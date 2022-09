L’iPhone 14 Pro détrône presque tous les smartphones Android en photo, d’après DXOMARK

L’iPhone 14 Pro est sorti il y a quelques semaines, et le smartphone est enfin passé entre les mains expertes de DXOMARK. L’appareil photo serait si performant qu’il devancerait de loin la plupart des meilleurs smartphones Android du moment.

Après avoir analysé en détail l’écran de l’iPhone 14 Pro, qui s’est révélé être le meilleur sur un smartphone à ce jour, les experts de DXOMARK se sont enfin attaqués à la partie photo. L’iPhone 13 Pro de l’année précédente avait déjà fourni des performances très solides dans le domaine, puisqu’il était déjà classé troisième au classement. Sans surprise, le nouveau modèle a réussi à faire beaucoup mieux.

Pour rappel, l’iPhone 14 Pro a presque entièrement revu la partie photo par rapport au modèle précédent. On retrouve cette année un nouveau capteur principal de 48 MP assez grand, puisqu’il mesure 1/1,3 pouce. Cela lui permet de proposer des pixels individuels de 1,22 micron, parfait pour récolter beaucoup de lumière la nuit. Apple a également modifié le capteur ultra grand-angle de 12 MP et opté pour un capteur plus grand avec des pixels individuels de 1,4 micron. L’iPhone 14 Pro était donc déjà bien parti pour faire mieux que son prédécesseur avec toutes ses nouveautés.

L’iPhone 14 Pro domine presque le classement sur DXOMARK

DXOMARK a attribué la note globale de 146 points à l’iPhone 14 Pro, ce qui le place en deuxième position, juste après le Honor Magic4 Ultimate et ses 147 points. En photo, l’iPhone 14 Pro obtient 143 points, ce qui n’est pas assez pour ravir la première place à ses concurrents sur Android. Cependant, l’appareil d’Apple culmine à 149 points en vidéo, bien mieux que n’importe quel smartphone.

L’iPhone 14 Pro prend également la première place dans la section Preview, qui note la différence entre ce que vous voyez à l’écran et le cliché final. L’appareil photo brille également en mode portrait avec 80 points, le meilleur score à ce jour. Enfin, en zoom, l’absence de périscope ne permet pas à l’iPhone 14 Pro de briller, et il doit ainsi se contenter de 139 points.

Parmi les points positifs en photo, DXOMARK note que le smartphone offre de très bonnes performances en toutes conditions de luminosité. En vidéo, le smartphone propose d’excellentes capacités de suivi des visages. Cependant, le site note également une importante perte de détails lors de la prise de photos à longue distance, ou encore du grain lors de la prise de photos en intérieur.