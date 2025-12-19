La Voie lactée n’aura bientôt plus de secrets : l’ambitieux télescope Roman de la NASA va révolutionner notre vision de la galaxie

La NASA vient de révéler les détails de l'ambitieuse mission du télescope spatial Nancy Grace Roman : cartographier la Voie lactée avec un niveau de détail sans précédent. Cette étude s'apprête à révolutionner la compréhension de notre galaxie.

La Voie lactée regorge de nombreux secrets. Pour tenter de les percer à jour, les scientifiques développent des instruments plus avancés les uns que les autres. Gaia, le satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA), a déjà cartographié près de 2 milliards d’étoiles de notre galaxie en lumière visible, mais une multitude de zones restent plongées dans l’obscurité.

C’est là qu’intervient le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, qui vient tout juste d’être assemblé et dont le lancement est prévu pour mai 2027 – à moins qu’il ne soit avancé à l’automne 2026. Grâce à une vision infrarouge puissante, Roman pourra traverser le voile de poussière – et de mystère – et enfin révéler ce qu’il dissimule afin d’offrir au monde la vue la plus complète jamais réalisée de la Voie lactée.

Le télescope spatial Roman va réaliser la cartographie de la Voie lactée la plus précise jamais obtenue

L’équipe de Roman vient de présenter le plan détaillé de l’enquête ambitieuse, baptisée Galactic Plane Survey, que réalisera le télescope spatial nouvelle génération pour cartographier notre galaxie avec un niveau de détail jamais atteint. En seulement 29 jours répartis sur deux ans, l’étude détectera des dizaines de milliards d’étoiles et explorera des zones jusque-là inconnues.

Plusieurs régions seront analysées : la nébuleuse de la Carène et son bras spirale s’étendant sur 10 000 années-lumière par exemple – une zone de formation stellaire proche de notre planète –, mais aussi la zone la plus difficile à observer depuis la Terre puisque très dense en étoiles, gaz et poussière : le centre.

Roman étudiera des étoiles à différentes étapes et dans divers environnements afin d’aider les astronomes à comprendre leur processus de formation, d’évolution et d’influence, mais également les forces qui les façonnent (gravité, radiation…). Les étoiles en fin de vie feront également partie de l’observation (naines blanches, étoiles à neutrons ou trou noir), tout comme les étoiles variables pour aider à améliorer les outils de mesure cosmique, ou encore les objets invisibles. Et pour reconstituer l’histoire de la Voie lactée, Roman observera près de 2 000 jeunes amas stellaires et d’autres plus anciens.

Les chercheurs placent beaucoup d’espoir dans cette vaste enquête : en seulement quelques semaines, « Le Galactic Plane Survey va révolutionner notre compréhension de la Voie lactée », déclare Julie McEnery, scientifique principale du projet Roman. Pour y contribuer, au moins 25 % de la mission principale de cinq ans de Roman seront réservés aux scientifiques du monde entier pour proposer des programmes complémentaires afin d’exploiter tout le potentiel de Roman. Évidemment, les observations du télescope et les différentes enquêtes seront combinées à d’autres pour favoriser les découvertes.