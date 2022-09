iPhone 14 Pro : Dynamic Island va afficher les scores des matchs en temps réel sur iOS 16.1

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont dotés d’une fonctionnalité exclusive grâce à leur nouveau design avec une pilule : Dynamic Island. Alors que cette dernière est déjà très appréciée des fans, elle va bientôt encore s’améliorer en permettant de suivre le résultat des matchs sportifs en temps réel.

Lorsqu’il a annoncé ses iPhone 14 Pro et Pro Max au début du mois de septembre, Apple a surtout mis en avant la nouvelle fonctionnalité Dynamic Island, qui transforme la nouvelle pilule en haut de l’écran en îlot dynamique qui peut s’agrandir ou se rétracter en fonction des applications utilisées. Ce dernier peut par exemple afficher des informations sur la musique que vous écoutez sur Spotify, ou encore des indications sur votre trajet depuis Plans.

Il y a deux semaines, Apple a annoncé aux développeurs qu'ils seraient en mesure de créer des activités en direct qui s'afficheront sur l'écran de verrouillage et dans l’îlot dynamique dès l'arrivée de la version 16.1 d'iOS, et nous avons déjà eu droit à un aperçu de la fonctionnalité. Sur Twitter, l’utilisateur Paul Bradford a partagé comment Dynamic Island pouvait afficher les résultats sportifs en direct grâce à la nouvelle mise à jour.

Apple vous permettra de suivre les résultats sportifs en direct sur votre iPhone 14 Pro

Comme on peut le voir sur les captures d’écrans partagées sur le réseau social, pendant un match de Premier League, le Dynamic Island affiche sur un iPhone 14 Pro le tableau des scores en temps réel avec le nombre de buts marqués par chaque club. Lorsque vous appuyez longuement sur l’îlot, Dynamic Island s'agrandit pour afficher le temps écoulé et les commentaires en direct.

Pour afficher les scores en direct, les propriétaires d’iPhone doivent déjà s’assurer d’avoir télécharger la bêta d’iOS 16.1, puis se rendre sur l’application Apple TV, chercher un match et cliquer sur « suivre ». Pour le moment, Apple indique que la fonctionnalité est disponible pour les matchs de la MLB pour les utilisateurs des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni, du Brésil, du Mexique, du Japon et de la Corée du Sud, ainsi que pour les matchs de la NBA et de la Premier League pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

Sur les iPhone qui n’ont pas profité du nouveau design avec Dynamic Island, les activités en direct s'afficheront sur l'écran de verrouillage sous la forme d'un widget affichant des informations en temps réel, ce qui vous permettra de consulter rapidement les résultats sportifs en direct ou le temps que prendra une commande de livraison de nourriture.

Pour les utilisateurs de smartphones Android, on imagine que les fabricants vont bientôt s’inspirer d’Apple pour lancer leur propre version de Dynamic Island. D’ailleurs, une application permet déjà aux smartphones Android d’essayer la fonctionnalité.