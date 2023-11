Les iPhone se transforment officiellement en terminaux de paiement, Tap To Pay fonctionne en France

Apple annonce que « les commerçants français peuvent désormais activer l’acceptation du paiement sans contact par le biais d’une app iOS prise en charge » par l’intermédiaire de la fonctionnalité Tap To Pay.

Alors que les propriétaires français d’iPhone profitent du sans contact depuis 2014, les professionnels français, qu’il s’agisse de boutiques en dur, d’artisans ou d’entreprises de services, ont enfin la possibilité d'utiliser un iPhone Xs (au moins) sous iOS 17 pour recueillir les paiements. L'essor du paiement sans contact a permis à Apple Pay de devenir le deuxième moyen de paiement préféré des consommateurs aux quatre coins du monde dès 2021, avec un volume d’échange annuel estimé à 6000 milliards $, juste derrière les cartes Visa, mais devant Mastercard et Google Pay.

La technologie permettant d’effectuer un paiement en approchant la puce NFC d’un smartphone (ou d’une montre connectée) du terminal d’un commerçant est utilisée en France depuis 2014. Le Covid a enraciné ce nouveau mode de paiement, et Apple en a été l’un des grands bénéficiaires.

Les professionnels français peuvent maintenant utiliser un iPhone comme terminal de paiement

Pour la firme de Cupertino, si la réussite est indéniable, elle n’est pas suffisante. Dès 2021 en effet, Apple avait fait part de son intention de transformer l’iPhone en terminal de paiement sans contact pour les commerçants. La fonctionnalité Tap To Pay, tout d’abord apparue aux États-Unis l’année dernière, est désormais proposée aux professionnels français. Si le taux d’adoption est à la hauteur des attentes, la firme de Cupertino va confirmer sa place de mastodonte de la finance.

L’avantage de Tap To Pay pour les commerçants et les professionnels français est évident : « matériel supplémentaire n’est requis pour accepter les paiements sans contact via iPhone » à travers une application compatible. Dans son communiqué, la compagnie cite ainsi l'exemple des restaurateurs, pour qui il sera plus facile d'encaisser les clients et de « fluidifier la rotation des tables ». Ajoutons que Tap To Pay est compatible avec les cartes bancaires sans contact des principaux réseaux de paiement, à savoir American Express, Discover, Mastercard et Visa, la compatibilité avec CB, « le schéma de paiement le plus utilisé sur le marché français », devant être validée dans les semaines qui viennent.

Source : Apple