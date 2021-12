iPhone 14 Pro : un capteur photo 48 MP pour filmer en 8K et 8 Go de RAM

L’iPhone 14 n’est pas attendu avant l’automne 2022, mais comme chaque année, nous commençons déjà à découvrir le smartphone petit à petit à mesure que les prototypes se dotent de nouvelles pièces.

D’après un analyste nommé Jeff Pu, les modèles haut de gamme de la série iPhone 14, c’est-à-dire les modèles Pro, seront tous deux équipés d'une configuration photo à triple objectif qui comprendrait un capteur principal grand-angle de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP.

Cette information corrobore les fuites précédentes du célèbre analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, qui pensait lui aussi que les iPhone de 2022 allaient abriter un capteur de 48 MP. L’utilisation d’un capteur avec davantage de mégapixels va notamment permettre aux iPhone de filmer en 8K, alors que les modèles actuels sont encore limités à la définition 4K. Apple pourrait donc enfin rattraper son retard dans ce domaine sur les smartphones Android, qui peuvent eux déjà filmer en 8K depuis maintenant plusieurs années.

Les iPhone 14 Pro utiliseront un peu plus de RAM que les modèles actuels

Jeff Pu a ajouté que les modèles iPhone 14 Pro devraient offrir 8 Go de RAM. C’est un peu plus que les modèles iPhone 13 Pro actuels, qui utilisent eux 6 Go de RAM. On reste bien loin des smartphones Android, puisque certains modèles dont par exemple l’ASUS ROG Phone 5 Ultimate utilisent eux jusqu’à 18 Go de RAM.

Au niveau de l’écran, Jeff Pu pense que les 4 modèles d’iPhone 14 utiliseront une dalle OLED 120 Hz, alors que seuls les modèles Pro offrent cette fonctionnalité actuellement. Cependant, un autre analyste, Ross Young, a révélé qu'il est plus probable qu'Apple s'en tienne à ses écrans à taux de rafraîchissement de 60 Hz sur les modèles classiques.

Pour l’instant, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, puisque la sortie de la série iPhone 14 n’est pas attendue avant un peu moins d’un an. Pour rappel, elle sera constituée de 4 modèles différents, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, Apple ayant fait le choix d’abandonner le modèle mini à cause des ventes catastrophiques de l’iPhone 12 mini.

Source : MacRumors