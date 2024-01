iOS 17.3 : les iPhone reçoivent une nouvelle fonctionnalité de sécurité, voici comment elle fonctionne

Apple a publié iOS 17.3, la dernière version de son système d'exploitation pour les iPhone. Cette mise à jour s'accompagne d'un certain nombre d'améliorations, mais la plus notable est une nouvelle fonction de sécurité qui vise à protéger votre iPhone contre le vol et le piratage.

Apple vient de déployer sa nouvelle mise à jour iOS 17.3, et avec elle, une nouvelle fonctionnalité appelée Protection des appareils volés. Celle-ci ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre iPhone lorsque vous effectuez certaines actions qui impliquent votre compte iCloud ou d'autres informations sensibles.

Par exemple, si vous souhaitez consulter vos mots de passe enregistrés, demander une Apple Card ou modifier votre mot de passe Apple ID ou le code de votre iPhone, vous devrez désormais utiliser votre empreinte digitale ou votre visage pour déverrouiller votre téléphone.

Apple améliore la sécurité de ses iPhone avec iOS 17.3

La fonctionnalité ajoute également une période d'attente d'une heure avant que vous ne puissiez effectuer ces actions, puis vous demande de numériser à nouveau votre empreinte digitale ou votre visage. Cela permet de s'assurer que c'est bien vous qui essayez d'effectuer ces actions, et non quelqu'un qui a volé votre téléphone et votre code secret.

La nouvelle fonctionnalité ne fonctionne que lorsque vous êtes loin d'endroits que votre iPhone reconnaît comme familiers, tels que votre domicile ou votre lieu de travail. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de la période d'attente lorsque vous vous trouvez dans un environnement sûr. Vous pouvez activer la protection contre les appareils volés en allant dans Réglages, Face ID & Passcode, et en activant la fonction.

Vous pouvez désormais l’activer en suivant la procédure suivante :

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne avec la version 17.3 d'iOS .

. Ouvrez l'app Réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur Face ID & Passcode.

Authentifiez-vous en saisissant votre code

en saisissant votre code Sur la page suivante, faites défiler vers le bas et activez l’option « protection des appareils volés ».

Quelles autres nouveautés dans iOS 17.3 ?

Notez que la version 17.3 d'iOS apporte également de nouvelles fonctionnalités à l'application Apple Music, telles que les listes de lecture collaboratives. Cette fonctionnalité vous permet, à vous et à vos amis, de créer et de modifier des listes de lecture ensemble, et de partager vos goûts musicaux et vos découvertes. Vous pouvez inviter vos amis à rejoindre vos listes de lecture en leur envoyant un lien, et ils peuvent ajouter, supprimer ou réorganiser les chansons à leur guise. Cette fonctionnalité fonctionne à la fois sur iOS 17.3 et macOS 14.3 Sonoma, la dernière version du système d'exploitation d'Apple pour Mac.

Une autre nouveauté d'iOS 17.3 est la possibilité de diffuser du contenu sur les téléviseurs de certains hôtels. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre iPhone pour regarder vos émissions et films préférés sur grand écran, sans avoir à brancher de câble ni à utiliser d'application. Il vous suffit de scanner un code QR sur le téléviseur, puis de choisir ce que vous voulez regarder à partir de votre iPhone. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les contenus prenant en charge AirPlay, tels que l'Apple TV+, Netflix, YouTube, etc.

Apple a également optimisé la fonction Crash Detection disponible sur les modèles iPhone 14 et iPhone 15 afin d’éviter qu’elle ne s'active lors d'activités provoquant des mouvements similaires à ceux d'un accident de voiture. Enfin, on retrouve aussi une fonction de réaction emoji qui permet aux auditeurs d'ajouter un emoji à n'importe quelle chanson en cours de lecture. Il existe des options d'emoji standard à accès rapide, comme le cœur et le pouce levé, mais le bouton “+” permet d'ajouter n'importe quel emoji.

Outre iOS 17.3, Apple a également publié des mises à jour pour les anciennes versions d'iOS, telles qu'iOS 9, 15 et 16. Ces mises à jour peuvent inclure des correctifs de sécurité et des corrections de bogues, il est donc recommandé de mettre à jour votre iPhone dès que possible. Vous pouvez vérifier la présence de mises à jour en allant dans Réglages, Général et Mise à jour du logiciel.