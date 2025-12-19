Google Home : ça y est, Gemini quitte enfin les États-Unis et va très bientôt parler français

Gemini est la pierre angulaire de la révolution qui est en train de s’opérer au sein de la maison connectée de Google. Jusqu’à présent, le programme anticipé qui y donne accès était réservé aux utilisateurs États-Uniens, mais désormais l’IA maison de Google s’exporte vers un autre pays et parlera français très bientôt.

C’est en octobre que Google a annoncé l’arrivée de Gemini sur la quasi-totalité de ses produits de domotique sortis depuis 2015. L’IA maison de la firme de Mountain View est ainsi destinée à remplacer Google Assistant afin d’offrir aux utilisateurs une aide personnalisée pour des tâches plus complexes via des interactions plus naturelles.

Le service était jusqu’à présent accessible uniquement via un programme d’accès anticipé réservé aux États-Unis. Mais le déploiement pourrait bien s’accélérer. Sur son compte X (ex-Twitter), Anish Kattukaran, le Chief Product Officer de Google Home et Nest, a annoncé que l’accès anticipé à Gemini for Home s’exporte désormais vers un autre pays.

Gemini for Home est prêt à explorer d’autres horizons : il prendra très bientôt en charge le français

Ce pays n’est autre que le Canada. Kattukaran déclare dans sa publication : « Nous étendons le programme au Canada, en commençant par l’anglais ; la prise en charge du français sera disponible début 2026 ! » Et si Gemini apprend à parler français d’ici peu, on peut supposer que l’expérience Gemini for Home pourrait rapidement être étendue à la France.

Sharing another progress update on the Early Access program for Gemini for Home. 📣 Exciting news for our Canadian users: We are expanding the program to Canada, starting with English—with French support coming in early 2026! 🇨🇦 Looking forward to your feedback so we can… — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) December 18, 2025

Puisqu’il s’agit d’un accès anticipé, une inscription est nécessaire : il suffit d’appuyer sur sa photo de profil dans l’application Google Home, puis de sélectionner Paramètres de la maison et enfin Accès anticipé. Dès que la firme de Mountain View vous aura accepté dans son club très fermé en activant la fonctionnalité pour votre « Maison », tous vos appareils seront mis à niveau. Nos confrères d’Android Police rappellent en effet que le géant de la tech attribue l’accès à Gemini for Home non pas par compte mais par « Maison » configurée dans l’application Home.

Si vous êtes trop impatients – et jaloux de nos amis canadiens – il existe une méthode pour installer Gemini for Home de force. Rappelons toutefois que le service est, pour le moment, uniquement disponible en accès anticipé : des bugs, frictions et ajustements sont inévitablement à attendre. Vous ne devriez donc pas être trop pressé de passer à Gemini : plus le temps défile, plus Google peut améliorer significativement sa solution de domotique.

De plus, si l’entreprise a assuré que cette transition majeure serait bénéfique pour l’utilisateur, il semble qu’elle ait omis de préciser que certaines fonctionnalités deviendraient payantes, et notamment la prise en charge de Gemini Live qui est réservée aux abonnés Google Home Premium.