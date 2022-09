Les iPhone 14 sont officiels, mais la pilule va être dure à avaler

Après des mois de spéculations, Apple vient enfin de dévoiler sa nouvelle génération de smartphone, les iPhone 14. Quatre modèles ont été présentés cette année, voici tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

En plus des Apple Watch Series 8, de l’Apple Watch Pro et des AirPods Pro 2, Apple a également annoncé ce mercredi 07 septembre quatre nouveaux iPhone 14 lors de sa nouvelle keynote. Ses nouveaux appareils haut de gamme succèdent aux iPhone 13 de 2021. Cette année, pas d’iPhone mini au programme, mais un nouvel iPhone 14 Plus grand format.

La nouvelle série est donc composée de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus, de l’iPhone 14 Pro ainsi que de l’iPhone 14 Pro Max. Comme c’est souvent le cas, ce sont les deux modèles « Pro » qui sont mis à l’honneur, les deux autres n’offrant que très peu de changements par rapport à la génération précédente.

Les iPhone 14 et 14 Plus ne sont en rien révolutionnaires

Comme on s’y attendait, les iPhone 14 et 14 Plus ne présentent que très peu de nouveautés par rapport aux iPhone 13 de l’année dernière. L’iPhone 14 bénéficie toujours du même écran OLED LTPS 60 Hz de 6,1 pouces avec la même encoche que les modèles précédents, tandis que l’iPhone 14 Plus offre lui un écran plus grand de 6,7 pouces. Les deux dalles OLED Super Retina XDR seront compatibles Dolby Vision, HDR et HLG, avec une luminosité maximale de 1200 nits.

Apple a réutilisé la même puce que l’année précédente, l’Apple Bionic A15, il ne faut donc pas s’attendre à de meilleures performances. Cependant, Apple a doté tous les appareils de la série de 6 Go de RAM et d’un nouveau modem Snapdragon X65 plus puissant (que l’on trouve déjà dans le Snapdragon 8 Gen 1). Grâce à lui, les iPhone 14 sont désormais compatibles avec la norme sans-fil Wi-Fi 6E. Le nouveau modem rend également les smartphones moins gourmands en énergie, et ceux-ci sont désormais compatibles avec la connectivité satellite.

Du côté de la batterie, Apple promet la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone. Malheureusement, il faudra patienter un peu pour avoir du concret. Aucune estimation n'a été donnée par Apple, tout comme les capacités respectives des batteries de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus. Une chose est certaine en revanche, pas d’USB-C sur cette génération, les iPhone 14 conservent la connectique Lightning propriétaire.

En photo, les smartphones héritent des mêmes caméras que la génération précédente. On retrouve un capteur principal de 12 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 12 MP. D'après Apple, le capteur principal offre de meilleures performances en basse luminosité (+49%). Le mode Nuit serait également deux fois plus rapide. Cependant, à l’avant, les deux smartphones ont droit à une nouvelle caméra frontale dotée d’un autofocus. Il s'agit d'un tout nouveau capteur True Depth de 12 MP avec ouverture f/1.9. Précisons par ailleurs que l'enregistrement vidéo bénéficie également d'un nouveau mode de stabilisation appelé Action Mode.

Enfin, notons quelques nouveautés supplémentaires du côté des fonctionnalités. Comme sur les Apple Watch Series 8, les iPhone 14 proposeront la fonction Crash Detection, qui exploite le gyroscope et l'accéléromètre pour détecter automatiquement un accident de la route. Il suffira de faire glisser la commande pour appeler les secours directement. D'ailleurs, en cas de réseau insuffisant, il sera possible de passer un appel d'urgence par satellite (Emergency SOS), il s'agira d'un outil de dernier recours, et non une connexion permanente comme peut l'offrir Starlink par exemple.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max abandonnent enfin l’encoche

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont les deux smartphones sur lesquelles mise Apple cette année, car ce sont eux qui bénéficient du plus grand nombre de nouveautés. Tout d’abord, les deux appareils ont droit à un nouvel écran sans encoche, la caméra frontale et le matériel nécessaire pour Face ID se trouvant désormais dans une large pilule.

D'ailleurs, le capteur de proximité est désormais sous l'écran, et les notifications apparaîtront sous la pilule via une nouvelle animation. Apple baptise cette nouveauté “The Dynamic Island”. Les notifications et les alertes se déplaceront autour de l'encoche en forme de pilier.

L’écran de l’iPhone 14 Pro est toujours OLED LTPO 120 Hz avec une diagonale de 6,1 pouces, tandis que celui de l’iPhone 14 Pro Max mesure 6,7 pouces. Les deux écrans affichent une luminosité maximale de 1600 nits (2000 nits sur certaines vidéos). La dalle est désormais capable de descendre jusqu’à 1 Hz, ce qui a incité Apple à proposer sur ces deux modèles une fonctionnalité Always-On, que l’on retrouve sur Android depuis plusieurs années.

Les deux modèles Pro sont les seuls cette année à profiter d’un nouveau processeur Apple Bionic A16. Ce dernier est toujours gravé en 5 nm+ par TSMC, mais s’annonce sans surprise plus puissant que son prédécesseur. Le processeur à six coeurs comprend deux coeurs haute performance qui consomment 20% d'énergie en moins.

Concernant les batteries, c'est pour l'instant le flou total, Apple garantissant seulement une journée d'autonomie. Pas d'informations supplémentaires sur les capacités respectives des batteries ou sur l'autonomie exacte selon les différentes utilisations.

Côté photo, les appareils se dotent d’un nouveau capteur principal de 48 MP plus grand que l’ancien capteur de 12 MP. Mesurant 1/1,3 pouce, ce dernier est 21 % plus grand que le capteur de 1/1,65 pouce de l’iPhone 13 Pro. En raison de l'augmentation du nombre de mégapixels, les pixels individuels de la caméra de l'iPhone 14 Pro sont plus petits, mesurant « seulement » 1,22 µm. Néanmoins, les appareils promettent d’être bien meilleurs dans des conditions de faible luminosité. La nouvelle caméra de 48 MP permet surtout aux iPhone 14 Pro et Pro Max de filmer des vidéos en 8K 24 FPS, une première chez Apple, qui rattrape enfin son retard dans ce domaine.

On retrouve également un nouveau capteur ultra grand-angle de 12 MP avec des pixels individuels de 1,4 micron, ce qui lui permettra également d’offrir de meilleurs clichés la nuit. Un capteur ultra grand-angle est également de la partie, avec une augmentation de la qualité triplée en basse luminosité selon Apple et une meilleure prise en charge de la macrophotographie. Enfin, ils bénéficient également de la nouvelle caméra frontale avec autofocus introduite sur les autres modèles.

Prix et disponibilités

Comme l’avait annoncé une fuite il y a quelques jours, tous les nouveaux appareils sont commercialisés au-dessus de la barre symbolique des 1000 euros, Apple ayant été contraint d’augmenter ses tarifs de 120 euros sur tous les modèles pour faire face à l’inflation, la situation géopolitique mondiale, les pénuries de composants et la parité euro-dollar.

Les précommandes pour l'iPhone 14 et 14 Plus seront ouvertes dès le 9 septembre. Concernant les livraisons, elles débuteront dès le 16 septembre pour l'iPhone 14, et le 7 octobre pour l'iPhone 14 Plus. Pour les iPhone 14 Pro, les précommandes ouvrent également le 9 septembre, pour une livraison à partir du 16 septembre. Voici le récapitulatif des prix en euros de tous les modèles d’iPhone 14 :

iPhone 14 :

128 Go : 1019 €

256 G0 : 1149 €

512 Go : 1409 €

iPhone 14 Plus :

128 Go : 1169 €

256 Go : 1299 €

512 Go : 1559 €

iPhone 14 Pro

128 Go : 1 329 euros

256 Go : 1 459 euros

512 Go : 1 719 euros

1 To : 1 979 euros

iPhone 14 Pro Max

128 Go : 1 479 euros

256 Go : 1 609 euros

512 Go : 1 869 euros

1 To : 2 129 euros

Le modèle 14 Pro Max avec 1 To de stockage atteint presque les 2000 euros cette année, ce qui fait donc de lui l’iPhone le plus cher jamais commercialisé. Au niveau des coloris, les iPhone 14 et 14 Max sont tous deux disponibles en vert, violet, bleu, noir (minuit), blanc (lumière stellaire) et rouge (product red), tandis que les modèles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max haut de gamme sont eux proposés en vert, violet, argent, or et graphite.