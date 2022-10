Test Apple iPhone 14 Plus : le nécessaire et le suffisant, pas plus !

2022 inaugure l’arrivée, ou le retour, d’un modèle d’iPhone : la version Plus. Elle répond à une demande des consommateurs qui souhaitent profiter d’un iPhone grand écran sans avoir à débourser le montant demandé pour un iPhone Pro Max. Le résultat est-il à la hauteur des attentes ? Que retient l’iPhone 14 Plus de l’iPhone 14 Pro Max ? Quels sont ces atouts ? Réponse dans ce test complet.

En 2020 et 2021, Apple a lancé quatre smartphones haut de gamme, dont un modèle « Mini ». Les chiffres commerciaux du plus petit des iPhone n’ayant pas été suffisants, la firme de Cupertino n’a pas renouvelé ce modèle. Des rumeurs affirment qu’il pourrait revenir, mais avec une périodicité moins élevée. Un peu comme les iPhone SE. En septembre 2022, Apple a tout de même lancé quatre iPhone 14 : un classique, un Pro, un Pro Max et… un Plus.

Eh oui, c’est le retour des modèles « Plus ». Il y en a eu quatre auparavant : l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone 7 Plus et enfin l’iPhone 8 Plus. Nous aurions trouvé cela plus logique de l’appeler iPhone 14 Max, comme pour l’iPhone Xs Max. La finalité est cependant la même dans les deux cas : proposer un smartphone grand écran moins ambitieux que l’iPhone 14 Pro Max. Moins ambitieux et surtout moins cher.

Car, jusqu’à présent, si vous vouliez un iPhone avec un grand écran, il fallait obligatoirement acheter le modèle plus onéreux. C’était le cas durant toute la période des « Plus ». Ce fut le cas lors de la sortie de l’iPhone X (qui avait un écran plus grand que l’iPhone 8 Plus sorti la même année). Et ce fut le cas jusqu’en 2021, durant la période « Max ». L’iPhone 14 Plus inaugure donc un nouveau positionnement : celui des iPhone grand écran moins cher. Qu’est-ce que cela change ? Quels sont les atouts propres à ce modèle ? Répondre à ces questions est tout le but de ce test.

Prix et disponibilité

L’iPhone 14 Plus a été présenté le 7 septembre 2022 en même temps que tous les autres modèles de la série 14. Il est entré en précommande deux jours plus tard, mais il n’a pas été disponible le 16 septembre, contrairement à ses trois frères. L’iPhone 14 Plus est en effet disponible à la vente depuis le 9 octobre seulement. Après quelques soucis de disponibilité, il est désormais présent sur les étals de toutes les enseignes, dont l’Apple Store.

L’iPhone 14 Plus est commercialisé à partir de 1169 euros avec 128 Go de stockage. C’est un prix qui est moins élevé que celui de l’iPhone 13 Pro Max à son lancement (1259 euros). Ce dernier n’est plus vendu par Apple, mais vous pouvez le trouverez chez certaines enseignes et quelques opérateurs à des prix qui n’ont pas beaucoup bougé. La comparaison entre l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Plus est pertinente à plus d’un titre. Nous y reviendrons dans ce test.

Il n’y a que trois paliers de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les versions classique et Plus ne profitent pas du palier à 1 To des versions Pro. Voici les prix d’un coup d’œil pour les trois paliers :

iPhone 14 Plus 128 Go : 1169 euros

iPhone 14 Plus 256 Go : 1299 euros

iPhone 14 Plus 512 Go : 1559 euros

Il vous faut donc débourser 130 euros pour acquérir 128 Go de stockage supplémentaire et encore 260 euros pour passer à 512 Go. Le prix au Go est donc identique d’un palier à l’autre. Habituellement, le prix est légèrement dégressif. Notez que le prix des gigas de stockage supplémentaire est identique pour tous les iPhone 14 : pas de jaloux !

Au niveau tarifaire, l’iPhone 14 Plus se positionne entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, sans surprise. La différence de tarif est identique entre un iPhone avec écran 6,1 pouces et un iPhone avec écran 6,7 pouces de la même gamme. Soit entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ou entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cette différence est de 150 euros.

Dans la boîte, vous retrouvez uniquement un câble USB type-C vers Lightning, ainsi qu’un outil pour le tiroir de la carte SIM, un peu de lecture et un sticker Apple. Nous ne discuterons pas encore une fois de la stratégie commerciale d’Apple sur les accessoires. Mais notre avis sur la question n’a pas changé. Elle se renforce même, à mesure que le prix des smartphones de la firme augmente.

Design

L’iPhone 14 Plus inaugure peut-être une nouvelle « gamme » chez Apple, mais le design n’est pas inédit pour autant. Il combine simplement l’ergonomie de l’iPhone 14 avec un boitier de la taille d’un iPhone 14 Pro Max. Nous y retrouvons bien sûr les quelques petites modifications apportées cette année. Mais, si vous avez déjà lu notre test de l’iPhone 14, le design de l’iPhone 14 Plus devrait vous être étrangement familier.

L’iPhone 14 Plus reprend donc les bases initiées avec l’iPhone 12 : des faces en verre minéral plates et des tranches en métal plates. Tout simplement. Le verre à l’avant est du Ceramic Shield, un matériau créé par Corning pour Apple. Sur la bordure supérieure, vous retrouvez la fameuse encoche malaimée qui héberge Face ID, mais également l’écouteur téléphonique.

À l’arrière, vous retrouvez du verre minéral ionisé. Ce dernier a été travaillé de sorte à intégrer le module photo sans discontinuation. C’est très élégant. La partie en verre qui recouvre ce module est légèrement dépolie, tandis que le reste du matériau est brillant. Dans la gamme « Pro », c’est le contraire : le verre du dos est dépoli et le verre du module est transparent. Résultat : les Pro sont plus « classes » et leur dos retiennent moins les traces de doigt. Avec l’iPhone 14 Plus, elles sont bien visibles.

Comme pour les iPhone 12, 13 et 14, les tranches de l’iPhone 14 Plus sont plates. Comme pour tous les modèles standards ou « Mini », elles sont en aluminium. C’est moins qualitatif que l’acier inoxydable des modèles Pro. Mais cela conserve un certain cachet. Les éléments techniques sont positionnés aux mêmes places qu’avec un modèle Pro Max : bouton de mise en marche à droite ; contrôle du volume, commutateur du mode silencieux et tiroir de la carte SIM à gauche ; port Lightning, microphone principal et haut-parleur principal en bas.

L’ergonomie de l’iPhone 14 Plus est donc très classique, mélange sans surprise entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max. Ce format invite bien évidemment les utilisateurs à manipuler le téléphone avec leurs deux mains pour plus de sécurité. Mais, si vous optez pour cet iPhone, c’est que vous le savez dès le départ.

Écran

Parlons maintenant de l’écran de l’iPhone 14 Plus. Quelles sont ces caractéristiques ? D’abord, il mesure 6,7 pouces comme tous les grands iPhone depuis l’iPhone 12 Pro Max. Sa définition est également un grand classique : 1284 x 2778 pixels au format 19,5/9e. Soit une résolution de 458 pixels par pouce. C’est très largement suffisant pour afficher parfaitement tout type de contenu : vos photos, vos films, vos feeds de réseaux sociaux, etc.

Selon Apple, l’iPhone 14 Plus profite d’une dalle Super Retina XDR OLED. Cela veut tout et rien dire. En effet, les iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max et 14 Pro Max sont équipés de dalles « Super Retina XDR OLED ». Or, nous savons que l’écran de l’iPhone 13 Pro Max est LTPO et 120 Hz, tandis que celui de l’iPhone 14 Pro Max est LTPO de seconde génération, 120 Hz et Always On. L’iPhone 14 Plus ne profite pas d’une dalle 120 Hz. Elle n’est pas aussi évoluée que celle des iPhone 13 Pro Max et 14 Pro Max.

Toujours selon les informations d’Apple, l’écran affiche une luminosité de 800 nits maximum avec des pointes locales à 1200 nits. En outre, il est compatible HDR10 et Dolby Vision. Et ce n’est évidemment pas une surprise (le contraire, en revanche, aurait été étonnant, voire décevant). Compte tenu de tous ces éléments, cet écran nous est étrangement familier. En effet, Apple reprend ici toutes les caractéristiques de l’écran de l’iPhone 12 Pro Max, sans y faire quasiment le moindre changement.

Bien sûr, l’encoche a été réduite, comme pour l’iPhone 13 Pro Max. En outre, Apple a certainement appliqué quelques optimisations pour le calibrage et la luminosité. Cet écran est un exemple parfait de la mutualisation et du recyclage auxquels s’adonne Apple sur ces iPhone (et bien d’autres produits). Mais est-ce vraiment un problème ? Non. Pourquoi ? Parce que l’écran utilisé ici est d’excellente facture.

En effet, nous avons testé l’écran avec notre sonde. Et il apparait que les relevés sont dignes de la réputation d’Apple. Le Delta E, par exemple, atteint 1,2 seulement. C’est un chiffre meilleur que la plupart des flagships concurrents. Le gamma E est presque parfait, à 2,1. Et la température moyenne des couleurs atteint 6334°. Notre sonde nous indique qu’il y a un léger déséquilibre dans le blanc en faveur du vert. Ce qui explique les 166 points entre le blanc parfait et le blanc de l’écran de l’iPhone. Enfin, la luminosité manuelle maximale atteint 693 cd/m2. C’est également un très bon score.

Apple n’avait donc pas besoin de créer un nouvel écran pour cet iPhone, parce que celui est exemplaire. Il suffit. Certes, nous aurions apprécié que l’iPhone 14 Plus bénéficie de quelques innovations apportées aux écrans de la gamme Pro ces deux dernières générations, notamment le 120 Hz.

Interface

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur iOS, ici en version 16. Il s’agit de la dernière version du système d’exploitation pour smartphone d’Apple. Nous avons largement évoqué les nouveautés de cette version d’iOS dans un dossier complet, ainsi que dans nos tests de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro Max. Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les nombreuses nouveautés qu’elle apporte.

En revanche, pour les retardataires, voici un rapide résumé des innovations d’iOS 16. La principale nouveauté est l’écran de verrouillage personnalisable. Il permet d’afficher en permanence les informations qui vous semblent importantes au moment où elles sont utiles. Vous pouvez autant d’écran que vous le souhaitez. Et vous pouvez les associer à des modes de concentration : un temps pour soi, au travail, sommeil, ne pas déranger. À vous ensuite de paramétrer les modes de concentration pour qu’ils s’activent automatiquement.

iOS 16 s’enrichit également de fonctions avancées liées aux photos et aux images. Vous pouvez détourer un objet à partir d’une image ouverte dans Safari, Aperçu ou Photos. L’objet détouré peut ensuite être copié et envoyé. Vous pouvez copier du texte contenu dans une photo et une vidéo et interagir avec ce texte (appeler un numéro, rechercher une adresse, traduire en direct, etc.).

Les applications système profitent aussi de changements. Les iMessages (en bleu) peuvent désormais être modifiés après l’envoi ou supprimés. Cela marche avec les iPhone sous iOS et les Mac sous macOS Ventura. L’application Photos s’enrichit de nouveaux outils de partage, notamment des filtres intelligents qui automatisent le choix des photos partagées. L’application Mail s’enrichit d’un nouveau moteur de recherche plus étendu et de la possibilité d’annuler un envoi.

Safari propose de remplacer les mots de passe par une clé d’authentification et peut regrouper les onglets. Plans propose désormais des itinéraires avec plus d’un arrêt. Forme propose de suivre l’activité physique des utilisateurs même s’ils n’ont pas d’Apple Watch. Elle est également compatible avec davantage d’applications tierces. L’application Maison a été redéveloppée de fond en comble pour être plus simple à utiliser.

Performances

Parlons maintenant performance. L’iPhone 14 Plus profite d’une plate-forme déjà testée dans nos colonnes. Nous l’avons croisé dans l’iPhone 14, certes, mais également dans tous les iPhone 13 (classique, Mini, Pro et Pro Max). En effet, le cœur de l’iPhone 14 Plus est un A15 Bionic, avec son CPU hexa-core, son GPU penta-core et son coprocesseur neuronal à 16 coeurs. Il est associé ici à 6 Go de RAM. Son modem intégré est compatible 5G. Notez également que l’iPhone 14 Plus est compatible Bluetooth 5.3. C’est une bonne nouvelle.

La présence de l’A15 Bionic fait réfléchir. Posons cette simple question : est-il acceptable qu’Apple propose un SoC datant de 2021 dans un smartphone haut de gamme de 2022, qui plus est vendu à 1169 euros ? D’une certaine manière, non. En outre, cela pose un risque sur la sécurité : Y aura-t-il des mises à jour l’iPhone 14 Plus quand Apple arrêtera d’en proposer sur l’iPhone 13 Pro Max ? Nous n’en sommes pas sûrs.

Donc, jusque-là, la présence de l’A15 Bionic parait maladroite. Mais, au-delà du débat idéologique et commercial, il faut aussi regarder l’usage. La plate-forme suffit-elle pour accomplir ce pour quoi l’iPhone 14 Plus a été développé ? La réponse est oui. Les iPhone 13 restent de très bons smartphones aujourd’hui. L’iPhone 14 nous a prouvé qu’il en avait sous le capot. De même pour l’iPhone 14 Plus. Les benchmarks ci-contre nous le prouvent.

Les performances de l’A15 Bionic sont comparables à celles du Snapdragon 8 Gen 1, que ce soit sur la partie CPU, la partie GPU ou les tests globaux. Les scores de l’A15 Bionic sont aussi très proches de ceux de l’A16 Bionic des iPhone 14 Pro et Pro Max. Genshin Impact se positionne sur les graphismes élevés par défaut. La stabilité de la plate-forme dépasse largement les 85 % et la température reste parfaitement maitrisée. Au quotidien, l’A16 Bionic n’est donc pas nécessaire ici pour profiter d’une expérience fluide. Seul petit bémol, que nous argumenterons d’ici quelques lignes, l’A16 Bionic est moins gourmand en énergie.

Batterie

Nous avons vu précédemment que l’iPhone 14 Plus bénéficie d’un design recyclé, d’un écran recyclé et d’un SoC recyclé. En est-il de même pour la batterie ? La réponse est non. Vous retrouvez à l’intérieur de ce smartphone la batterie de l’iPhone 14 Pro Max. Elle offre une capacité de 4323 mAh. Soit une capacité moins importante que celle de l’iPhone 13 Pro Max, mais plus généreuse que celle de l’iPhone 12 Pro Max.

L’autonomie d’un smartphone dépend de deux facteurs. La capacité de la batterie. Et la consommation d’énergie. Nous savons d’expérience qu’Apple est un expert de l’optimisation, offrant à ces iPhone des scores d’autonomie largement au-dessus de nombreux concurrents, malgré des capacités supérieures chez les autres constructeurs. Mais qu’en Apple est comparé à lui-même, le son de cloche n’est pas toujours positif.

Ici, nous comparons l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max dans un usage quotidien standard. Et force est de constater qu’avec une même batterie et des composants différents, l’autonomie n’est pas la même, même quand on s’appelle Apple. Si l’iPhone 14 Pro Max peut atteindre les 2 jours et demi d’autonomie, l’iPhone 14 Plus atteint les 2 jours seulement.

Deux jours d’autonomie en usage standard un score dans la bonne moyenne parmi les grands smartphones (tout OS confondu). Mais c’est moins bien que les iPhone 13 Pro Max et 14 Pro Max. Heureusement, nous voyons une légère amélioration face à l’iPhone 12 Pro Max. Cela correspond aux déclarations d’Apple qui annonce 26 heures d’autonomie en lecture vidéo pour l’iPhone 14 Plus, contre 28 et 29 heures pour l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max.

En jeu, l’iPhone 14 Plus se révèle bien optimisé. Avec Genshin Impact, positionné sur les graphismes par défaut (élevé, donc), le smartphone offre une autonomie de 5 heures environ, comme l’iPhone 14 Pro Max. C’est un bon score également.

Une fois le smartphone totalement déchargé, vous devez passer par la case « recharge ». Plusieurs choix s’offrent à vous : la charge filaire, jusqu’à 20 watts, la charge MagSafe jusqu’à 15 watts et la charge sans fil jusqu’à 7,5 watts. Si vous avez un adaptateur secteur compatible, il est possible, théoriquement, de recharger la moitié de la batterie en moins de 30 minutes. De nombreux smartphones haut de gamme proposent une recharge beaucoup plus rapide. Mais ce n’est pas le vrai souci.

En effet, aucun chargeur n’est fourni avec le smartphone. Cela veut dire que vous devez vous débrouiller pour charger l’iPhone 14 Plus par vos propres moyens. Sachez que rares sont les adaptateurs tiers compatibles avec la charge rapide de l’iPhone 14 Plus. Cela veut dire que vous devrez vous contenter d’une charge lente qui vous permet d’atteindre 55 % en une heure, 90 % en deux heures et 100 % en deux heures et 40 minutes. Ce n’est évidemment pas très qualitatif. Surtout au prix auquel l’iPhone 14 Plus est vendu.

Audio

Côté audio, l’iPhone 14 Plus s’appuie sur les mêmes atouts que l’iPhone 14. Et les mêmes défauts, bien évidemment. Premier exemple : la politique sur les accessoires audio. Apple met en avant les écouteurs et les casques Bluetooth pour éliminer les fils. Cela a plusieurs avantages : pas de souci de compatibilité des connectiques, pas d’usure des fils, un changement instantané d’appareils grâce au multipoint, etc. Or, si vous avez un casque filaire, vous ne pourrez pas l’utiliser ici. En outre, certains casques Bluetooth sont victimes d’un décalage du son qui agace les joueurs.

Autre exemple, vous retrouvez ici un système stéréo asymétrique. Le premier haut-parleur est situé sur la tranche inférieure. Le second est caché dans l’écouteur téléphonique. Le son qu’ils produisent est très correct. Les médiums sont riches, les basses assez présentes et les aigus sont nets. Nous n’avons pas ressenti de distorsions quand le volume dépasse les 50 %. L’expérience est donc bonne, plutôt équilibrée. Nous continuons cependant de préférer les configurations symétriques comme celle des ROG Phone ou des Xperia.

Comme tous les iPhone, ce modèle est compatible Dolby Atmos, Lossless Audio et Audio Spatial. Voici une sélection plutôt complète. Bien sûr, la prise en charge de ces codecs dépend d’une part de la source audio et d’autre part de l’accessoire audio que vous utilisez. En revanche, contrairement à d’autres smartphones compatibles Dolby, l’iPhone 14 Plus ne propose pas d’égaliseur complet. Vous avez la possibilité de moduler la sortie audio en fonction du style musical. Mais vous ne pouvez affiner le réglage selon vos gouts. C’est dommage.

Comme tous les iPhone 14, le modèle « Plus » intègre dans son module photo un micro. Il n’est pas dédié à la captation vidéo, mais il sert évidemment quand vous filmez pour capturer en stéréo (à l’aide du micro principal). L’expérience est donc très bonne ici aussi.

Photo & vidéo

Passons à la dernière partie du test : la photo. L’iPhone 14 Plus est équipé de la même configuration photo que l’iPhone 14. Tout simplement. Vous retrouvez deux capteurs à l’arrière et un capteur selfie à l’avant (celui de Face ID). Voici la configuration exacte :

Principal : capteur 12 mégapixels , taille des pixels 1,9 micron, double autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Sensor Shift , objectif ouvrant à f/1.5

, taille des pixels 1,9 micron, double autofocus à détection de phase, stabilisateur optique , objectif ouvrant à f/1.5 Panorama : capteur 12 mégapixels, angle de vue 120°, objectif ouvrant à f/2.4

angle de vue 120°, objectif ouvrant à f/2.4 Selfie : capteur 12 mégapixels, autofocus à détection de phase, objectif ouvrant à f/1.9

Comme vous pouvez le constater, la configuration n’est pas strictement identique à celle de l’iPhone 13. Le capteur principal est plus grand. Et son objectif est plus lumineux. Le capteur selfie est équipé d’un autofocus et d’un objectif qui ouvre lui aussi plus grand. Nous attendons donc des autoportraits plus nets et des photos réalisées avec le capteur principal plus lumineuses. Regardons si cela se vérifie.

Nous retrouvons tout d’abord les belles photos en journée auxquelles les iPhone nous ont habitués. Beaucoup de couleurs. De beaux détails. Un bon équilibre quand les conditions de lumière sont généreuses. Des résultats très naturels. L’iPhone 14 Plus est capable de réaliser de jolis clichés en journée. En outre, le double autofocus est très rapide, permettant d’obtenir des photos nettes même avec des sujets en mouvement (comme la voiture ci-dessus). Le capteur secondaire offre aussi de bons résultats.

En soirée, les photos sont également bonnes grâce à un mode nuit plutôt efficace et qui s’active automatiquement selon la perception de la lumière par le capteur. Vous pouvez bien évidemment le désactiver. Mais vous perdriez en luminosité, en couleur, en contraste et en détail. Et cela serait vraiment dommage. Car, sans le mode nuit, les photos en soirée sont bien plus sombres et bien moins détaillées, notamment avec le capteur secondaire.

Les portraits sont également bons de jour comme de nuit. Le détourage est précis. Le bokeh est élégant. C’est le cas avec le capteur principal, mais aussi avec le capteur selfie qui produit des autoportraits très nets grâce à son autofocus. Les macros sont plutôt bonnes en journée (mais moins en soirée à cause de l’absence d’autofocus). Les zooms numériques (jusqu’à 5x) sont également corrects quand le soleil est clément. Autre point positif, les aberrations optiques sont très rares.

En revanche, l’iPhone 14 Plus, comme l’iPhone 14 Pro Max, ne maitrise pas parfaitement la lumière. Les contre-jour par exemple sont mal gérés. Les panneaux de circulation sont presque illisibles dans l’exemple ci-contre, alors qu’ils sont parfaitement lisibles avec des téléphones concurrents. En soirée, ce problème s’intensifie. Vous perdez en piqué, même avec le mode nuit. Et pas uniquement avec le capteur secondaire, mais aussi avec le capteur principal. Les zooms numériques deviennent difficiles à exploiter, même si le grossissement est réduit.

En vidéo, l’iPhone 14 Plus propose les mêmes modes que l’iPhone 14 : vidéo classique jusqu’en 4K, avec HDR ou Dolby Vision, mode cinématique jusqu’en 4K, mode ralenti (240 images par seconde max) et mode accéléré. Les résultats sont excellents en journée. En soirée, c’est légèrement moins bon. Mais cela reste vraiment exploitable à condition d’utiliser le capteur principal.

Conclusion

L’iPhone 14 Plus est une bonne addition au catalogue des iPhone. Sa proposition est complémentaire à celle des trois autres modèles. Son positionnement tarifaire est logique dans l’échelle d’Apple, avec une différence suffisante sur la facture (310 euros) pour justifier les quelques concessions vis-à-vis de l’iPhone 14 Pro Max. Et la promesse est remplie : il y a désormais chez Apple un téléphone qui combine usage « classique », budget (presque) maitrisé et grand écran.

Si l’iPhone 14 Plus est bien positionné parmi les autres membres de sa fratrie, il est clairement chahuté par d’autres smartphones. Les exemples de smartphones sous Android tout aussi qualitatifs et beaucoup moins chers ne manquent pas. Nous pensons par exemple au Magic4 Pro de Honor, vendu un peu moins cher, mais optant pour une configuration haut de gamme sans concession.

Pour 130 euros de plus (soit un peu de 10%), vous avez le X80 Pro de Vivo ou le Find X5 Pro d’Oppo, deux excellents modèles de 2022. La différence tarifaire n’est pas énorme. Mais, à ce prix, vous avez l’équivalent, sous Android, d’un iPhone 14 Pro Max ! Comparer un iPhone avec un smartphone Android n’est pas toujours heureux, diront certains. Alors, comparons l’iPhone 14 Plus avec d’autres modèles chez Apple.

Quel iPhone doté d’un grand écran et vendu autour de 1200 euros trouvons-nous ? L’iPhone 13 Pro Max ! Oui, l’excellent iPhone 13 Pro Max : vendu à partir de 1259 euros, il offre une expérience toujours aussi complète et qualitative. Champion de la photo et de la vidéo de 2021. Champion de l’autonomie. Doté d’un design léché avec son châssis en acier inoxydable. Profitant d’un écran LTPO 120 Hz. L’iPhone 13 Pro Max est déjà pour nous un excellent concurrent à l’iPhone 14 Pro Max. Et il est ici aussi un superbe adversaire pour l’iPhone 14 Plus.