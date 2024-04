iOS : vous pouvez désormais télécharger des émulateurs sur via l’App Store, une petite révolution pour l’iPhone

C’est un changement auquel on ne s’attendait pas : ce week-end, l’App Store a modifié son règlement pour autoriser la publication d’émulateurs sur sa plateforme. Jusqu’à maintenant, les joueurs s’étaient tournés vers l’arrivée prochaine des boutiques d’applications tierces sur iOS pour enfin disposer d’un moyen direct de télécharger un émulateur sur leur iPhone.

Les choses bougent chez Apple, et c’est tant mieux. Il y a quelques jours, l’Europe infligeait une amende record de presque 2 milliards d’euros au géant américain, pour abus de position dominante sur le marché du streaming musical. Mais ce n’est pas la popularité d’Apple Music qui était visée dans cette opération, mais plutôt le règlement particulièrement strict de l’App Store. En réponse, la firme de Cupertino a donc réalisé quelques changements, annoncés en fin de semaine dernière.

Parmi ces derniers, un en particulier va faire de nombreux heureux. Historiquement, Apple a toujours interdit aux développeurs de publier des émulateurs sur son App Store, là où le Play Store ne s’est opposé à eux. Avec la mise en vigueur du DMA et l’ouverture d’iOS à des boutiques tierces, les joueurs ont commencé à lorgner du côté d’AltStore qui, lui, permet bel et bien d’installer un émulateur sans passer par le web. On pensait alors qu’il s’agissait là de l’alternative parfaite au blocage de l’App Store.

Apple capitule et autorise les émulateurs sur l’App Store

Mais Apple en a visiblement décidé autrement. Dans la récente mise à jour de son règlement, la firme indique finalement qu’à part de maintenant, les émulateurs sont autorisés sur l’App Store. Ces derniers seront rangés dans la catégorie dédiée aux jeux. Apple précise même que les émulateurs pourront permettre à leurs utilisateurs de télécharger des jeux directement via leur application. Apple précise néanmoins que les développeurs seront responsables des jeux téléchargés. Autrement dit, si le contenu est illégal, Apple ne pourra pas être poursuivi.

C’est une première qu’on ne pensait pas voir de sitôt. Difficile à dire si Apple a pris cette décision suite au rappel à l’ordre de la Commission européenne ou à l’arrivée prochaine des boutiques tierces qui offriront plus de liberté que son App Store. Toujours est-il que les joueurs ressortent gagnants. En outre, les services de streaming musicaux ont dorénavant le droit d’inclure des liens vers sites externes, notamment pour effectuer des achats en dehors de l’App Store. Une petite révolution, qu’on vous dit.