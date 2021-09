iPhone 14 Pro : Apple remplacerait l’encoche par un trou dans l’écran, des années après Android

L'iPhone 14 Pro, le futur smartphone haut de gamme d'Apple, tirerait finalement un trait sur l'encoche. Pour loger les capteurs Face ID tout en réduisant les bordures, le géant de Cupertino miserait plutôt sur un trou dans l'écran.

Alors que les iPhone 13 viennent d'être présentés, de nombreuses fuites évoquent d'ores et déjà la gamme des iPhone 14. Récemment, un leaker a révélé un premier aperçu du design des iPhone 14. D'après les rendus basés sur des designs en cours de développement chez Apple, la marque abandonnerait finalement l'encoche pour un poinçon dans l'écran.

C'est également l'avis de Ming-Chi Kuo, l'analyste capable de prédire les plans d'Apple avec des mois d'avance. Dans un rapport relayé par 9to5Mac, il assure que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seront recouverts d'un écran troué similaire à celui qu'on trouve sur les smartphones Android depuis plusieurs années. Les capteurs TrueDepth destinés à Face ID seront logés sous la dalle tactile.

Et pas d'iPhone pliable avant 2024

Cet écran poinçonné serait réservé aux éditions les plus haut de gamme du catalogue. Les iPhone 14 plus abordables devraient à nouveau être affublés d'une encoche. Dans son rapport, Ming-Chi Kuo évoque aussi les nouveautés qui seront intégrés aux iPhone 14 Pro. L'analyste table sur un appareil photo doté de larges objectifs de 48 mégapixels.

Aux dires de Ming-Chi Kuo, Apple va revoir sa gamme d'iPhone en proposant de nouveaux modèles. Le groupe de Cupertino miserait sur un iPhone 14 standard avec écran 6,1 pouces, un iPhone 14 Max avec écran 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro avec écran 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max avec une dalle de 6,7 pouces.

Ainsi, Apple abandonnerait définitivement le format mini après l'échec cuisant de l'iPhone 12 mini. La gamme des iPhone 14 serait encore composée de deux éditions premium et de deux versions plus abordables. Apple souhaiterait permettre aux utilisateurs de profiter d'un écran géant sans devoir débourser plus de 1000 euros.

Par contre, la gamme ferait encore l'impasse sur le lecteur d'empreintes digitales TouchID sous l'écran. Celui-ci ne serait annoncé qu'en 2023 avec les hypothétiques iPhone 15. L'année suivante, il se pourrait qu'Apple crée la surprise en dévoilant le tout premier iPhone pliable. D'après l'analyste, le développement de l'iPhone avec écran pliable est plus lent que prévu. Pendant ce temps là, Samsung continue de dominer le marché du smartphone pliable où il règne en maître en l'absence de concurrent sérieux.

