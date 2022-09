Apple réduit la production de ses iPhone 14, la demande est moins forte qu’attendue

Apple aurait réduit la production d’iPhone 14 ces derniers jours, selon Bloomberg. La demande concernant ces nouveaux modèles serait moins importante que prévue. Cependant, la firme de Cupertino garde le sourire, étant donné que ce sont les versions les plus haut de gamme qui se vendent le mieux.

Apple voulait frapper fort avec sa nouvelle gamme d’iPhone 14. La société californienne avait dans l’idée de battre son record de vente de l’année dernière. Toutefois la conjoncture actuelle l’aurait obligé à revoir ses plans, et donc de réduire la production de ses smartphones.

C’est Bloomberg, souvent très bien informé, qui indique qu’Apple va réduire sa production d’iPhone à hauteur de 6 millions de terminaux. De ce fait, la marque va produire 90 millions d’iPhone « seulement », soit autant qu’en 2021. Un revers historique ? Pas si sûr…

Apple réduit la production d’iPhone faute de demande

Si Apple réduit sa production, c’est que la demande est moindre. Le marché actuel n’est pas vraiment propice à des achats technologiques. La guerre en Ukraine, le coût de l’énergie qui explose, les ralentissements dues aux soucis d’approvisionnement… Au total, la demande d’iPhone (toute génération confondue) aurait baissé de 6,5 %, selon IDC.

Ce rapport pourrait être catastrophique pour Apple, mais la réalité est un peu différente. La marque de Cupertino s’en tire plutôt bien, gardant un rythme de production équivalent à celui de l’année passée. Plus encore, Bloomberg note que contrairement aux années précédentes, ce sont les terminaux les plus haut de gamme qui sont le plus demandés (les Pro et Pro Max), donc les plus chers.

Le cabinet IDC analyse ça simplement : les iPhone 14 « classiques » n’apportent pas grand-chose de nouveau pour le grand public, qui ne voit donc pas l’intérêt d’un achat, d'autant plus en ce moment. En revanche, les versions Pro introduisent Dynamic Island. Si ce n’est pas un système révolutionnaire, il est assez novateur pour pousser le public à se diriger vers ces versions.

Pour rappel, les iPhone 14 ont été dévoilés le 7 septembre dernier. Si le prix reste inchangé par rapport à l’iPhone 13 aux Etats-Unis, il a méchamment grimpé dans beaucoup d’autres pays, comme la France. Une donnée qui ne joue pas vraiment en faveur d’une forte demande.

Source : Bloomberg