Google lance Androidify sur Wear OS : créez un cadran personnalisé que personne d’autre n’aura grâce à l’IA

Les fans d’Android de la première heure risquent d’être ravis de cette annonce. Après avoir ressuscité Androidify – sa plateforme culte de personnalisation de bots Android – en la dopant à l’IA, Google lance officiellement une version Wear OS de l’application.

Androidify, ce nom vous dit-il quelque chose ? Il s’agit d’une application adorée de Google, lancée en 2011. Elle vous permettait de créer votre propre mascotte Android en personnalisant sa couleur de peau, ses vêtements, ses cheveux, ainsi que ses accessoires. La firme de Mountain View l’avait ensuite retiré du Play Store en 2020, puis, en septembre dernier, Androidify a fait son grand retour.

Mais ce n’est pas tout à fait de cela que nous voulons vous parler aujourd’hui : nos confrères d’Android Authority avaient repéré qu’une version Wear OS de l’application culte était en développement. Ce temps est désormais révolu : Google lance officiellement Androidify pour Wear OS afin de créer vos propres cadrans de montre personnalisés.

Lire aussi – Nano Banana : pourquoi décrire vos instructions quand vous pouvez simplement les dessiner ? Voici comment profiter des nouveautés de Google Gemini

Androidify sur Wear OS débarque : personnalisez vos cadrans avec votre propre mascotte Android

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons que la mascotte de Google s’est longtemps appelée Bugdroid, avant d’être rebaptisée « The Bot » lors du CES 2024 de Las Vegas. C’est donc votre propre version de The Bot alias Bugdroid qu’Androidify vous propose de créer.

Mais le grand retour de l’application emblématique ne se limite pas à un simple copier-coller. Il s’agit d’une véritable renaissance qui s’appuie sur, on vous le donne en mille : l’intelligence artificielle. Androidify pousse la personnalisation encore plus loin en utilisant désormais la puissance des modèles d’IA Gemini 2.5 Flash et Imagen de Google.

L’application vous permet d’exporter vos créations sous forme d’image, d’autocollant, de courte vidéo et, grâce à sa nouvelle mise à jour, elle prend désormais en charge Wear OS afin que ces petits bonshommes verts étranges – mais personnalisés – puissent venir coloniser l’écran de votre montre connectée Android. Si l’envie vous en dit, vous pourriez par exemple en créer un pour différentes occasions : un avatar pour le travail, un autre sur son 31…

Cette nouveauté s’inscrit dans les efforts de Google pour proposer des services toujours plus personnalisés. Et il semble que, pour le géant de la tech, la clé pour y arriver soit l’IA, comme le montre sa solution audacieuse testée sur YouTube et qui pourrait également arriver sur Discover.