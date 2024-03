iOS 17.4 : la mise à jour est disponible et fait le plein de nouveautés, les voici

La mise à jour iOS 17.4, très importante pour les utilisateurs européens, est téléchargeable dès maintenant sur les appareils compatibles. Elle apporte des changements majeurs chez nous, et de nouvelles fonctionnalités utiles à tous.



Cette fois, ça y est. Après plusieurs semaines pendant lesquelles on apprenait au compte-gouttes quels changements la mise à jour iOS 17.4 allait apporter, elle est officiellement disponible en France. Loin d'afficher le fameux “cette mise à jour corrige plusieurs bugs et améliore les performances”, celle-ci est un véritable tournant dans l'histoire d'iOS. Pour les utilisateurs européens en tout cas. C'est en effet elle qui déploie les modifications imposées par le Digital Markets Act (DMA). Le texte entre en vigueur à la date de publication de cet article, le 6 mars 2024.

Avant de détailler ce qu'elle apporte, rappelons que si votre appareil a pu recevoir iOS 17, alors vous pouvez installer iOS 17.4. En résumé : tous les modèles depuis l'iPhone XR et l'iPhone XS, sortis en 2018, y ont droit. La mise à jour à un poids variable, mais comptez entre 1,5 et 2 Go environ. N'oubliez pas également qu'il vous faut plus d'espace disponible que ça avant de pouvoir lancer le téléchargement. Sur un iPhone 12, nous avons vu le système demander de libérer d'abord presque 8 Go supplémentaire sur le mobile alors qu'il en reste 12 de libre.

Voici ce que change la mise à jour iOS 17.4 en Europe

L'ajout le plus notable est la possibilité de télécharger des applications depuis un autre magasin que l'App Store. Les développeurs sont autorisés à créer leur propre boutique s'ils le souhaitent, avec des règles définies par leur soin. C'est l'occasion pour eux de contourner la taxe de 30 % prélevée par Apple pour les achats via l'App Store, en proposant des liens vers leur site, où en choisissant des modes de paiement alternatifs. Mais la firme a pris soin d'instaurer un système décourageant dans ce cas : pour chaque téléchargement, le développeur doit payer 0,50 € à Apple.

À propos de paiement, c'en est fini du monopole d'Apple Pay somme solution de paiement. Dans l'Union européenne, les banques ont désormais le droit de proposer leurs applications de paiement. Reste à voir si les utilisateurs habitués depuis des années à se servir d'un seul système feront la transition, du moins tant que leur banque ne quitte pas Apple Pay.

Autre changement majeur qui aura un impact significatif sur l'expérience quotidienne des détenteurs d'iPhone et d'iPad : le choix du navigateur par défaut. La première fois que vous ouvrirez Safari après avoir installé la mise à jour iOS 17.4, vous serez accueilli par un écran vous demandant de sélectionner quel navigateur sera celui que vous utiliserez pas défaut. Apple en affiche 11 en plus du sien, dans un ordre aléatoire afin de ne pas donner l'impression d'en favoriser un plus qu'un autre. Ce que vous verrez différera donc légèrement de la capture d'écran ci-dessous.

iOS 17.4 apporte aussi des nouveautés à tous les utilisateurs

Si seule l'Europe est concernée par les changements évoqués jusque là, elle et le reste du monde profitent de nouveautés plus mineures. Par exemple, l'arrivée de 6 nouveaux émojis dans le clavier dédié : un phénix, une chaîne brisée, une tranche de citron vert, un champignon, un visage qui hoche la tête et un autre qui secoue la tête. Apple précise aussi que “18 Emoji de personne et de corps peuvent désormais être orientés dans les deux directions“.

Initié en septembre dernier dans les pays anglophones, le changement du fonctionnement de Siri est accessible à plus de monde dont la France. Plus besoin de prononcer “Dis Siri” pour activer l'assistant vocal, même si cela fonctionne encore. Un simple “Siri” suffit. Si ce comportement ne vous plaît pas, il est tout à fait possible de le modifier dans les Réglages de l'iPhone et d'empêcher “Siri” seul d'être un mot déclencheur.

Notons également l'arrivée des transcriptions dans Apple Podcasts, qui “permettent de suivre un épisode grâce à la mise en surbrillance du texte synchronisée avec l’audio en français, anglais, espagnol et allemand“. Vous pouvez aussi “rechercher un mot ou une phrase, toucher le texte pour lire le contenu à partir d’un point précis et utiliser des fonctionnalités d’accessibilité telles que « Taille du texte », « Augmenter le contraste » et VoiceOver“.

Lire aussi – L’iPhone SE 4 se dévoile en image grâce à des rendus 3D, il abandonne enfin le bouton principal

En parlant d'audio, la fonctionnalité de reconnaissance des musiques gagne une option très pratique. Dès qu'un morceau a été identifié, vous pouvez l'ajouter directement “à vos playlists et bibliothèques Apple Music et Apple Music Classical“. De son côté, Siri peut lire à voix haute voix les messages que vous recevez dans n'importe quelle langue prise en charge.

N'oublions pas l'ajout d'informations sur la santé de la batterie dans les paramètres associés sur la série des iPhone 15 exclusivement, ainsi que plusieurs corrections de bugs. Celui “qui empêchait l’affichage des photos des contacts dans Localiser” et celui “qui entraînait chez les utilisateurs de la double SIM le passage du numéro de téléphone principal au numéro secondaire et son affichage dans un groupe auquel ils avaient envoyé un message” n'existent plus.

La mise à jour iOS 17.4 est amenée à évoluer

Même si iOS 17.4 est bien fournie, certains points apportés par la mise à jour pourraient changer dans un futur plus ou moins proche. On pense notamment à la fin des applications Web sur les iPhone européens. Apple l'a officialisé en invoquant des raisons de sécurité et en estimant que cela ne toucherait qu'un nombre réduit d'utilisateurs. Que ce soit vrai ou non, l'Europe a lancé une enquête pour déterminer si cette décision respecte le DMA.

Vous remarquerez aussi que tous les émojis représentant des familles ont été remplacés par des pictogrammes. Ce n'est qu'un changement provisoire, le temps qu'Apple définisse et déploie des émojis jugés plus représentatifs de la réalité actuelle. Enfin, gardez en tête qu'il va falloir patienter avant de pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés d'iOS 17.4, le temps que les développeurs et éditeurs d'applications proposent des alternatives ou ajoutent simplement celles qui existent déjà en dehors de l'App Store.