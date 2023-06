iOS 17 : Apple dévoile la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour

Hier, Apple ne s’est pas contenté de présenter son Vision Pro de la conférence d’ouverture de la WWDC 2023. La firme de Cupertino a également donné des nouvelles d’iOS 17, avant de publier aujourd’hui la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour. Retrouvez celle-ci en intégralité dans cet article pour vérifier que votre smartphone la recevra.

Vous n’avez probablement pas manqué la conférence d’ouverture de la WWDC 2023, qui a eu lieu hier. Une fois n’est pas coutume, Apple a créé l’événement en dévoilant la véritable star de la soirée, à savoir le Vision Pro, son casque de réalité mixte qui fait parler de lui depuis des années. Mais celui-ci n’était pas le seul au programme, puisque nous avons également eu un aperçu d’iOS 17, la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation.

Là encore, la firme de Cupertino a mis les petits plats dans les grands, en annonçant la fin de son célébrissime « Dis Siri », qui sera désormais remplacé par un simple « Siri », ou encore la fonctionnalité StandBy qui transforme l’iPhone en véritable petit écran connecté. Or, si Apple peut se targuer d’offrir un suivi logiciel particulièrement généreux comparé à la concurrence, il est inévitable que certains modèles devront se passer de cette nouvelle mise à jour.

Voici la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour iOS 17

En effet, peu de temps après la présentation, Apple a rapidement publié la liste des iPhone qui seront compatibles avec la prochaine version d’iOS. Sans plus attendre, la voici au complet :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (version 2020 et 2022)

Vous l’aurez peut-être remarqué, 3 modèles vont quitter la liste des smartphones éligibles cette année, à savoir les iPhone X, iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Ces derniers ont été lancés en 2017 et accusent désormais de leur ancienneté. Avec 5 ans de support logiciel, Apple continue malgré tout à faire bien mieux que la majorité de ses concurrents en la matière. La bêta d’iOS 17, quant à elle, est déjà disponible pour les membres du Developer Program.