iPhone 14 : Apple va augmenter l’autonomie des smartphones grâce à des batteries plus grosses

D’ici quelques mois, Apple va présenter une nouvelle série d’iPhone 14. Avant le lancement officiel, on sait désormais qu’Apple pourrait avoir choisi d’équiper ses appareils de batteries plus grosses pour améliorer leur autonomie.

Les iPhone 14 pourraient bien être plus endurants que leurs prédécesseurs, qui l’on en croit un récent rapport venu de Chine. Sur les réseaux sociaux, un leaker a publié ce qui semble être la taille des batteries des quatre nouveaux modèles d’iPhone qui seront présentés en septembre prochain. Tous profiteraient d’une batterie plus grosse, à l’exception du modèle le plus grand.

En effet, l’iPhone 14 offrirait cette année une batterie de 3279 mAh, alors que le modèle de la génération précédente était équipé d’une batterie un peu plus petite de 3227 mAh. Cette petite augmentation ne devrait pas à elle seule influer énormément sur l’autonomie générale, mais d’autres facteurs pourraient venir aider l’appareil à être plus endurant, comme la nouvelle puce 5G et Wi-Fi gravée par TSMC.

L’iPhone 14 Pro Max serait le seul à être équipé d’une batterie plus petite

Le leaker dévoile également que l’iPhone 14 Max utilisera une batterie de 4325 mAh. De son côté, l’iPhone 14 Pro profitera d’une batterie de 3200 mAh. Il s’agit ici de l’augmentation la plus importante, puisque la batterie de l’iPhone 13 Pro n’était que de 3095 mAh.

Enfin, le leaker annonce que l’iPhone 14 Pro Max verra la capacité de sa batterie baisser à 4323 mAh, contre 4352 mAh sur le modèle actuel. Cela ne veut pas forcément dire que son autonomie sera moins bonne, puisqu’on sait que l’iPhone 14 Pro Max bénéficiera de composants plus économes en énergie. On retrouvera par exemple un nouveau processeur A16 plus efficace énergétiquement, ou encore un écran capable de faire baisser sa fréquence à seulement 1 Hz. Cet écran permettra d’ailleurs aux modèles Pro d’utiliser un nouveau mode Always-On display.

La hausse de la capacité de la batterie sur la plupart des modèles a probablement été rendue possible grâce à l’augmentation de l’épaisseur des smartphones par rapport à la génération précédente.

Voici un récapitulatif des capacités des batteries pour les iPhone 14 :

iPhone 14 (6,1 pouces) – 3,279 mAh (contre 3,227 mAh sur le 13)

(6,1 pouces) – (contre 3,227 mAh sur le 13) iPhone 14 Max (6,7 pouces) – 4,325 mAh

(6,7 pouces) – iPhone 14 Pro (6,1 pouces) – 3,200 mAh (contre 3,095 mAh sur le 13 Pro)

(6,1 pouces) – (contre 3,095 mAh sur le 13 Pro) iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces) – 4,323 mAh (contre 4,352 mAh sur le 13 Pro Max)