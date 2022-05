iOS 16 : date de sortie, iPhone compatibles, nouveautés, tout savoir sur la mise à jour

iOS 16 va améliorer l'interface et l'ergonomie des iPhone, mais aussi leur ajouter de nouvelles fonctionnalités. Nombre d'entre elles sont directement liées à d'autres produits et services de l'écosystème Apple, confirmant que l'iPhone est plus que jamais le lien qui unit l'ensemble des expériences de la marque à la pomme.

Tous les ans, Apple propose une mise à jour majeure pour le système d'exploitation mobile embarqué dans les iPhone : iOS. En 2022, c'est au tour d'iOS 16 d'enrichir l'expérience sur les smartphones de la marque à la pomme. Nouvelles fonctionnalités, changements d'interface, voici tout ce que l'on sait sur les améliorations à venir sur iOS.

🗓️ Quand sort iOS 16 ?

Apple est très prévisible dans son calendrier de sorties. iOS 16 sera officiellement présenté lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, qui se tient du 6 au 10 juin. Comme d'habitude, c'est lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement que la nouvelle mouture d'iOS sera dévoilée. On peut également attendre des informations supplémentaires dans les jours suivants.

Peu après, une version bêta d'iOS 16 sera mise à disposition des développeurs. Une bêta publique pour tous les utilisateurs suivra quelques semaines plus tard. Le grand lancement de la version stable d'iOS 16 aura lieu à l'automne 2022, en parallèle de celui des iPhone 14. Cela devrait très probablement intervenir dans le courant du mois de septembre.

📱 Quels iPhone sont compatibles avec iOS 16 ?

Si tous les iPhone supportant iOS14 ont pu basculer vers iOS 15, certains modèles anciens ne pourront pas profiter de la mise à jour cette année. D'après de premières informations, les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et l'iPhone SE de première génération sont privés d'iOS 16. Ces appareils ont commencé à être commercialisés entre l'automne 2015 et le printemps 2016 et ont un point commun : ils embarquent une puce A9, qui ne semble donc plus capable de prendre en charge les dernières fonctionnalités apportées par iOS 16. Voici donc la liste des iPhone qui pourront installer la mise à jour :

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Attention, cela ne signifie pas que l'ensemble de ces terminaux pourront bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités d'iOS 16. Il est probable que des limitations matérielles (SoC, capteurs photo) empêchent certains modèles d'accéder à de nouvelles options.

Du côté des iPad, ce sont quatre modèles qui avaient eu droit à iOS 15 qui resteront bloqués sous cette version du système d'exploitation et ne pourront pas être mis à niveau : les iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5 et iPad Pro de 2015.

💡 Quelles sont les nouveautés d'iOS 16 ?

iOS 16 va introduire des modifications de design et d'interface, ainsi que de nouvelles fonctions. En attendant l'officialisation, voici ce à quoi il faut s'attendre avec cette version selon différentes fuites qui ont pu nous parvenir.

Une meilleure gestion des notifications

Le réputé journaliste Mark Gurman, qui travaille pour Bloomberg, assure qu'Apple planche sur des changements concernant le système de notifications. Il n'apporte pas beaucoup de détails sur la question, mais l'une des améliorations pourrait concerner le mode Concentration introduit avec iOS 15, un service jeune qui doit encore gagner en maturité. Pour rappel, ce mode sert à affiner précisément quelles notifications l'on reçoit en fonction de son activité ou de l'horaire de la journée, avec des presets prédéfinis ou la possibilité de créer le sien depuis zéro.

Une nouvelle barre de statut ?

On anticipe qu'Apple va enfin supprimer l'encoche sur ses nouveaux iPhone, ou au moins sur les iPhone 14 Pro. La disparition du notch permet un gain d'espace sur la partie supérieure de l'écran, et notamment au niveau de la barre de statut, qui devrait être redessinée pour l'occasion.

Des widgets interactifs

Apple travaillerait sur un bloc de widgets. Le projet serait appelé “InfoShack” en interne et son développement serait encore en cours. Ce que l'on voit dans le visuel ci-dessous n'est donc peut-être pas représentatif de l'interface finale, mais on voit au moins ce qu'Apple essaie de faire.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022

Certains widgets intégrés dans ce bloc deviendraient également interactifs, et non plus seulement informatifs, permettant ainsi de contrôler rapidement quelques fonctions basiques : le chronomètre, le lecteur multimédia, la lampe torche… iOS rattraperait enfin son retard sur Android en la matière, car appuyer sur un widget sur iPhone aujourd'hui ne permet que d'ouvrir une application.

Passer des appels d'urgence par satellite

Apple travaille à une telle fonctionnalité depuis des années, on en parle depuis un bout de temps maintenant et on pensait en profiter sur iOS 15, mais la possibilité d'envoyer des messages et de passer des appels d'urgence par l'intermédiaire de satellites devrait finalement débarquer avec iOS 16. Il est possible que seuls les iPhone 14 puissent jouir de cette nouveauté d'iOS.

Les applications Santé et Forme se mettent à la page

Avec les nouveautés prévues sur Apple Watch Series 8 et watchOS 9, l'iPhone et iOS doivent s'adapter pour intégrer les fonctionnalités ajoutées au matériel et au logiciel des montres connectées de la marque, l'iPhone faisant toujours office de hub de contrôle. Les applications Santé et Forme (anciennement Activité) vont donc se mettre à jour, avec du mieux pour le suivi du sommeil par exemple.

Des options supplémentaires pour le bien-être et la santé des femmes sont aussi prévues, tout comme un outil de suivi de prise de médicaments. L'une des fonctions serait de pouvoir scanner une boîte de médicaments pour enregistrer un produit dans l'application. De nombreuses fonctionnalités seraient prévues pour cette aide à la gestion des médicaments, mais toutes ne devraient pas être disponibles dès le lancement d'iOS 16.

Enfin, on évoquait un suivi de l'alimentation et de la nutrition pour iOS 15, qui n'a pas vu le jour finalement. Et si iOS 16 était la bonne ?

La détection des accidents de la route

Avec iOS 16, les iPhone pourraient détecter les accidents de circulations et prévenir automatiquement les secours pour que d'éventuels blessés soient pris en charge rapidement.

Des options liées à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée

Apple devrait lancer un casque de réalité mixte (qui combine réalité virtuelle et à la réalité augmentée) d'ici la fin de l'année. Celui-ci pourrait même faire une apparition au WWDC avant une commercialisation à l'automne. Apple va forcément devoir adapter iOS pour y intégrer des services et fonctionnalités permettant d'exploiter au mieux ce casque, premier du genre à faire son arrivée dans l'écosystème. iOS 16 devrait notamment venir avec une nouvelle application dédiée à l'utilisation du casque, et sûrement plus encore.

Always-on display

Encore un manque d'iOS par rapport à Android qu'Apple doit combler. L'Always-on display permet l'affichage d'informations importantes sur la dalle alors même que celle-ci n'est pas utilisée : heure, date, niveau de batterie, notifications… N'importe quel smartphone équipé d'un écran de technologie OLED peut potentiellement bénéficier d'une fonction Always-on, mais les iPhone n'y ont toujours pas droit, plusieurs années après avoir abandonné le LCD sur ses mobiles de la série principale. Là encore, il s'agit d'un serpent de mer que l'on évoque à chaque mise à jour.

De nouvelles icônes pour les applications

macOS Monterey a apporté un nouveau design pour les icônes des applications Apple sur bureau, la tendance devrait suivre sur mobile avec iOS 16, qui va approfondir le travail engagé avec iOS 15 en la matière. La nouvelle esthétique serait très proche de ce que l'on peut avoir désormais sur Mac, plus moderne et plus minimaliste que les icônes actuelles.