iOS 17 : la future mise à jour fera baisser la température et augmentera l’endurance des iPhone

De nombreux internautes ont constaté qu’iOS17 n’est pas à la pointe en termes d’efficacité énergétique. Apple propose de nouvelles fonctionnalités qui s’utilisent au prix d’une plus grande consommation d’énergie. La prochaine mise à jour devrait aussi solutionner ce problème.

Malgré toutes les nouvelles fonctionnalités proposées aux utilisateurs d’iPhone, il est un point sur lequel iOS 17 constitue une déception : l’efficacité énergétique. Le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple est plus vorace en énergie qu’iOS 16 pour accomplir les mêmes tâches. C’est la conclusion que l’on peut tirer au vu des résultats des tests réalisés par la chaîne YouTube iAppleBytes et Cult Of Mac. Les experts sont d’ailleurs formels : « iOS 17 a un problème de batterie ». Il est moins performant sur ce point là que son prédécesseur.

Après avoir testé et comparé les performances en décharge de batterie d’iOS 17.0.2 sur divers modèles d’iPhone, à savoir les iPhone Xr, 11, 12, 13 et SE 2020, iAppleBytes conclue que la nouvelle mise à jour d’iOS n’améliore pas l’autonomie de la batterie des iPhone, voire la dégrade pour certains modèles. Si vous possédez un iPhone Xr, par exemple, vous avez peu à gagner à appliquer cette update. Cette dernière se montrera plus énergivore, et vous devrez sans doute recharger votre appareil plus fréquemment.

La prochaine mise à jour d’iOS 17 devrait être bonne pour l’autonomie de tous les iPhone

La mise à jour vers iOS 17.0.2 apporte d’importantes corrections de bugs, le transfert de données directement à partir d’un autre iPhone pendant la configuration, par exemple, ainsi que des correctifs de sécurité, mais il parait clair qu'elle ne propose rien qui mérite de figurer dans le « Top 5 des meilleures fonctionnalités d'iOS 17 qui vont tout changer sur votre iPhone ».

Apple s’attache actuellement à préparer une mise à jour qui améliorera l’autonomie des iPhone, en rendant son OS plus efficace au niveau énergétique. En réglant le problème de surchauffe des iPhone 15, la compagnie devrait en même temps améliorer l’endurance de la batterie des autres iPhone.