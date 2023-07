Avec iOS 17, vous pourrez savoir où sont vos amis ou partager votre localisation directement dans Messages

La future itération du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 17, va doter Messages d'une fonction de partage de localisation.

Cette année, l'OS de la firme de Cupertino mettra l’accent sur l’efficacité énergétique avec Standby, qui permet d'étendre la durée de vie de la batterie de votre iPhone, mais aussi sur les souvenirs avec Journal, une application qui permettra de documenter le récit de votre vie sous forme écrite, avec des vidéos, des images, ou en chansons. Apple vous proposera de partager des expériences en commun avec vos proches avec SharePlay, qui vous permet de vous réunir dans l’app Messages « pour regarder le dernier épisode de votre série préférée ou écouter un nouveau morceau en temps réel ». Dans le même ordre d’idée, la fonctionnalité, la version bêta publique d’iOS 17 propose de partager votre localisation avec vos proches directement depuis Messages.

C’est un coup double pour Apple, qui non seulement propose un outil extrêmement utile, mais qui, de plus, rend son application de messagerie encore plus indispensable. Le partage de la localisation est une fonctionnalité d’ores et déjà disponible sur WhatsApp, par exemple, mais son intégration dans Messages permet de partager ou de demander le partage de la géolocalisation en direct.

Le partage de localisation dans iOS 17 dans Messages est on ne peut plus simple

Pour ce faire, ouvrez l’application Messages et choisissez une conversation :

tapez sur le bouton « + » à gauche de la boîte de message

tapez sur « Localisation »

autorisez Messages à utiliser vos données de géolocalisation, le cas échéant

tapez sur le bouton Partager qui apparaîtra sur l’application Apple Plans miniature au bas de l’écran

choisissez combien de temps vous souhaitez partager votre localisation (une heure, jusqu’à la fin de la journée, ou indéfiniment

appuyez sur la flèche bleue pour envoyer

Pour demander à quelqu’un de partager sa localisation, la procédure est tout aussi simple :

appuyez sur le bouton « + »

tapez sur « Localisation »

autorisez le partage, le cas échéant

dans la miniature de l’appli Plans qui s’affiche en bas d’écran, tapez sur « Demander »

appuyez sur la flèche bleue

De l’autre côté, votre interlocuteur devra accepter la requête en tapant sur « Partager »