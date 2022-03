iPhone 14 : la nouvelle puce A16 serait réservée aux modèles Pro et Pro Max

Les prochains iPhone 14 qui sont attendus à la fin de l’année 2022 pourraient ne pas tous être dotés de la nouvelle puce surpuissante que prépare Apple pour cette génération l’A16 Bionic. Seuls les modèles Pro en profiteraient.

Sur son compte Twitter personnel, l’analyste Ming-Chi Kuo a fait une révélation choc concernant la prochaine génération d’iPhone 14 qui devrait sortir au mois de septembre 2022. D’après ses informations, tous les modèles ne seraient pas aussi puissants les uns que les autres.

En effet, seuls les modèles 14 Pro et 14 Pro Max profiteraient de la nouvelle puce A16 Bionic surpuissante qui sera toujours gravée en 5 nm, tandis que les modèles 14 et 14 Max se contenteront de la même puce que les iPhone 13, l’A15 Bionic. Il faut également rappeler que la puce A15 a récemment été équipée dans l’iPhone SE 5G 2022 « abordable », il est donc étonnant d’apprendre qu’Apple pourrait la réutiliser en fin d’année sur les modèles de haut de gamme.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple utilise des puces différentes dans ses iPhone

La puce A15 n’est pas mauvais SoC, puisqu’il est plus puissant que tous les processeurs que l’on peut trouver sur les smartphones Android à l’heure actuelle. Cependant, ce serait la première fois depuis plusieurs années qu’Apple déciderait d’utiliser des puces différentes sur une même génération d’iPhone. La dernière fois que le géant avait adopté cette stratégie était avec la génération 5. L’iPhone 5S avait profité de la nouvelle puce A7, tandis que le modèle moins onéreux iPhone 5C avait eu droit à une puce A6.

Sur la génération iPhone 13 actuelle, Apple avait bien utilisé la même puce A15 sur tous les smartphones, mais les modèles 13 et 13 Pro ne sont pas exactement aussi puissants l’un que l’autre. En effet, la puce A15 des modèles Pro et Pro Max a droit à un peu plus de RAM (6 Go contre 4 Go) et plus de cœurs GPU que la puce A15 des modèles 13 et 13 mini.

Kuo précise également dans son tweet que tous les iPhone 14 profiteront cette année de la même quantité de mémoire vive, à savoir 6 Go. Néanmoins, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max utiliseront la nouvelle mémoire LPDDR5, et les modèles 14 et 14 Max la mémoire LPDDR4X. Cela contredit donc les rapports précédents qui avaient laissé entendre qu’Apple allait cette fois-ci utiliser jusqu’à 8 Go de RAM dans ses smartphones. Nous devrions en apprendre davantage à mesure que le lancement approche, et nous vous tiendrons bien sûr au courant des dernières informations à ce sujet.