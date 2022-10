Stranger Things saison 5 : date de sortie, histoire, casting, toutes les infos sur la saison finale

Après tout ce que nous a donné la dernière saison, difficile de ne pas attendre la saison 5 de Netflix comme l'événement culturel le plus important de l'histoire de la SVOD. Voici tout ce que nous en savons pour le moment, en attendant sa sortie.

Stranger Things a démarré comme un bel hommage aux productions de science-fiction légères des années 80… puis est devenu, au fil des saisons, un mastodonte de la pop culture. Il faut dire que les aventures d'Eleven et de son groupe n'ont cessé de devenir toujours plus prenantes, les Duffer Brothers révélant épisode après épisode et saison après saison à quel point ils sont talentueux. Avec cette fin de saison 4 en forme d'énorme teaser pour la suite, il est difficile de ne pas attendre fiévreusement la saison 5 du show.

Si vous êtes encore à rêver aux futurs exploits de la bande d'adolescents et de leurs parents, pas d'inquiétude : nous avons déjà quelques informations et théories intéressantes sur l'avenir de la série Netflix. Attention cependant : des spoilers sur les précédentes saisons seront délivrés sans la moindre gêne dans cet article. Vous êtes prévenus.

Où en est la production de Stranger Things saison 5 ?

Ce que nous savons officiellement sur la saison 5 de Stranger Things est que son écriture a commencé à partir du 2 août 2022. Les Duffer Brothers ont révélé qu'il s'agira de la dernière saison de la série, qui devra donc répondre à toutes les questions laissées en suspens. Pour ce faire, il semble que l'intégralité de l'histoire se déroulera à Hawkins, avec un focus sur le personnage de Will Byers.

I made this fanart poster for Season 5, Hope you guys like it ☺ pic.twitter.com/KBalRCem8P — Axel Almirón (@almirondesign) July 3, 2022

Le tournage de la saison 5 doit commencer au cours de l'année 2023. En espérant que celui-ci ne soit pas troublé par une nouvelle crise sanitaire mondiale. Pour ce qui est de l'ambiance, cette dernière saison se veut proche de la toute première, mais en bien plus épique.

Quand sortira la saison 5 de Stranger Things ?

Puisque nous savons que les Duffer Brothers écrivent en ce moment même la saison 5, et que son tournage est prévu au cours de l'année 2023… Il y a fort à parier que nous devrons attendre jusqu'en 2024 pour pouvoir enfin découvrir la fin ultime de Stranger Things.

En conséquence de quoi, il n'y aura pas de nouvelles saisons. Cependant, l'univers de la série pourrait être décliné sur de nouveaux projets spin off.

Nous pourrions avoir cependant une belle surprise sur la sortie de la série. Les Duffer Brothers ont en effet déclaré pour Variety : “l'attente pourrait être plus courte, puisque nous avons déjà une idée du scénario et que nous ne devrions pas subir une pause forcée de 6 mois cette fois-ci”.

Combien d'épisodes pour la 5e saison ?

Nous n'avons encore aucune confirmation officielle de la part des créateurs ou de Netflix, mais la série suit tout de même un schéma. Les saisons 1 et 3 de Stranger Things avaient 8 épisodes de 45 minutes environ, quand les saisons 2 et 4 avaient 9 épisodes.

De ce fait, et considérant qu'il s'agit de la dernière saison, nous nous attendons à ce que Stranger Things saison 5 délivre 9 épisodes. Les Duffer Brothers ont déjà confirmé que les deux derniers épisodes dureront “au moins 2 heures”, et que le grand final sera “massif”.

Eddie reviendra-t-il dans la saison 5 ?

Le personnage d'Eddie, nouvellement introduit à Hawkins pour la saison 4 et ayant directement connu un destin funeste, a raisonné chez de nombreuses personnes. Le fan de métal et de Dungeons & Dragons va manquer à un grand nombre de spectateurs sur cette saison 5… ou non, qui sait ?

L'interprète du rôle, Joseph Quinn, s'est déjà positionné sur le fait qu'il adorerait jouer à nouveau Eddie dans cet univers : “Oui, j'aimerais le jouer à nouveau, mais il me semble que son histoire a été dite”.

Il est au moins sûr que l'esprit d'Eddie restera très vivant dans la saison 5. Le personnage de Dustin pourrait être traumatisé par sa mort, comme l'a indiqué Gaten Matarazzo pour TV Insiders, et c'est sur sa manière de vivre avec ce traumatisme que la saison 5 pourrait s'articuler pour son personnage.

Quelle sera l'histoire dans la saison 5 de Stranger Things ?

C'est ici que nous allons dérouler les fils laissés en suspens dans l'univers de Stranger Things pour imaginer ce qu'il pourrait advenir de l'histoire dans la saison 5. Commençons par le commencement : la lutte entre l'Upside Down et Hawkins va inévitablement se transformer en une véritable guerre, alors que les deux mondes commencent à fusionner à la fin de la saison 4. On peut le voir dans le fait que les fleurs commencent à mourir à côté de la faille béante traversant la ville.

C'est ici que nous pouvons nous poser une question majeure : Stranger Things fera-t-il un nouveau un bond temporel, comme c'est traditionnellement le cas à chaque saison ? Si ce n'est pas le cas, la seule issue serait alors de continuer exactement là où s'arrête la saison 4. Si c'est le cas, nous pourrions être immédiatement plongés dans une Hawkins enveloppé de ténèbres, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même alors qu'elle est en proie à de nombreuses créatures cauchemardesques.

Vecna va naturellement continuer bon train son plan de conquête, mais qui se dressera véritablement contre lui ? Nous avons là deux théories intéressantes laissées en suspens par la série elle-même. Si Eleven est évidemment son contre naturel, elle pourrait être rejointe par deux acteurs majeurs pour enfin tirer un trait sur l'Upside Down. Le premier serait évidemment Will, dont le lien avec le Mind Flayer ne s'est pas atténué depuis sa capture. Et d'ailleurs… Pourquoi a-t-il été le premier capturé ? Il se pourrait que nous découvrions un tout autre aspect du personnage, plus magique, plus éthéré.

Le deuxième personnage est pour l'instant en bien triste état… C'est évidemment Max. Mais l'adolescente est aussi la seule ayant pu vraiment résister aux pouvoirs de Vecna au cours de la saison 4, et son hospitalisation pourrait cacher une connexion nouvellement ouverte avec le grand ennemi du show. Après tout, si Will a fini par être connecté au Mind Flayer, il paraît naturel que Max le soit avec le grand sorcier.

Sur l'aspect plus humain, nous attendons tous de voir la manière dont le coming out de Will sera traité dans le show, et la manière dont la relation entre Jim et Joyce va évoluer. Mais il semble que les Duffer Brothers veulent aussi aller plus loin dans le traitement de Vecna en tant qu'être humain. Son interprète, Jamie Campbell Bower, a déclaré que ce serait le cas au micro de The Hollywood Reporter.

Y aura-t-il de nouveaux personnages ?

La réponse… est non !

Pour cette dernière saison, les Duffer Brothers ont déjà confirmé que de nouveaux personnages n'allaient pas apparaître dans cet univers. Et c'est bien naturel, puisqu'il faut désormais donner à Stranger Things une conclusion satisfaisante. Pas le temps pour développer de nouveaux personnages !