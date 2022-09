iPhone 14 Pro : un nouveau bug fait redémarrer les smartphones pendant la recharge

L’iPhone 14 Pro est sûrement l’un des meilleurs smartphones à ce jour, mais le nouvel appareil haut de gamme d’Apple est également truffé de bugs plutôt gênants depuis son lancement. Il semblerait désormais que l’iPhone redémarre tout seul pendant la recharge.

Après des retards de livraison et des burgs d’activation, les premiers utilisateurs de l’iPhone 14 Pro ont rapidement signalé que le nouveau capteur photo de 48 MP du smartphone devenait fou sur les applications tierces telles qu’Instagram. Apple a rapidement corrigé le tir avec sa mise à jour iOS 16.0.2, mais d’autres bugs sont depuis venus entacher l’expérience utilisateur.

En effet, après l’appareil photo, c’est le microphone qui a fait des siennes en dégradant la qualité des appels audio à travers CarPlay. Comme si ce n’était pas assez, d’autres internautes ont désormais fait état sur les réseaux sociaux de redémarrages intempestifs lorsque le smartphone est en charge.

L’iPhone 14 Pro redémarre tout seul

Selon plusieurs témoignages, certains utilisateurs sont confrontés à des problèmes liés à la batterie sur les variantes Pro et Pro Max. Il semble que l'iPhone 14 Pro redémarre par intermittence lorsque les utilisateurs le rechargent via des connexions filaires ou sans fil. Pour l'instant, il n'y a apparemment pas de correctif pour ce bug ennuyeux, qui semble pourtant affecter un certain nombre de clients exaspérés.

Certains utilisateurs indiquent que l'assistance d'Apple a suggéré de restaurer entièrement l’appareil à partir d'une sauvegarde en mode DFU ou Recovery, de désactiver la charge optimisée et de désinstaller l'application Eufy, mais rien ne semble avoir fonctionné. Cependant, d’autres utilisateurs indiquent que la désactivation du rafraîchissement des applications en arrière-plan permet de résoudre le problème. Si vous êtes confronté au même problème, nous vous conseillons donc pour l’instant d’utiliser cette solution.

Pour cela, il vous suffit d’aller dans les Paramètres, de passer par l'onglet Général, de faire défiler l'écran et de sélectionner l'option Actualisation de l'application en arrière-plan. On espère qu’Apple va bientôt reconnaitre officiellement l’existence du bug et déployer un correctif qui permettra de résoudre le problème. Les nombreux bugs sont venus compliquer le lancement de la nouvelle série d’iPhone 14 pour Apple, qui a déjà été contraint de réduire la production à cause d’une demande moins forte que prévu.

Source : Reddit