La police arrête deux espions soupçonnés d’avoir implanté un malware capable de contrôler un ferry à distance

La DGSI enquête depuis plusieurs jours sur des soupçons d'ingérence étrangère après qu'un malware a été retrouvé à bord d'un ferry accosté en France. Deux hommes ont été arrêtés.

Les malwares sont aujourd'hui considérés comme une menace très sérieuse par les gouvernements du monde entier. En cause, des ransomwares qui ont de nombreuses fois semé la panique des infrastuctures publiques, mais aussi des entreprises privées, mettant ainsi à mal le transport de ressources, le soin aux personnes ou encore l'approvisionnement en énergie. Voilà qui explique sans doute pourquoi la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) enquête depuis plusieurs jours sur une mystérieuse affaire de malware trouvée sur un ferry italien.

L'histoire remonte à ce mardi 16 décembre. À cette date, le parquiet de Paris annonce avoir mis en exament un homme letton, accusé d'avoir implanté un malware sur un ferry appartenant à la société italienne GNV, accosté au porte de Sète, dans l'Hérault, et capable de transporter plus de 2000 personnes. Mais ici, il ne s'agit pas d'un ransomware, mais plus d'un Remote Access Tool (RAT), soit un type de malware capable de contrôler à distance l'appareil sur lequel il est installé.

Des soupçons d'ingérence étrangère après la découverte d'un malware sur un ferry

L'homme était accompagné d'un collègue bulgare, tous deux employés par GNV et membres de l'équipage du ferry. À ce jour, aucune révélation de l'enquête n'a été partagé par les autorités. Nous savons en revanche que des perquisitions ont été menées en Lettonie, avec l'aide de la police locale. Le suspect bulgare, a été relâché de sa garde à vue peu de temps après son arrestation.

Interrogé sur le sujet, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez n'y est pas allé par quatre chemins. Évoquant une ingérence étrangère, ce dernier n'a pas voulu se risquer à accuser directement un pays. Néanmoins, il n'a pas hésité à évoquer de lourds soupçons. « En ce moment, les ingérences étrangères proviennent très souvent du même pays… », a-t-il laissé entendre au micro de France Info.

Source : Le Monde