serait vraisemblablement très importante en Chine, comme le dévoile le leaker Ice Universe. Sur les réseaux sociaux chinois, on peut constater que de nombreux propriétaires de Galaxy S22 Ultra ont mis en vente leurs smartphones. Cela démontre qu’Apple a même réussi à convaincre les utilisateurs d’appareils récents de passer sur ses propres smartphones. En France, on peut aussi voir sur des sites tels que leboncoin que le nombre d’annonces pour des Galaxy S22 Ultra a nettement augmenté ces derniers jours.

Cela fait maintenant plusieurs années que Samsung est accusé par ses fans de n’apporter que peu de changements à ses smartphones haut de gamme, et beaucoup critiquent le manque d’optimisation de One UI, la surcouche maison du géant coréen. Il n’est donc pas vraiment étonnant de voir les propriétaires de smartphones Samsung passer chez la concurrence, mais il faudra attendre quelques mois avant de savoir si Samsung a ou non perdu une importante part de marché sur le segment des appareils haut de gamme après la sortie des nouveaux iPhone 14.