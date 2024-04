iOS : les premières boutiques d’applis alternatives arrivent bientôt, pour le meilleur et pour le pire

Avec l'instauration du Digital Markets Act, Apple va être contraint d'ouvrir iOS à la concurrence, notamment dans le domaine des boutiques d'applications. Très prochainement, l'App Store ne sera plus la seule option à disposition des utilisateurs. D'autres stores alternatifs vont bientôt voir le jour. Et justement, nos confrères de The Verge ont pu essayer l'un d'entre eux en avant-première. L'occasion d'avoir un avant-goût de l'expérience offerte.

Comme vous le savez peut-être, l'entrée en activité du DMA (Digital Markets Act) va changer beaucoup de choses, notamment pour Apple. Pour être en conformité avec la nouvelle législation européenne, la marque à la pomme va devoir enfin ouvrir le marché des boutiques d'applications à la concurrence.

En d'autres termes, l'App Store ne sera bientôt plus la seule et unique option à disposition à des utilisateurs. Une nouvelle qui n'enchante évidemment pas la firme de Cupertino, qui rappelle aux éventuels prétendants qu'un store d'applications “exige une responsabilité importante comme des lignes directrices pour le contenu et les processus de modération, des mesures contre la fraude pour prévenir les escroqueries, des politiques transparentes de collecte de données et la capacité de gérer les litiges”.

Pas de quoi effrayer les concurrents déjà sur le pied de guerre pour intégrer leur place de marché alternative sur iOS. A l'heure où nous écrivons ces lignes, une seule boutique d'application tierce est actuellement disponible en Europe sur iOS, à savoir Mobivention, un marché axé sur le B2B qui permet aux entreprises de distribuer leurs propres applis en interne. Concernant le grand public, l'offre est encore inexistante.

Les stores alternatifs se préparent à débarquer

Mais les choses devraient changer sous peu. Nous savons déjà que l'Epic Games Store ou encore MacPaw's Setapp doivent débarquer à leur tour. Néanmoins, c'est bien l'AltStore qui devrait ouvrir le bal. Cette boutique née en 2019 entend proposer une expérience bien différente de celle offerte par l'App Store aux utilisateurs comme aux développeurs.

Par exemple, les développeurs auront la possibilité de lier leur compte Patreon sur leurs applis pour obtenir un soutien financier de la part des utilisateurs (une pratique interdite sur l'App Store). D'après son co-créateur Riley Testut, l'AltStore pour iOS est fin prêt et il ne manque plus que les autorisations d'Apple pour procéder au lancement.

En attendant d'obtenir le précieux sésame, nos confrères de The Verge ont pu essayer une version preview du store alternatif. L'occasion donc de faire un premier point sur l'utilisation d'un store alternative sur iOS. Pour le meilleur, et pour le pire.

Premier point noir, l'installation

Selon The Verge, l'un des premiers obstacles à l'adoption généralisée des marchés tiers sera avant toute chose la complexité du processus d'installation. Pour cause, installer un store alternatif n'est pas forcément intuitif. En effet, la manipulation nécessite une douzaine d'étapes au bas mot :

Tout d'abord, il faudra cliquer sur un lien depuis un navigateur pour lancer le téléchargement de la boutique d'applis alternative

Une fenêtre contextuelle s'ouvre alors pour vous informer que vos paramètres d'installation n'autorisent pas les marchés de ce développeur

Pour remédier à cela, il faut se rendre dans vos paramètres, activer le marché en question pour revenir au navigateur

Il faut maintenant cliquer à nouveau sur le lien de téléchargement pour recevoir une autre invite et confirmer l'installation

Vous pouvez maintenant ouvrir la boutique et parcourir les applis disponibles

Si en soi, la marche à suivre n'a rien de compliqué, elle contient suffisamment d'étapes pour la rendre intimidante ou tout simplement pénible pour le premier venu. Pour The Verge, il faut n'y voir rien de plus qu'une tentative d'Apple pour détourner les utilisateurs des stores alternatifs.

Fort heureusement, l'installation des applications en elle-même est plus simple. Pour cause, il suffit de cliquer sur un bouton Installer pour lancer le processus. Enfin, dans la plupart des cas. Si cette méthode fonctionne effectivement pour les deux applis proposées pour l'instant par AltStore, à savoir Delta (un émulateur Nintendo gratuit) et Clip (un presse papier), la boutique a été contrainte de ruser un peu concernant certaines applis provenant de développeurs tiers. Pour cause, AltStore permet aux fournisseurs d'applis d'ajouter “des sources”, à savoir des URL partagées contenant des fichiers JSON (des métadonnées d'applications). Une fois ces liens ajoutés, les applis en question peuvent être téléchargées directement depuis l'AltStore. Une sorte de magasin dans le magasin pour résumer.

Quid des applications ?

Concernant les applications en elle-même, comment fonctionnent-elles ? Dans cette version preview, l'AltStore propose seulement deux applis, à savoir Delta, un émulateur gratuit de jeux Nintendo (NES, SNES, N64, etc.) et Clip, un presse-papier. D'après The Verge, l'expérience s'est révélée excellente.

Le téléchargement de ROM se fait très facilement sur Delta via iCloud Drive, tandis que les performances en jeu étaient honorables. Quant à Clip, elle s'est révélée extrêmement pratique, dans le sens où elle s'exécute constamment en arrière-plan contrairement à d'autres applis similaires disponibles sur l'App Store. Pour cause, les gestionnaires de presse-papier sur iOS doivent généralement être ouverts à chaque fois pour enregistrer un élément copié. Ce qui n'est pas le cas ici. Sur Clip, lorsque l'utilisateur copie quelque chose, il reçoit une notification lui permettant de faire de stocker directement l'élément dans le presse-papier de l'appli.

Pour conclure, le média américain estime que les boutiques alternatives sont pour l'instant prometteuses… Néanmoins et dans leur état actuel, elles ne peuvent pas rivaliser avec l'App Store, la faute à des processus d'installation fastidieux, et un manque évident d'applications susceptibles d'attirer le grand public. Mais cela pourrait changer avec l'arrivée de l'Epic Games Store et de Setapp.

Source : The Verge