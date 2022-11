iPhone 14 Pro : Apple double sa production pour faire face à la demande

Selon Ming-Chi Kuo, la production d'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sur le sol indien va croître de 150 % dans les prochains mois. Et continuer d'augmenter dans les prochaines années. Le contexte politique et sanitaire en Chine a précipité une décision prise depuis quelques années.

L’iPhone 14 Pro se vend si bien que les usines n’arrivent pas à suivre la cadence. La situation est aggravée par une résurgence de Covid-19 dans la plus grande usine Foxconn en Chine. Si vous souhaitez obtenir ou acheter un iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max pour les fêtes de fin d’année, il est temps de le commander : il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde.

My latest survey indicates that Foxconn will accelerate the expansion of iPhone production capacity in India after Zhengzhou iPhone plant's COVID-19 lockdown. https://t.co/xQm39OBGpH — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 4, 2022

Les capacités de production des usines d’Apple ne sont pas suffisantes pour faire face à la demande. Les modèles de smartphones phares de la marque à la pomme se vendent comme des petits pains tandis que les ventes d’iPhone 14 et iPhone 14 Plus stagnent. En conséquence, Apple a décidé d’arrêter de produire ses appareils les plus abordables afin de concentrer ses ressources sur les chouchous du public. Une mesure qui ne suffira pas à combler la demande, tant la société rencontre de problèmes dans sa chaîne de production.

Les usines indiennes d'Apple vont arrêter de fabriquer des iPhone 14 pour faire des iPhone 14 Pro

Le site Foxconn de Zhengzhou, qui emploie environ 300 000 ouvriers, a subi une véritable hémorragie de main d'œuvre entre le 10 octobre et le 5 novembre dernier. Les employés de la firme taïwanaise auraient fui l'usine par peur du Covid-19 et par lassitude des conditions de vie découlant du strict confinement imposé par les autorités. Bien conscients qu’une telle baisse de la production est néfaste pour les affaires, les responsables de Foxconn cherchent à recruter à tour de bras, à coup de primes d’embauche de 70 $ et autres avantages. Des mesures qui ne seront pas suffisantes pour relancer la machine.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Foxconn pourrait plus que doubler ses capacités de production en Inde. L’usine de Madras était initialement dédiée à la production d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Plus. Elle produira finalement des iPhone 14 Pro et des iPhone 14 Pro Max. L’Inde fabrique entre 2 et 4 % des iPhone vendus dans le monde. L’objectif à moyen terme est de faire passer ce chiffre à 45 %.Cela permettra à Apple d’être moins dépendant du contexte politique et sanitaire chinois. Malheureusement les usines indiennes n’atteindront pas immédiatement leur pic de productivité. Si vous comptez acheter un iPhone 14 pour les fêtes de fin d’année, anticipez des retards de livraisons accrus. À l’heure actuelle, le délai pour un iPhone 14 Pro en France est déjà de trois à quatre semaines.