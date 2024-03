iPhone : télécharger une appli depuis un site Web sera bientôt possible

Apple va mettre en place la possibilité de télécharger et installer une application sur iPhone ou iPad depuis un site Internet. Les développeurs qui voudront proposer la leur ainsi devront obéir à des règles très strictes.



L'année 2024 sera définitivement celle du changement pour les propriétaires d'iPhone. Ceux de l'Union européenne en tout cas. Depuis le 6 mars 2024, le Digital Markets Act (DMA) est en vigueur en Europe, et grâce à lui les grandes entreprises américaines de la Tech ont dû modifier en profondeur leurs produits en faveur du consommateur. Chez Apple, cela se traduit dans la mise à jour iOS 17.4 et toutes ses nouveautés. Au-delà de la possibilité d'utiliser un magasin d'applications autre que l'App Store, la firme prépare aussi la possibilité de télécharger et installer une appli directement depuis un site Web.

Apple a sans surprise conditionné cette fonctionnalité à tout un tas d'obligations. D'une manière générale, “les applications proposées via une distribution Web doivent répondre aux exigences de vérification pour protéger l'intégrité de la plate-forme, comme toutes les applications iOS, et ne peuvent être installées qu'à partir d'un domaine de site Web que le développeur a enregistré dans App Store Connect“. Mais ce n'est pas tout.

Apple va autoriser le téléchargement d'applications depuis un site Internet, sous conditions

On retiendra qu'en l'état, seuls les gros développeurs pourront proposer leurs applications via ce circuit de distribution. Il faut, entre autres, “être membre en règle du programme pour développeurs Apple depuis deux années consécutives ou plus et disposer d'une application qui a enregistré plus d'un million de premières installations annuelles sur iOS dans l'UE au cours de l'année civile précédente“.

L'utilisateur est également protégé pour éviter les éventuels malwares. “Lors de l'installation d'une application, un popup système affichera les informations que les développeurs ont soumises à Apple pour examen, telles que le nom de l'application, le nom du développeur, la description de l'application, les captures d'écran et les restrictions d'âge“. La fonction sera déployée “au printemps” via une mise à jour d'iOS, sans précision de date.