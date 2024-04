iOS 17.5 : voici toutes les nouveautés dévoilées par la première bêta

La bêta 1 de la mise à jour iOS 17.5 est disponible. Apple apporte quelques changements notables à son système d'exploitation, notamment pour les utilisateurs européens.

Les mises à jour d'iOS 17 se suivent et ne se ressemblent pas. La dernière en date, iOS 17.4, a apporté de nombreuses nouveautés dont les plus notables à destination des utilisateurs européens. C'est en effet elle qui commence à intégrer les exigences du Digital Markets Act (DMA) entré en vigueur le 6 mars 2024 en Europe. Pour rappel, le texte impose aux géants de la Tech américains, dont Apple, de modifier leurs services et systèmes pour, entre autres, l'ouvrir à la concurrence. C'est grâce à lui qu'il est possible d'installer des applications en dehors de l'App Store par exemple.

La prochaine mise à jour d'iOS continue sur cette lancée. Disponible pour les développeurs, iOS 17.5 bêta 1 n'est pas aussi spectaculaire que la précédente, mais elle propose tout de même quelques changements notables, que ce soit en terme d'interface ou de possibilités offertes aux détenteurs d'iPhone. Comme pour iOS 17.4, il est important de noter que certaines modifications ne concernent que l'Europe. C'est le cas de la plus importante justement.

iOS 17.5 ajoute plusieurs nouveautés aux iPhone, surtout en Europe

On savait que la fonctionnalité allait être implantée, et c'est bien iOS 17.5 qui s'en charge. À partir de cette version, il sera possible de télécharger une application directement depuis un site Internet. Actuellement, aucun développeur ne le propose. Il faut dire qu'Apple impose des conditions drastiques afin d'en avoir le droit, par exemple “être membre en règle du programme pour développeurs Apple depuis deux années consécutives ou plus et disposer d'une application qui a enregistré plus d'un million de premières installations annuelles sur iOS dans l'UE au cours de l'année civile précédente“. Autant dire que les candidats potentiels ne sont pas très nombreux.

N'oublions pas non plus que ces derniers devront en plus s'acquitter de ce qu'Apple appelle les frais pour les technologies de base (CFT). Ils s'élèvent à 0,50 € par installation de l'application au-delà du million dans les 12 derniers mois. Après quelques calculs, des développeurs ont déjà annoncé qu'ils ne sortiront jamais d'applications en dehors de l'App Store. Toujours est-il que la possibilité existera très prochainement.

La mise à jour iOS 17.5 veut lutter contre les trackers indésirables et modifie légèrement le design du système

Vous connaissez sûrement les AirTag, ces petits appareils ronds servant de balise GPS pour retrouver des objets perdus ou volés. La plupart du temps, ils sont très pratiques et évitent parfois des milliers d'euros de frais. Malheureusement, ils sont aussi utilisés par des personnes mal intentionnées pour vous suivre à la trace. Apple en est conscient et iOS 17.5 embarque une fonction pour détecter ce genre d'abus.

Si le système repère un tracker suspect, que ce soit un AirTag ou non, il affichera le message suivant : “cet objet n’est pas certifié sur le réseau Localiser d'Apple. Vous pouvez le désactiver et l'empêcher de partager sa position avec le propriétaire. Pour ce faire, suivez les instructions fournies sur un site Web par le fabricant de cet article“. L'option n'est pas active pour le moment, mais le sera probablement lors du déploiement final de la mise à jour.

Enfin, on note quelques changements subtils dans l'interface d'iOS. Dans l'application Livres, l'icône Objectif de lecture n'est plus exactement le même dans la barre de navigation supérieure. Même chose pour celui du sous-menu Accès aux clés d'identification dans Confidentialité et sécurité. Si vous écoutez des podcasts à l'aide de l'appli Apple dédiée, vous remarquerez que le widget de cette dernière possède désormais un fond dynamique. Sa couleur change en fonction de celles présentes sur l'icône de l'émission en cours de lecture.

La mise à jour iOS 17.5 devrait être accessible à tous entre la moitié et la fin du mois de mai. On ne sait pas encore si elle comprendra d'autres nouveautés que celles évoquées ici. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce sera la dernière avant l'arrivée d'iOS 18, disponible cet automne sur ces modèles d'iPhone uniquement.

Source : 9to5Mac