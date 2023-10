iOS 17.1 débarque sur vos iPhone, le point sur toutes les nouveautés

Apple a démarré le déploiement d’iOS 17.1, la première mise à jour majeure de son dernier système d’exploitation. Celle-ci vient apporter certaines fonctionnalités promises par Apple qui n’étaient pas disponibles au lancement et améliore les nouveautés qui sont apparues avec l’OS. On fait le point sur ce qui vous attend.

Un mois environ après son lancement en grande pompe aux côtés de l’iPhone 15, iOS 17 a déjà droit à sa première mise à jour majeure. Ce n’est, en revanche, pas la première update pour le système d’exploitation, qui a notamment eu droit à sa version 17.0.3 déployée en urgence pour régler les problèmes de surchauffe du récent flagship d’Apple.

Cette fois, pas question de correctifs de bugs ou de patch de sécurité — même si ces derniers sont bien évidemment présents — mais plutôt de nouvelles fonctionnalités, dont certaines manquaient à l’appel lors du lancement de l’OS. Au programme, un AirDrop amélioré, de nouvelles options pour StandBy, ou encore un bouton Action optimisé. Suivez le guide, on vous résume tout.

Voici toutes les nouveautés apportées par iOS 17.1

Apple Music muscle son jeu

Le service de streaming musical d’Apple se dote enfin d’une fonctionnalité essentielle avec iOS 17.1. Désormais, les utilisateurs peuvent mettre en favoris leurs morceaux et albums en leur accolant une petite étoile, avant de retrouver plus facilement ces derniers dans sa bibliothèque. À côté, il est désormais possible de choisir une illustration pour ses listes de lecture à partir d’un large choix mis à disposition. Enfin, Apple Music accueille la section Suggestions de chanson, qui propose à l’utilisateur des morceaux correspondant à ses goûts musicaux.

Apple Wallet remplace (presque) votre application bancaire

Dans son effort de devenir un véritable portefeuille numérique, Apple Wallet accueille la possibilité de consulter le solde de son compte courant sans passer par son application bancaire. Il est également possible d’avoir accès aux différents transferts et virement qui y ont eu lieu. Pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement disponible au Royaume-Uni, mais on s’attend à une arrivée prochaine en France.

AirDrop se dote enfin de la fonctionnalité promise par Apple

Lors de la WWDC 2023, Apple avait annoncé une nouvelle fonctionnalité très pratique pour AirDrop. Celui-ci serait capable de continuer les transferts de fichiers même lorsque la connexion au WiFi a été perdue, en basculant sur les données mobiles. Cette option n’était pas disponible lors du lancement d’iOS 17, ce que la mise à jour vient corriger. Elle apparaît désormais dans les Réglages de l’application.

Le bouton d’Action devient plus intelligent

L’une des grandes nouveautés introduites par les iPhone 15 est le bouton d’Action, capable de réaliser diverses tâches, comme ouvrir une application et changer le mode sonore de son smartphone. Très pratique, ce bouton peut également être très agaçant lorsqu’il se déclenche par erreur dans la poche de son utilisateur. Apple résout ce petit souci avec iOS 17.1, en s’appuyant sur le capteur de proximité pour détecter lorsque l’iPhone est vraiment utilisé par son propriétaire.

StandBy peut s’éteindre automatiquement

StandBy, le mode Veille qui s’active lorsque votre iPhone est en charge, est désormais capable de se s’éteindre après une durée déterminée. En se rendant dans les Réglages, dans la section Affichage, il est possible de configurer un minuteur au bout duquel l’écran s’éteindra automatiquement.

Personnalisez encore un peu plus votre écran de verrouillage

Avec iOS 16, Apple a introduit la possibilité de créer un diaporama sur son écran de verrouillage à partir d’images stockées dans la photothèque. Seulement, cette option était vraiment basée sur le hasard, et des images de tout type pouvaient donc apparaître à l’écran. iOS 17.1 vient corriger ce petit défaut en permettant à l’utilisateur de choisir un dossier spécifique dans lequel piocher ses fonds d’écran.

La lampe torche apparaît dans la Dynamic Island

Sur l’iPhone 15, l’icône de la lampe torche s’est frayé un chemin sur la Dynamic Island. C’est donc en toute logique que les utilisateurs d’iPhone 14 Pro peuvent également en profiter en installant iOS 17.1.

Tous les correctifs de bugs

Pour conclure, voici la liste de tous les bugs qui ont été corrigés avec la mise à jour iOS 17.1 :

L’entrée répétée dans le mode Cinématique ou le passage d’une capture face à l’avant à une capture face à l’arrière en mode Cinématique sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro peut entraîner un freeze de l’aperçu pendant quelques secondes.

Une augmentation de la consommation d’énergie peut se produire lorsqu’une Apple Watch fonctionnant sous watchOS10.1 est couplée à un iPhone sous iOS 17.0.

Les widgets distants peuvent s’afficher en blanc sur les versions d’iOS et de macOS qui ne correspondent pas.

Le DAS de l’iPhone est désormais conforme à la législation française

Apple Podcasts avait un problème d’affichage sur les illustrations du chapitre en plein écran

Les noms des contacts en appel entrant peuvent ne pas apparaître lorsque vous êtes en train de passer un autre appel.

Les sonneries personnalisées n’apparaissent pas en tant qu’options dans les Réglages

Enfin, une dizaine de failles de sécurité ont été patchées avec iOS 17.1, une raison de plus d’installer la mis à jour sans plus attendre. Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logiciel puis lancez le téléchargement.