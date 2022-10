Test Apple iPhone 14 Pro Max : un surcout trop fort pour des améliorations trop sages

Le précieux est arrivé à la rédaction. L’iPhone 14 Pro Max dont le prix bat tous les records de la téléphonie mobile, à tel point que même le Galaxy Z Fold 4 parait abordable. L’iPhone 14 Pro Max, avec son écran LTPO Always-On, ses poinçons dans l’écran, son capteur photo 48 mégapixels et son processeur A16 Bionic. Ces arguments suffisent-ils à attirer les utilisateurs vers ce smartphone plus haut de gamme que jamais ? Réponse dans ce test.

Le 7 septembre 2022, la carte bleue des fans d’Apple a eu froid dans le dos. En effet, la firme de Cupertino a, comme prévu, dévoilé son line-up d’iPhone haut de gamme. Il y a eu quatre modèles : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les prix démarrent, pour la première fois dans l’histoire d’Apple, au-dessus de la barre symbolique des 1000 euros. En effet, l’iPhone 14 est proposé à partir de 1019 euros. Et l’augmentation du prix, en euro, est tout de même très difficile à justifier.

Lire aussi – Prise en main du Xiaomi 12T Pro : le nouveau roi de la photo ?

Et que dire de l’iPhone 14 Pro Max dont le prix de départ démarre à 1479 euros ? D’autant que, pour la première fois, Apple propose pour les modèles Pro et Pro Max, des paliers de stockage à 1 To. Si bien que l’iPhone 14 Pro Max dépasse désormais les 2000 euros pour atteindre les 2129 euros. Pour ce prix, vous pourriez vous acheter deux iPhone 14. Ou deux smartphones Android de très bonne qualité, comme le Honor Magic4 Pro. Pendant ce temps, outre-Atlantique, le prix en dollars des iPhone 14 ne bouge pas. Et c’est très énervant.

C’est donc avec ces chiffres pantagruéliques en tête que nous avons reçu à la rédaction l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max pour effectuer tous nos tests. Et force est de constater que les iPhone font, comme leurs prédécesseurs, toujours le même effet une fois que vous les sortez de leurs boîtes. Nous n’en attendions pas moins. Mais avec l’inflation tarifaire, nous en attendons même un peu plus de la part de ces objets qui ne sont plus simplement statutaires, mais aussi élitistes. C’est d’autant plus vrai pour l’iPhone 14 Pro Max que nous testons ici : il devra être irréprochable s’il ne veut pas subir notre courroux. Alors, résultat ?

Notre test complet en vidéo de l'iPhone 14 Pro Max

Prix et disponibilité

S’il y a bien un aspect négatif dans l’iPhone 14 Pro Max, c’est bien le prix appliqué en France. Il est excessif. Le smartphone est proposé à partir de 1479 euros. Cela représente une augmentation de 220 euros par rapport aux 1259 euros de l’iPhone 13 Pro Max. Un surcout extrêmement important qui est incompréhensible dans la mesure où Apple se targue de n’avoir pas augmenté les prix en dollars.

L’iPhone 14 Pro Max subit donc en France la plus forte augmentation parmi tous les iPhone 14, non seulement en valeur, mais également en pourcentage. Alors que l’iPhone 14 subit une inflation de 12 %, l’iPhone 14 Pro Max voit le prix de sa version 128 Go progresser de 17 %. Nous avons donc une impression de déséquilibre : ce sont les meilleurs clients d’Apple, ceux qui vont choisir le téléphone le plus cher, qui vont subir la plus forte hausse.

Voici un résumé de tous les prix de l’iPhone 14 Pro Max (et ceux de l’iPhone 13 Pro Max entre parenthèses) :

128 Go : 1 479 euros (1259 euros)

256 Go : 1 609 euros (1379 euros)

512 Go : 1 869 euros (1609 euros)

1 To : 2 129 euros (1809 euros)

Vous remarquerez que, pour la seconde fois, Apple propose un palier de stockage à 1 To. Elle est faite pour les créateurs de contenus qui souhaitent filmer en ProRes 4K, par exemple. Cette version de l’iPhone 14 Pro Max est la première à dépasser la barre des 2000 euros. Et nous ne pensons pas que ce sera la dernière.

L’augmentation des prix entre les iPhone 13 Pro Max et iPhone 14 Pro Max n’est pas égale non plus en fonction des paliers de stockage : 220 euros pour la version 128 Go, 230 euros pour la version 256 Go, 260 euros pour la version 512 Go et 320 euros pour la version 1 To. Pourtant, les taxes liées au volume de stockage (taxe à la copie privée notamment) n’ont pas changé en un an. Cette progression est peut-être due à l’augmentation du coût des SSD.

Comme l’iPhone SE 5G testé dans nos colonnes en début d’année, l’iPhone 14 Pro Max est vendu sans EarPods, son prédécesseur ayant été soumis à la loi sur la protection des consommateurs contre les ondes électromagnétiques obligeant chaque marque à livrer des écouteurs avec leurs smartphones. Vous n’avez donc pas de suremballage cette année.

Vous n’avez pas non plus d’accessoires (chargeur mural, coque de protection), outre le câble USB type-C vers Lightning. Cela pourrait être la dernière année qu’Apple fournisse ce câble si la firme cède à la pression de l’Union européenne sur l’homogénéisation des ports de charge en téléphonie. L’absence d’accessoires permettrait à Apple de réduire son empreinte carbone et de faire porter la charge écologique des accessoires sur le client. Une stratégie imitée récemment par Sony et Samsung.

Design

Quand il est éteint, l’iPhone 14 Pro Max, quand il est placé à côté de son prédécesseur, est quasiment un clone de son prédécesseur. Les faces sont identiques. Les tranches sont identiques. Les matériaux sont identiques. Seul un œil averti peut déceler les quelques différences entre les deux smartphones. Nous en avons relevé trois. La première est la couleur « argent » de nos deux modèles de test. Celui de l’iPhone 13 Pro Max est légèrement plus écru. Celui de l’iPhone 14 Pro Max est un peu plus blanc.

La deuxième concerne les objectifs photo du module. Deux d’entre eux sont visiblement plus larges, ce qui rend l’iPhone 14 Pro Max incompatible avec les coques des iPhone 13 Pro Max. Dommage. Ceux qui sont concernés sont le module principal et le module ultra grand-angle. Nous verrons dans la partie photo quelles sont les conséquences pour les clichés. Troisième changement physique : les dimensions. Elles sont très légèrement différentes entre les deux générations. 0,1 mm de moins en hauteur. 0,5 mm de moins en largeur. Et 0,2 mm de plus en épaisseur.

Pour voir la plus importante différence entre l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max, il faut allumer l’écran. Vous le savez certainement si vous lisez régulièrement nos articles sur les smartphones d’Apple, l’iPhone 14 Pro Max abandonne l’encoche pour la fameuse « Dynamic Island » dont nous parlerons plus en détail dans la partie interface de ce test.

Techniquement, il s’agit d’un double poinçon, celui de gauche étant plus large que celui de droite. Ils servent à héberger les éléments techniques de FaceID (puisque TouchID n’est toujours pas de retour dans les iPhone cette année). Notez que l’espace entre les deux poinçons peut afficher des pixels et fait vraiment partie de l’écran. Mais, généralement, l’interface préfère ne pas allumer ces pixels.

Pour le reste, le design de l’iPhone 14 Pro Max est identique à celui de l’iPhone 13 Pro Max. Nous retrouvons donc du verre minéral « Ceramic Shield » sur les deux faces. À l’arrière, le verre est poli pour un effet satiné très plaisant. Le module photo est en verre transparent et les objectifs photo sont cerclés de métal. Et le smartphone est lui aussi habillé de métal sur des tranches droites. Les éléments techniques n’ont pas bougé d’une année sur l’autre, bien évidemment. À l’avant, l’écouteur téléphonique est toujours positionné à l’extrémité haute de la dalle en verre.

L’iPhone 14 Pro Max n’est pas un smartphone facile à utiliser avec une seule main, même si quelques astuces logicielles permettent d’accéder simplement à toutes les fonctions importantes. Vous n’arriverez certainement pas à atteindre le haut de l’écran avec votre pouce, une remarque qui n’est pas exclusive à l’iPhone 14 Pro Max : tous les smartphones avec un écran de plus de 6,2 pouces sont dans le même cas.

Écran

Si visuellement l’iPhone 14 Pro Max est très, très proche de son prédécesseur, ce sont les détails techniques qui font vraiment la différence. L’un de ces détails techniques est la nature de l’écran. Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont les premiers modèles d’Apple à bénéficier d’une dalle OLED LTPO, comme certains smartphones chez de nombreux concurrents. Vivo, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Google, Realme et bien sûr Samsung qui fabrique ses dalles.

L’intérêt du LTPO est d’être capable de réduire la fréquence de rafraichissement de l’écran jusqu’à 1 Hz, et ce de manière automatique. Cela dépend exclusivement du contenu qui est affiché. Et c’est idéal notamment pour les écrans de veille Always On. Il s’agit d’ailleurs de l’une des nouveautés exclusives de la gamme Pro cette année (à ne pas confondre avec les écrans de verrouillage personnalisés communs à tous les smartphones compatibles avec iOS 16). Nous en parlons dans la partie interface de ce test).

Grâce à cet écran LTPO, la fréquence peut donc descendre jusqu’à 1 Hz. Et, d’une certaine manière, nous aurions été déçus que cela ne soit pas le cas. Qu’en est-il de la fréquence maximale ? Elle reste à 120 Hz, comme les deux générations précédentes. C’est un standard aujourd’hui sur le haut de gamme. Certaines marques vont un peu plus loin, au détriment de l’autonomie. Ici, Apple ne fait pas ce choix. Et c’est tant mieux : les usages liés au 144 Hz ou au 165 Hz (tousse… ROG Phone… toussse…) sont exclusivement vidéoludiques, soyons honnêtes. Et les joueurs, nombreux certes, ne sont pas majoritaires parmi les propriétaires d’iPhone. Comme avec les précédents modèles, il est possible de limiter la fréquence maximale à 60 Hz pour économiser de la batterie.

Il y a une autre modification entre l’écran de l’iPhone 14 Pro Max et celui de son prédécesseur : la luminosité maximale. Apple annonce qu’elle peut atteindre localement les 2000 nits. C’est un chiffre extrêmement élevé. Peut-être même le plus élevé aujourd’hui. Bien évidemment, les conditions pour monter au-dessus des 1000 nits sont spécifiques : usage en plein jour, sous le soleil. Dans des conditions normales, l’écran sera beaucoup moins lumineux.

Nous avons utilisé notre sonde habituelle pour étudier la luminosité de l’écran dans des conditions usuelles. Et les résultats sont très bons : en mode manuel, elle dépasse les 630 nits, offrant un affichage parfaitement lisible en pleine lumière. C’est un excellent score, légèrement plus élevé que celui des iPhone 13 Pro et Pro Max. Et largement plus élevé que la grande majorité des concurrents. Bien sûr, cela aura un impact sur la batterie. Voilà pourquoi la luminosité adaptative est activée par défaut dans les iPhone.

Continuons d’observer les caractéristiques de l’écran en nous concentrant sur la colorimétrie. Nous avons l’habitude que le calibrage des écrans des iPhone soit parfait, et c’est à nouveau le cas cette année : le Delta E moyen est de 0,9 seulement. Le gamma E est parfait (2,2) et la température moyenne des couleurs est également parfaite, à 6454°, soit à moins de 50° du blanc parfait. Ce sont là d’excellents résultats, notamment sur le respect des couleurs. Quasiment aucun autre constructeur n’offre un Delta E sous la barre de 1. Il n’y a qu’un seul profil colorimétrique avec l’iPhone et le nombre de réglages est assez faible. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Enfin, dernier changement sur l’affichage apporté par cet écran : la définition. Elle est légèrement plus grande que celle des modèles Pro Max précédents. Elle est de 1290 pixels en largeur et 2796 pixels en hauteur. Soit 6 et 18 pixels en de plus respectivement. La résolution passe donc de 458 pixels par pouce à 460 pixels par pouce. La différence est négligeable. Pour preuve, Apple n’a pas changé la dénomination de cet écran : « Super Retina XDR ». Parmi les détails techniques qui ne changent pas, vous retrouvez le taux de contraste infini, la compatibilité HDR10 et l’affichage en Dolby Vision.

Interface

L’iPhone 14 Pro Max fonctionne sur iOS 16 dès sa première mise en route. Vous profitez donc dès les premiers instants de la dernière version du système d’application et des toutes dernières nouveautés. Nous vous invitons à lire notre dossier complet sur les changements apportés, qu’ils soient communs à tous les iPhone compatibles iOS 16, ou seulement ceux qui concernent les iPhone 14 Pro et Pro Max.

En voici un bref rappel. iOS 16 apporte principalement un nouvel écran de verrouillage qui s’adapte à vous. D’une part vous choisissez les informations qui sont affichées, le fond d’écran et le style typographique. Et d’autre part vous choisissez le mode « concentration » associé à chaque écran de verrouillage (puisque vous pouvez créer autant d’écrans que vous le souhaitez et passer de l’un à l’autre assez facilement). Ces écrans reprennent le principe des « complications » des watchfaces de l’Apple Watch : ce sont des petits widgets qui vous donnent une information précise. Attention, le widget « Horloge numérique » est obligatoire. Mais vous pouvez personnaliser son style.

Parmi les autres changements, Apple a ajouté un raccourci permanent à Spotlight, le moteur de recherche global. Il disparait au profit d’une barre de défilement quand vous changez d’écran d’accueil. Les notifications apparaissent maintenant dans une pile dans l’écran de verrouillage (qui a fusionné avec le volet des notifications). Et Apple a ajouté la fonction « Résumé » qui met en attente toutes les notifications non importantes et vous crée deux fois par jour (par défaut) un résumé de ce que vous avez raté.

iMessage peut désormais éditer et supprimer des messages envoyés à un autre iPhone / iPad. L’application Photo dispose maintenant de nouveaux outils pour extraire un objet visuel d’un cliché ou de supprimer automatiquement les doublons. Vous pouvez également masquer dans votre bibliothèque les photos partagées avec vous (par MMS, par iMessage, sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie). L’indicateur de pourcentage refait son apparition. Les autorisations sont désormais plus faciles à vérifier. Pratiquement toutes les applications natives d’iOS peuvent être désinstallées.

iOS 16 apporte également une nouveauté importante dédiée aux iPhone 14 Pro et Pro Max : l’écran Always-On. Nous avons évoqué cette fonction précédemment dans ce test. Il s’agit tout simplement d’une fonction qui affiche en permanence votre écran de verrouillage. Vous pouvez ainsi accéder aux informations de vos widgets très rapidement. La luminosité est alors très faible et le taux de rafraichissement descend à 1 Hz. Si vous prenez votre téléphone, la luminosité revient à la normale et Face ID s’active pour déverrouiller l’iPhone. C’est très pratique. iOS 16 vous permet bien évidemment de désactiver cette fonction si cela ne vous convient pas.

Autre nouveauté à aborder dans cette partie du test : Dynamic Island. Il s’agit d’une astuce logicielle pour intégrer le poinçon et la pilule dans l’interface. Elle est bien sûr exclusive aux iPhone 14 Pro et Pro max (ainsi que tous ceux qui auront un écran similaire à l’avenir). Le but n’est pas forcément de vous faire oublier que ces éléments d’écran existent, mais plutôt d’en faire un élément interactif.

Dynamic Island est donc un emplacement « interactif » où s’affichent des informations sur les applications ouvertes, sur les changements d’état du téléphone, sur le contenu en cours de lecture. Si vous réduisez une application compatible, un indicateur apparait à gauche. Si vous appuyez longuement dessus, un widget interactif apparait. Appuyez sur le widget pour ouvrir l’application.

Les cas d’usage sont potentiellement très nombreux, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, cela reste assez limité. Nous avons utilisé Dynamic Island avec Apple Music, Apple Plans, Apple TV+, Podcasts, Téléphone, etc. Si vous utilisez deux applications compatibles en même temps, plusieurs indicateurs apparaissent alors. C’est très pratique. Apple annonce que les développeurs tiers peuvent accéder à Dynamic Island pour leurs applis.

Comme toujours, si vous avez un iPhone récent, la phase de paramétrage sera très rapide et quasiment automatique. Si vous venez d’Android, le transfert sera beaucoup plus compliqué. Certes, vous pourrez importer vos contacts, vos SMS et certains paramètres. Mais vous devrez passer par un service tiers, comme Google Photos ou Google Drive, pour récupérer vos photos (nous vous conseillons notre tuto passer d’iOS à Android disponible sur notre chaîne YouTube). Et vous devrez évidemment manuellement réinstaller toutes vos applications (celles qui sont payantes ne pourront pas l’être… sans payer à nouveau !).

Performances

Regardons maintenant sous le capot. Et plus précisément le SoC. Il s’agit d’un A16 Bionic, nouveau composant développé par Apple et produit par TSMC. Il est gravé en 5 nm et compte 16 milliards de transistors. Il intègre un CPU de 6 cœurs, dont deux très performants appelés Everest, un GPU de 5 cœurs et un coprocesseur pour les fonctions liées à l’intelligence artificielle. Sa cadence maximale est 3,46 GHz, contre 3,23 GHz pour l’A15 Bionic, son prédécesseur.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’A16 Bionic est exclusif à la gamme Pro des iPhone 14. Les modèles non-Pro conservent l’A15 Bionic qui profite d’une optimisation logicielle et de 2 Go de RAM supplémentaires, offrant à l’iPhone 14, notamment, de meilleures performances que l’iPhone 13. C’est une sacrée bonne nouvelle. Et nous vous invitons à lire notre test complet de ce modèle pour en savoir plus. Mais qu’en est-il de son successeur ?

Les résultats sont vraiment très bons, bien évidemment. Cependant, nous constatons, pour la première fois depuis de nombreuses années, qu’un nouveau SoC Apple ne parvient pas à dépasser un SoC Qualcomm dans tous les domaines. Et c’est assez historique : habituellement, les nouveaux iPhone surclassent la concurrence directe, notamment les terminaux dotés d’un Snapdragon haut de gamme.

Petit retour en arrière pour bien comprendre : en 2013, Apple a créé la surprise en déployant le premier SoC pour smartphone utilisant le jeu d’instruction 64-bit et non plus 32-bit comme précédemment. Dès lors, il aura fallu attendre un an avant que Qualcomm présente ses premiers SoC 64-bit, avec des résultats plutôt mitigés. Ce n’est qu’avec le Snapdragon 820 que le fondeur californien parvient enfin à maitriser cette nouvelle architecture.

Pendant pratiquement 10 ans, Apple a donc proposé des SoC toujours plus puissants et optimisés que la concurrence. Mais l’A16 Bionic est légèrement en dessous sur certains tests techniques, notamment AnTuTu qui attribuent une meilleure note aux ROG Phone 6 et ROG Phone 6D, équipés respectivement d’un Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un Dimensity 9000+. La concurrence a donc réussi à rattraper Apple sur la puissance. Du moins selon AnTuTu.

Sur les autres benchmarks, en revanche, Apple conserve une certaine avance. Que ce soit sur Geekbench, sur les tests CPU, ou 3DMark, sur les tests GPU. Notre hypothèse est la suivante : AnTuTu privilégie davantage les plates-formes avec davantage de RAM, et l’iPhone 14 Pro Max est livré avec 6 Go de RAM seulement, contre 16 ou 18 Go avec les ROG Phone. Mais ce n’est qu’une hypothèse.

Face à la gamme Pro des iPhone 13, les résultats de l’iPhone 14 Pro Max sont évidemment bien meilleurs. Nous voyons parfaitement que l’A16 Bionic surpasse l’A15 Bionic sur tous les tests, même s’il ne s’agit que d’une évolution entre les deux composants (et non un SoC totalement différent). Cette puissance supplémentaire, vous ne la ressentirez pas forcément dans les usages traditionnels, peu gourmands en énergie.

En revanche, vous la ressentirez en jeu, avec une superbe fluidité, même avec des graphismes très détaillés. Notez d’ailleurs que Genshin Impact se positionne par défaut sur les graphismes élevés (mais pas maximum), comme avec l’A15 Bionic. Ce qu’aucun smartphone sous Android ne peut prétendre. En outre, A16 Bionic permet à l’iPhone 14 Pro Max de filmer en mode cinématique jusqu’en 4K HDR. Nous y reviendrons dans la partie photo et vidéo.

Si les plates-formes concurrentes rattrapent Apple, en termes de puissance sur certains benchmarks, elles ne sont pas encore au niveau côté stabilité, optimisation et gestion de l’énergie. Lors de benchmarks longs, l’iPhone 14 Pro Max offre un score de stabilité de 75 %, voire un peu plus selon les conditions. Et cela sans chauffer outre mesure. 3DMark n’affiche pas la température interne du téléphone. Mais selon notre expérience, elle était bien moins élevée ici lors du stress test Wild Life Extreme qu’avec un smartphone sous Snapdragon 8+ Gen 1.

Batterie

Parlons maintenant batterie. Un sujet épineux pour Apple, souvent critiquée pour ses choix. Des choix en termes de capacité de batterie, souvent bien en dessous de ce que propose la concurrence. Et nous verrons que c’est encore le cas ici. Et ses choix en termes d’expérience de recharge, très en retrait vis-à-vis des adversaires sur le haut de gamme. Et c’est un euphémisme. Des critiques exacerbées par la politique commerciale d’Apple à propos des accessoires.

L’iPhone 14 Pro Max n’y échappe malheureusement pas. Premier élément, la batterie intégrée dans ce téléphone est légèrement plus petite que celle de son prédécesseur. La différence n’est pas très importante : 4323 mAh, contre 4352 mAh. Soit une baisse inférieure à 1 %. Mais cette baisse contraste avec l’augmentation de 18 % offerte entre l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max. Heureusement, l’iPhone 14 Pro Max n’offre pas une autonomie moins bonne que son prédécesseur.

Officiellement, il tient 1 heure de plus en lecture vidéo (en local, pas en streaming). Et selon nos mesures, l’iPhone 14 Pro Max offre entre deux jours et deux jours et demi d’autonomie en usage standard. Soit la même autonomie que son prédécesseur. Voire même très légèrement plus. Et cela grâce aux optimisations matérielles et logicielles. En jeu, il se débrouille également mieux encore que son prédécesseur, puisqu’il tient entre 4 et 5 heures, selon la qualité des graphismes. C’est un score très honorable.

Pour la recharge, l’iPhone 14 Pro Max est compatible charge filaire jusqu’à 20 watts (avec la promesse de recharger 50 % de la batterie en 30 minutes), charge Mag Safe jusqu’à 15 watts et charge sans fil Qi jusqu’à 7,5 watts. Pour cela, il vous faudra des adaptateurs secteur adaptés, puisqu’Apple ne fournit désormais plus qu’un câble USB type-C vers Lightning. Si vous n’avez pas d’adaptateur, notamment filaire, vous chargerez le smartphone avec une puissance bien moindre.

À partir du téléphone éteint, nous avons rechargé l’iPhone 14 Pro Max de 0 % à 100 % en 2 heures et 30 minutes. C’est très long. Trop long même si vous avez besoin de recharger rapidement une partie de la batterie seulement. Des marques comme Oppo, Vivo, Xiaomi ou OnePlus offrent des expériences bien plus qualitatives. En revanche, si vous êtes plutôt adepte de la charge nocturne, cela suffira à vos besoins.

Voici quelques étapes intermédiaires : nous avons atteint les 56 % en 60 minutes, les 85 % en 90 minutes et les 91 % en 120 minutes. La puissance acceptée ici est certainement standard pour éviter les surcharges et les problèmes techniques. Il n’y a donc aucun mal à ce qu’Apple apporte des sécurités. En revanche, il est dommage de constater qu’après avoir payé un téléphone plus de 1400 euros, vous serez obligé de débourser plusieurs dizaines d’euros supplémentaires pour charger convenablement votre produit.

Audio

Côté audio, nous retrouvons ici tous les atouts que nous avons appréciés avec l’iPhone 13 Pro et Pro Max. Cela comprend d’abord le double haut-parleur asymétrique, l’un étant situé sur la tranche inférieure du téléphone et l’autre dans l’écouteur téléphonique. Même si la configuration n’est pas physiquement équilibrée, Apple a réussi à créer un système stéréo qui tient bien la route, avec des médiums, des aigües et même quelques basses. C’est très agréable pour regarder une série à plusieurs, par exemple.

Nous louons cette année l’arrivée du Bluetooth 5.3 en lieu et place du vieillissant Bluetooth 5.0. Enfin, Apple met à jour la version de cette connexion sans fil tant utilisée. Il y a plusieurs avantages à intégrer le Bluetooth 5.3. D’abord augmenter la qualité du flux audio tout en réduisant la consommation d’énergie en améliorant la compression du flux de données. Ensuite, standardiser la connexion de plusieurs écouteurs avec le même appareil (Auracast). Enfin réduire la latence observée avec les écouteurs TWS en diffusant à chaque écouteur son propre flux (au lieu d’utiliser un écouteur comme intermédiaire).

Autre point intéressant, le microphone dédié à la captation vidéo. Situé dans le module photo, à l’arrière, il est idéalement positionné pour enregistrer les sons et les voix. Cet élément fonctionne avec un autre micro qui réduit le bruit ambiant. C’est le même principe qui isole votre voix lors d’un appel téléphonique. La présence d’un micro dédié à la captation vidéo est de plus en plus courante dans les smartphones haut de gamme. Son absence aurait été une faute de gout.

Dernier point (partiellement) positif en audio : les codecs. L’iPhone 14 Pro Max est compatible Dolby Atmos (activé par défaut), Lossless Audio (désactivé par défaut) et Spatial Audio (activé par défaut). Vous en profiterez à partir du moment où votre contenu ET vos écouteurs seront compatibles. Et malheureusement, il n’y a que peu d’informations disponibles pour vous confirmer quand c’est le cas… sauf quand vous optez pour une chaîne audio 100 % Apple : des AirPods récents, un iPhone et un abonnement Apple Music. Et c’est bien sûr vers cela que la firme pousse ses consommateurs. Sans subtilité.

L’un de nos regrets vis-à-vis de l’iPhone 14 Pro Max, mais qui pourrait être étendu à tous les iPhone, est l’absence d’un égaliseur système complet, ou, au moins, d’un véritable écran de réglage audio. Il existe un égaliseur au sein d’iOS. Mais celui-ci est dédié à Apple Music. Vous pouvez y modifier le profil audio pour adapter le rendu audio à vos gouts (plus de basse, moins de basse, voix amplifiées, etc.). Nous préférons que ce réglage soit compatible avec l’ensemble du système et donc avec d’autres applications musicales.

Bien sûr, nous aimerions bien retrouver un port jack 3,5 mm sur l’iPhone 13 Pro Max. D’abord parce que l’expérience audio reste meilleure avec un casque filaire. Il n’y a notamment pas de décalage entre l’image et le son, contrairement aux écouteurs TWS. La solution intermédiaire serait d’adopter un casque Bluetooth avec une connexion entre les deux écouteurs (comme les AirPods Studio, par exemple). Mais les casques très performants avec les iPhone ne le sont généralement pas autant avec d’autres smartphones.

Seconde raison de ce vœu pour le retour du jack 3,5 mm, c’est la captation en vidéo. Les casques experts sont généralement des casques filaires. Et, plus généralement, nombreux sont les équipements professionnels qui utilisent encore cette connectique. Si cet argument ne vaut pas pour l’iPhone 14 ou l’iPhone 14 Plus, il nous parait important pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max qu’Apple destine aussi à un public de cinéastes et vidéastes.

Photo & Vidéo

Finissons ce test avec la partie photo et vidéo. L’iPhone 14 Pro Max intègre une configuration photo proche de celle de l’iPhone 13 Pro Max : trois capteurs à l’arrière, accompagnés d’un capteur LiDAR (comparable à une caméra Time of Flight), et d’un capteur à l’avant avec le capteur FaceID pour faire la mise au point pour les portraits. Sur le papier, le changement le plus important est l’arrivée du capteur 48 MP en tant que capteur principal.

Mais ce n’est pas le seul : capteur ultra grand-angle plus grand, nouveau stabilisateur optique pour le capteur principal, nouveaux objectifs à l’arrière pour deux capteurs, autofocus et nouveau capteur pour le capteur selfie. Après l’écran, c’est la photo qui bénéficie du plus de changements. Voici un petit résumé de la configuration :

Principal : capteur 48 MP, taille des pixels 1,22 micron, objectif 24 mm ouvrant à f/1.8, stabilisateur Sensor Shift 2de génération, double autofocus à détection de phase

Téléobjectif : capteur 12 MP, objectif 77 mm ouvrant à f/2.8, stabilisateur optique, zoom optique 3x, autofocus à détection de phase

Panorama : capteur 12 MP, taille des pixels : 1,4 micron , objectif 13 mm ouvrant à f/2.2, angle de vue 120°, double autofocus à détection de phase

Selfie : capteur 12 MP, autofocus à détection de phase, objectif ouvrant à f/1.9

Résultats en photo

Les résultats offerts par l’iPhone 14 Pro Max en photo sont excellents, sans vraie surprise. Nous retrouvons ici le style « iPhone », porté sur des clichés aux tons et aux textures naturels. À l’image d’Oppo avec le Find X5 Pro ou Vivo avec le X80 Pro, l’iPhone 14 Pro Max, comme son prédécesseur, ne va pas saturer les images avec des couleurs fluo et des contrastes trop prononcés. D’autres marques ont tendance à flatter la vue des utilisateurs en optant pour une stratégie opposée. Sachez que si vous aimez les images saturées, vous pouvez changer de « style photographique » avec l’iPhone 14 Pro Max.

Dans de très bonnes conditions de luminosité, l’iPhone 14 Pro Max fait des merveilles. Rares sont les smartphones capables de capturer autant de détails dans une scène. Rares sont ceux qui maitrisent autant la colorimétrie et le contraste. Rares sont ceux dont la mise au point est aussi précise, tout en étant très rapide. Nous retrouvons toutes les belles qualités déjà offertes par l’iPhone 13 Pro Max. Quel que soit le capteur utilisé. En revanche, quand les conditions de lumières sont moins bonnes, il y a une perte en précision, notamment sur la maitrise de la lumière.

Nous en voulons pour preuve, par exemple, les deux levers de soleil ci-dessous. Si vous faites la mise au point sur le soleil, le smartphone parvient à maitriser l’afflux de lumière, mais assombrit trop les arbres au premier plan. À l’inverse, si la mise au point est faite sur les arbres, le smartphone ne maitrise plus le soleil et toute une partie de la photo est surexposée. Remarquez aussi dans ce cliché (et celui qui l’accompagne) les aberrations optiques, signe d’une maitrise moins fine de la lumière par les lentilles.

Cette moindre maitrise de la lumière est due, selon nous, aux nouvelles optiques choisies par Apple. Elles sont moins lumineuses qu’avant. Et cela change tout. Bien sûr, une partie des changements est contrebalancée par le changement de taille des pixels : de 1,9 micron à 2,44 microns en quad-bayer. Mais, visiblement, cela ne suffit pas. Nous le voyons notamment la nuit où les photos sont moins nettes qu’avant, même avec le mode nuit. Dès que vous zoomez, les détails deviennent granuleux, même avec le mode nuit activé. En revanche, les couleurs sont toujours respectées.

Il y a deux exercices dans lesquels l’iPhone 14 Pro Max excelle en photo. Les portraits et les zooms. Les portraits sont l’une des plus grandes forces de l’iPhone 14 Pro Max. Le détourage est exceptionnel. Le bokeh est parfaitement maitrisé. Les teintes et les textures sont naturelles. Le contraste est saisissant. Que ce soit avec le 24 mm, le 70 mm ou le capteur selfie. L’apparition du zoom numérique 2x est une excellente idée pour apporter une longueur focale de 48 mm, laquelle est parfaite pour les portraits.

Côté zoom, vous avez donc plusieurs choix. Soit un zoom numérique 2x utilisant le capteur principal. Soit un zoom optique 3x avec le capteur dédié. Et le zoom hybride jusqu’à 15x utilisant ici aussi le téléobjectif. Hormis la première solution (dont l’utilité en tant que téléobjectif est assez réduite), vous retrouvez donc les mêmes options optiques / hybrides qu’avec l’iPhone 13 Pro Max, pour des résultats très similaires : excellents jusqu’à 5x, très bons à 10x et exploitables même en 15x. Une fois encore, nous apprécions qu’Apple bride le zoom à 15x pour éviter toute déception offerte par des solutions plus ambitieuses, mais sans aucune maitrise.

Résultats en vidéo

Parlons maintenant vidéo, puisque c’est l’un des sujets importants des modèles « Pro Max » chez Apple. Vous retrouvez les mêmes modes qu’avec l’iPhone 13 Pro Max (dont le ProRes 4K à 60 images par seconde), avec une différence notable : l’arrivée du réglage 4K HDR dans le mode cinématique. Les experts apprécieront le geste.

Un autre ajout nous semble cependant plus important : le zoom numérique 2x à partir du capteur principal. Il permet de zoomer sans coupure dans le flux due au changement de capteurs. Quand vous filmez, vous pouvez donc passer en continu d’une longueur focale 24 mm à 48 mm. Bien sûr, vous gardez la possibilité de passer sur l’objectif 70 mm, mais toujours avec une coupure.

La qualité des vidéos est toujours très surprenante avec l’iPhone 14 Pro Max. La couleur, la netteté et le contraste sont toujours présents. Mais nous sommes surtout impressionnés par la stabilité des images. Le nouveau stabilisateur Sensor Shift, exclusif aux 14 Pro et Pro Max, fait des merveilles (plus encore qu’en photo) pour stabiliser les séquences réalisées à bout de bras. Cela ne va pas remplacer un gimbal externe, soyons honnêtes. Mais cela facilite grandement la prise de vue.

Seul point négatif, nous retrouvons les mêmes soucis de luminosité rencontrés en photo. La réduction de l’ouverture des objectifs, notamment l’objectif 24 mm, se ressent. Mais, heureusement, l’impact en vidéo est moindre. C’est plutôt une bonne nouvelle. Côté mode, aucun changement : vidéo standard jusqu’en 4K @ 60 ips, ralenti jusqu’à 240 ips @ 1080p et le mode accéléré. Dolby Vision est évidemment de retour, lui aussi.

Conclusion

L’iPhone 14 Pro Max est un excellent smartphone. Cela ne fait aucun doute. Il reprend en grande partie les atouts de son prédécesseur, en termes d’autonomie, de photo, d’écran et de puissance, et en améliore certains. Nous pensons bien évidemment à l’écran LTPO qui réduit encore la consommation d’énergie et introduit les écrans Always-On dans les iPhone. Il y a également quelques idées nouvelles, notamment Dynamic Island qui apporte un vent de fraicheur à la prise en main du système d’exploitation.

Techniquement, l’iPhone 14 Pro Max n’a pas de vrai gros défaut. Belle construction. Belle plate-forme technique. Bonne prise en main. Des matériaux très qualitatifs. Une intégration impeccable dans l’écosystème d’Apple. Nous regrettons naturellement la moindre luminosité dans les photos. Et nous sommes toujours un peu déçus par la recharge. Mais il s’agit là de problèmes qui peuvent être contournés. Voilà notre avis « technique ».

Mais cet avis ne serait pas complet s’il ne tenait pas compte d’autres éléments importants. La concurrence. L’antécédent. Et le prix. Et c’est là où nous sommes frustrés. À 1479 euros, prix de départ, ce smartphone est onéreux. Très onéreux. Il l’est d’autant plus que cette version la moins chère, avec 128 Go, est incompatible ProRes 4K. Alors qu’il s’agit de l’un de ses principaux arguments.

Quand il est comparé à son prédécesseur, son prix augmente de 220 euros. Une différence qu’il est difficile de justifier pleinement. Oui, il est plus puissant, mais le fallait-il vraiment ? Oui, son écran est plus évolué, mais Dynamic Island et Always-On sont-ils des arguments essentiels ? Oui, il a un nouveau capteur 48 MP, mais en avait-on vraiment besoin ? L’iPhone 13 Pro Max reste si pertinent aujourd’hui, qu’il réduit l’intérêt de cet iPhone 14 Pro Max beaucoup plus inaccessible.

Et quand il est comparé à la concurrence, le constat n’est pas non plus en sa faveur. 100, 200 ou 300 euros moins chers, les smartphones très haut de gamme sous Android offrent une expérience qui s’approchent de plus en plus de celles d’Apple. Oui, il y a encore une différence. Mais elle s’amenuise. Elle n’est donc plus suffisante pour justifier un positionnement tarifaire aussi ostentatoire.