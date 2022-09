iPhone 14 : voici les prix de tous les modèles en France

Apple va lever le voile sur ses nouveaux iPhone 14 dès demain, mais juste avant la conférence officielle, il semble que les prix en euros aient déjà fuité. Il faudra apparemment débourser au moins 1000 euros pour vous offrir un nouvel appareil.

Alors que les précédents rapports indiquaient une baisse des tarifs pour les iPhone 14 et 14 Max ainsi qu’une hausse des prix pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, il semblerait finalement que tous les modèles soient concernés par les augmentations, si l’on en croit un nouveau rapport de nos confrères d’iPhon.fr.

Selon une de leurs sources, les 4 prochains iPhone 14 vont tous voir leurs tarifs augmenter par rapport à la génération précédente. Ces hausses seront d'ailleurs pour le moins assez significatives, puisqu’elles vont représenter pas moins de 120 euros supplémentaires pour tous les modèles.

Quels seront les tarifs en euros des iPhone 14 en France ?

D’après le rapport, il faudra compter sur une hausse généralisée de 120 euros par rapport aux iPhone 13 de 2021. Voici tous les prix auxquels il faudrait s’attendre pour cette nouvelle génération :

iPhone 14 128 Go : 1 029 euros 256 Go : 1 149 euros 512 Go : 1 379 euros

iPhone 14 Max 128 Go : 1 129 euros 256 Go : 1 249 euros 512 Go : 1 479 euros 1 To : 1 709 euros

iPhone 14 Pro 128 Go : 1 279 euros 256 Go : 1 399 euros 512 Go : 1 629 euros 1 To : 1 859 euros

iPhone 14 Pro Max 128 Go : 1 379 euros 256 Go : 1 499 euros 512 Go : 1 729 euros 1 To : 1 959 euros



Malgré l’absence flagrante de nouveautés sur les iPhone 14 et 14 Max, Apple a donc finalement décidé d’augmenter le prix de tous les appareils. En cause, on peut citer la situation géopolitique mondiale, les pénuries de composants, la hausse des transports, l’inflation, mais surtout la parité entre l’euro et le dollar. En effet, alors qu’il était à 0,84 dollar pour 1 euro à la même période de l’année en 2021, la devise est aujourd’hui à 1,01 dollar pour 1 euro. Il est donc tout à fait logique qu’Apple augmente drastiquement ses prix chez nous s’il veut conserver sa marge.

Comme l’avait indiqué un rapport précédent, le modèle 14 Pro Max avec 1 To de stockage a donc bien atteint les 2000 euros. Cela fait donc de lui l’iPhone le plus cher jamais commercialisé. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus dès demain à 19 heures à l’occasion de la conférence « Far Out » d’Apple.

Source : iPhon.fr