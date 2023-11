Apple arrête le développement d’iOS 18 et macOS 15 pour corriger les bugs

Apple a pris la décision de mettre en pause le développement de ses prochains systèmes, attendus en 2024, pour corriger les bugs déjà repérés. Une stratégie que la firme a appliqué par le passé.

Dans le monde des nouvelles technologies, il y a des choses immuables. Par exemple la sortie annuelle d'une nouvelle série d'iPhone et d'une nouvelle version d'iOS, leur système d'exploitation. En théorie, tout est censé sortir avec le moins de bugs possibles, mais cette année, les problèmes sont assez nombreux. Les propriétaires d'iPhone 15 ont des soucis de surchauffe, de Wi-Fi ou encore de brûlures d'écran. Et les mises à jour successives d'iOS 17 peinent à les corriger entièrement.

Probablement dans l'optique de ne pas revivre ça en 2024, Apple a pris une décision qui peut paraître surprenante : mettre en pause le développement d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 pour en corriger les premiers bugs. Ce n'est pourtant pas la première fois que cela arrive. En 2018 déjà, le chef de l'ingénierie logicielle Craig Federighi avait repoussé des fonctionnalités prévues sur iPhone à l'année suivante car il y avait trop de bugs. En 2019, il met en place “Le Pacte“, qui interdit aux employés d'accepter les “régressions” dont ils sont témoins et de les corriger au plus vite. Ça désigne le moment où un élément qui fonctionnait bien cesse de marcher.

La “pause forcée” a été annoncée en interne. Au lieu d'ajouter de nouvelles fonctions aux prochains systèmes d'exploitation d'Apple, les ingénieurs ont pour mission d'en chasser les bugs et d'améliorer leur performance globale. Cela touche aussi le développement de watchOS 11, embarqué sur les Apple Watch, et les futures versions de visionOS destinées au casque Apple Vision Pro. Plus proche de nous, la mise à jour iOS 17.4 est également en suspens.

Pas d'inquiétude à avoir cependant, tout cela n'a duré qu'une semaine. Il est donc quasi-certain qu'aucun retard ne sera pris sur les dates de sortie estimées. Ainsi, iOS 17.4 est attendu pour mars 2024. De leur côté, iOS 18 et iPadOS 18, nom de code Crystal, en sont déjà à leur première version nommée M1. Idem pour macOS 15, appelé Glow en interne. Apple vise toujours septembre 2024 pour les déployer.

Source : Bloomberg